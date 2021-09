Mais la sécurité de l'internet à domicile et la fuite de données sensibles posent problème, selon Entrust

Mais tout n'est pas rose : 54 % des employés déclarent avoir perdu jusqu'à six fois leur productivité en raison de problèmes d'accès au réseau, et les dirigeants citent la sécurité de l'internet à domicile (21 %) et la fuite de données sensibles de l'entreprise (20 %) parmi leurs principaux problèmes de sécurité.Il semble qu'il y ait également un déficit de communication, car la sécurité des données est une priorité pour les dirigeants. 81 % d'entre eux affirment que leur entreprise a proposé aux employés une formation à ce sujet, mais seulement 61 % des employés disent que leur entreprise offre cette formation.Anudeep Parhar, directeur de l'information chez Entrust, explique :Source : Entrust Trouvez-vous cette étude pertinente ?Le travail hybride est-il déjà mis en place dans votre organisation, ou est-il en passe de l'être ?Quels sont les obstacles que vous rencontrez souvent avec le travail à distance ?