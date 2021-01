La pandémie du covid-19 a déclenché l’année dernière la plus grande expérience de télétravail jamais observée. Travailler depuis chez soi a bénéficié aux employeurs et aux employés dans la mesure où il a permis aux entreprises de continuer leur activité pendant la crise sanitaire et aux travailleurs de respecter les mesures barrière pour éviter la maladie à coronavirus. Mais alors que les restrictions sont en train d’être progressivement levées, plus de personnes souhaitent continuer à exercer en télétravail , même après le passage du covid-19. Selon une nouvelle enquête, seule une entreprise sur dix s'attend à ce que tous les employés reprennent leurs conditions de travail d'avant la pandémie.L'enquête sur les conditions de travail menée par la National Association for Business Economics (NABE) au cours de ce mois a révélé que 11 % des responsables d’entreprises s'attendent à ce que l'ensemble de leur personnel finisse par retourner au bureau. Selon la NABE, les entreprises du secteur des services sont les plus susceptibles de s'attendre à ce que l'ensemble de leur personnel revienne sur leur lieu de travail.Environ 65 % des membres ont laissé tous ou la plupart de leurs employés travailler à domicile pendant la pandémie de coronavirus. Maintenant, environ la moitié des panélistes interrogés – 51 % – ont déclaré qu'ils prévoyaient de suspendre leur politique de travail à domicile au cours du second semestre 2021.La National Association for Business Economics est la plus grande association internationale d'économistes appliqués, de stratèges, d'universitaires et de décideurs politiques engagés dans l'application de l'économie. Le rapport de janvier 2021 intitulé "NABE Business Conditions Survey" présente les réponses de 97 membres de la NABE à une enquête menée du 4 au 12 janvier 2021 sur les conditions des activités dans leurs entreprises ou industries, et reflète les résultats du quatrième trimestre et les perspectives à court terme.« Dans la plupart des cas, les entreprises qui sont en mesure d'offrir du travail à domicile le font et continuent de le faire », a déclaré Andrew Challenger, vice-président de la société de reclassement externe et de coaching de cadres Challenger, Gray & Christmas.Challenger a déclaré que ses conversations avec les responsables des ressources humaines ont révélé une réticence à exiger un retour au bureau alors que le virus est toujours en circulation et que certaines régions du pays sont confrontées à de nouvelles poussées importantes. Dans certains cas, les fermetures locales ou nationales, les fermetures d'écoles et de garderies ou les restrictions sur les capacités de construction limitent également les options des employeurs.Les experts du monde du travail répondent aux questions des responsables des ressources humaines inquiets qui tentent de trouver une solution dans un environnement de travail sans précédent. « Beaucoup de gens essaient de trouver le meilleur équilibre. Cela dure depuis bien plus longtemps que ce que l'on avait prévu », a déclaré Melissa White, conseillère en ressources humaines à la Society for Human Resource Management.Près d'un an après le début de la pandémie, la longue durée des perturbations sur le lieu de travail a incité certaines personnes à s'adapter et à préférer la nouvelle normalité, a déclaré White. « Maintenant, les employés peuvent être très à l'aise là où ils se trouvent, ou ils peuvent en avoir fini et être prêts à retourner au bureau ».Toutefois, l’enquête de la NABE a montré une augmentation du nombre d’entreprises qui prévoient de suspendre leur politique de travail à domicile (22 % par rapport à une enquête réalisée en octobre), selon le rapport.« Les résultats de l'enquête de janvier de la NABE sur les conditions des entreprises montrent que les conditions ont continué à s'améliorer au cours du dernier trimestre de 2020 après l'effondrement constaté au cours du premier semestre de l'année dernière », a déclaré le président de la NABE, Manuel Balmaseda, dans le rapport. « La dynamique a continué à s'intensifier, et les personnes interrogées dans le cadre de l'enquête semblent beaucoup plus positives quant à l'avenir aujourd'hui qu'en octobre ».Une nouvelle enquête de la société de conseil PwC est arrivée à une conclusion similaire. « Les cadres et les employés convergent vers un avenir post-pandémique avec beaucoup plus de flexibilité, mais peu sont prêts à abandonner complètement leurs bureaux », a déclaré PwC dans un rapport publié ce mois. La majorité des entreprises, dit-elle, développent des offres hybrides dans lesquelles les gens travaillent à domicile certains jours et au bureau d'autres jours.Selon cette enquête, les employés veulent retourner au bureau plus lentement que ce que les employeurs attendent. D'ici juillet 2021, 75 % des cadres prévoient qu'au moins la moitié des employés travailleront au bureau, selon le rapport. En comparaison, 61 % des employés s'attendent à passer la moitié de leur temps au bureau d'ici juillet.Dans une autre conclusion, PwC a dit que le bureau ne disparaîtra pas, mais son rôle est appelé à changer. Moins d'un cadre sur cinq déclare vouloir retourner au bureau comme c'était le cas avant la pandémie, selon le rapport. Les autres se demandent dans quelle mesure il est possible d'étendre les possibilités de travail à distance, puisque 13 % seulement des cadres sont prêts à quitter définitivement le bureau. Par ailleurs, 87 % des employés affirment que le bureau est important pour collaborer avec les membres de l'équipe et établir des relations - leurs besoins les plus importants pour le bureau.Certaines grandes entreprises, en particulier dans le secteur technologique, avaient déjà prévu la perspective que les employés seraient réticents à retourner au bureau : Twitter a annoncé qu'il laisserait les travailleurs travailler à domicile indéfiniment . Chez Facebook, les employés pourront travailler depuis chez eux jusqu’en 2021 . American Express, Airbnb et Uber ont également étendu leurs politiques pour le personnel travaillant à domicile.Microsoft a déclaré en octobre que ses employés peuvent travailler à domicile moins de 50 % du temps sans autorisation. La société mère de Google, Alphabet, a annoncé qu'elle laisserait la majorité des employés de Google rester travailler à domicile jusqu'en 2021 , puis qu'elle passerait à un modèle hybride. Mais ce à quoi ces semaines de travail hybrides ressembleront en fin de compte est en train de se dessiner.« Nous sommes toujours en pleine crise, et les entreprises continuent d'expérimenter », a déclaré Andrew Chamberlain, économiste en chef chez le site d'analyse des entreprises Glassdoor. « Je pense qu'à terme, la plupart des travailleurs retrouveront un emploi en présentiel, du moins pour la grande majorité de l'économie ».La base d'employés de Glassdoor est un bon exemple, a déclaré Chamberlain. Lorsque l'entreprise a interrogé ses employés, elle a constaté que 70 % d'entre eux préféraient un mélange de travail à domicile et de travail au bureau. « La plupart des gens regrettent les interactions en personne, et je pense que c'est un sentiment commun », a-t-il déclaré.Selon Chamberlain, en plus de passer à côté de la camaraderie et de la communication du travail en face à face, certains employés s'inquiètent de ne pas progresser dans leur domaine si leurs collègues les connaissent principalement sous forme d'avatars de vignettes ou de voix au téléphone. « On a l'impression que si vous n'êtes pas là en personne, vous n'aurez pas les douces occasions d'exercer une influence, comme la conversation au cours d'un déjeuner avec un cadre. C'est certainement une préoccupation, en particulier pour les employés de plus haut niveau », a déclaré Chamberlain.Le fait de se sentir désengagé de ses collègues peut également avoir un effet néfaste au niveau institutionnel. Les entreprises peuvent être confrontées à des problèmes de motivation, d'engagement et de rétention lorsque les collègues sont relégués à la communication à distance. « Une grande partie des préoccupations des employeurs est de savoir comment gérer les problèmes de performance s'ils doivent faire appel à une main-d'œuvre éloignée », a déclaré White. « C'est quelque chose avec laquelle beaucoup d'employeurs se débattent ».Par ailleurs, Satya Nadella, le PDG de Microsoft, a mis en garde contre le travail permanent à domicile en mai dernier. Pour lui, le télétravail permanent pourrait entraîner plusieurs conséquences négatives pour la santé mentale et l'interaction sociale. Lorsque les employés travaillent au bureau, « quand vous entrez dans une réunion physique, vous parlez à la personne qui est à côté de vous, vous êtes capable de vous connecter avec elle pendant les deux minutes qui précèdent et qui suivent ». C'est difficile que l’on reproduise virtuellement cela, tout comme d'autres compétences non techniques essentielles à la gestion et au mentorat, a-t-il dit.Source : NABE Que pensez-vous de cette enquête ?11 % des responsables d’entreprises s'attendent à ce que l'ensemble de leur personnel finisse par retourner au bureau. Qu’en pensez-vous ?Les employeurs ont-ils raison d’être préoccupés par les problèmes de performance à cause du travail à distance ?Êtes-vous prêt à retourner définitivement au bureau après le covid-19 ou préférez-vous une option hybride ?