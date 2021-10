Plusieurs pays envisagent cette option

Réduire la semaine de travail : avantages et inconvénients

Il y a une proposition sur la table pour organiser la semaine de travail de manière plus flexible. Les salariés à temps plein travailleraient encore 38 ou 40 heures dans le système, mais réparties sur quatre au lieu de cinq jours ouvrables. Avec cette proposition, le gouvernement veut donc inciter les entreprises à introduire des journées de travail plus longues (de 9,5 heures). En contrepartie, le salarié bénéficie d'un jour de congé supplémentaire.La présidente de Groen (en français : « Vert ») Meyrem Almaci soutient la proposition, bien qu'il y ait encore quelques conditions. « En principe, nous pensons que c'est bon pour la liberté des employés, mais cela doit bien sûr être le choix d'un employé », dit-elle. « Il s'agit de la façon dont il ou elle organise sa vie. Cela doit s'intégrer dans la vie des gens », a déclaré Almaci.Les partenaires sociaux doivent également être entendus, souligne la présidente de Groen. Le syndicat socialiste n'est certainement pas favorable à l'idée. Ils croient que les employés à temps plein devraient principalement travailler moins d'heures par semaine. Le week-end prochain, le gouvernement discutera dans quels secteurs le système pourrait être introduit et comment éviter que la journée de travail ne devienne trop longue.La société de location de voitures Dockx a déjà introduit la semaine de travail de quatre jours. Le personnel de la réception travaille un peu plus chaque jour, mais a un jour de congé supplémentaire.« Vous pouvez réaliser plus de plans tout au long de la journée. Par exemple, vous ne devriez pas vous précipiter pour aller au magasin, ou vous pouvez rencontrer des amis pendant votre jour de congé », explique Tymo Westerlinck, employé de la réception. Pourtant, il se demande si les journées de travail plus longues peuvent être combinées avec une famille, dit-il. « Alors, je ne pourrai peut-être pas emmener les enfants à l'école le matin ou les récupérer le soir. »Début septembre, l'Écosse a indiqué qu'elle prévoyait de lancer un essai de semaine de travail de quatre jours. Cette décision était l'aboutissement d'une promesse de campagne faite par le parti au pouvoir. Les travailleurs verront leurs heures réduites de 20 %, mais ne subiront aucune baisse de salaire. Le programme sera financé par le Scottish National Party grâce à un fonds de 10 millions de livres sterling (11,79 millions d'euros).Le gouvernement s'est appuyé sur un récent sondage réalisé en Écosse. D’après les chiffres tirés de ce dernier, 80 % des personnes ayant répondu à l'idée étaient très favorables à l'initiative. Les participants ont déclaré que le programme améliorerait considérablement leur santé et leur bonheur.Certaines entreprises écossaises ont déjà lancé leurs propres semaines de travail sur ledit modèle. Le groupe UPAC, basé à Glasgow, en fait partie. Ses employés bénéficient en principe d'une semaine de quatre jours avec le même salaire. L'adoption de l'approche fait suite à un programme pilote réussi. La société Orocco, basée à Édimbourg, a également choisi de mettre en place un week-end de trois jours avec le soutien de ses employés.Plusieurs pays avaient déjà tenté une telle approche. Le gouvernement espagnol par exemple a accepté de faire passer la semaine de travail à 32 heures sur trois ans sans réduire l'indemnisation des travailleurs. Le programme pilote, similaire à celui de l'Écosse, vise à réduire le risque pour les employeurs en faisant en sorte que le gouvernement compense la différence de salaire lorsque les travailleurs passent à un horaire de quatre jours. Le Japon est dans la même mouvance . Le pays envisage de mettre en place une semaine de travail de quatre jours. Le gouvernement japonais mène la charge. L'effort fait suite à la décision de Microsoft Japon d'essayer un programme de semaine de travail plus courte . L'objectif de la direction était de voir s'il y aurait une augmentation correspondante de la productivité et du moral lorsque les heures sont réduites. Les retours relatifs aux résultats de l'expérience font état d’une amélioration de l’équilibre psychique des travailleurs et de plus de productivité.Le professeur Adam Grant de Wharton School, une école de commerce américaine, fait partie des défenseurs de l’approche. Il préconise depuis longtemps une semaine de travail plus courte que le minimum de 40 heures auquel la plupart des professionnels sont encore astreints : « Je pense que nous avons de bonnes expériences qui montrent que si vous réduisez les heures de travail, les gens sont capables de concentrer leur attention plus efficacement, ils finissent par produire tout autant, souvent avec une meilleure qualité et créativité, et ils sont aussi plus fidèles aux organisations qui sont prêtes à leur donner la flexibilité nécessaire pour s'occuper de leur vie hors du travail. »En France, c’est le travail en présentiel à temps partiel qui continue de prévaloir . La semaine de travail réduite n’est pas à l’ordre du jour.Les entreprises ont une certaine latitude pour structurer la semaine de quatre jours pour leur personnel. Dans le modèle de base de la semaine de quatre jours, les employés travaillent quatre jours par semaine pour leur employeur plutôt que les cinq jours traditionnels. Alors qu'un horaire typique de cinq jours exige 40 heures de travail, un horaire de quatre jours peut varier quant au nombre d'heures de travail prévues. Certaines entreprises exigent de leurs employés qu'ils accomplissent une semaine de 40 heures, mais ils peuvent effectuer ces heures en quatre jours, en travaillant 10 heures par jour.Cette approche permet de prendre trois jours de congé au lieu du week-end standard de deux jours. D'autres organisations permettent aux employés de réduire leurs heures de travail hebdomadaires obligatoires de 40 à 32. Cette option est généralement réalisée en demandant aux employés de travailler une journée standard de huit heures pendant quatre jours plutôt que cinq. Les employeurs peuvent également varier dans leur approche quant aux jours de la semaine où les employés peuvent planifier leurs journées de travail. Certaines entreprises souhaitent que tout le monde travaille les mêmes quatre jours.Par exemple, du lundi au jeudi, avec congé du vendredi au dimanche. Pendant ce temps, que d'autres entreprises permettent aux employés de choisir les quatre jours qu'ils travaillent. De même, vous pouvez travailler pour une entreprise qui exige que vous travailliez pendant des heures spécifiques (de 9 à 17 heures ou de 8 à 18 heures, par exemple). Votre patron peut également vous accorder une plus grande souplesse dans le choix de l'heure à laquelle vous commencez et terminez votre journée de travail ou même autoriser le travail du week-end à compter dans votre semaine de quatre jours.Les principaux inconvénients potentiels de la semaine de quatre jours entrent en jeu si le modèle de votre employeur exige 40 heures de travail comprimées en moins de jours. Tous les avantages susmentionnés - meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, réduction du stress et amélioration de la productivité - peuvent être réduits à néant par des journées de travail plus longues qui amènent les employés à perdre leur concentration, à se sentir stressés et à avoir un équilibre entre vie professionnelle et vie privée sous-optimal quatre jours par semaine.En revanche, ce type de modèle de travail offre plusieurs avantages potentiels :En passant moins de jours dans un bureau ou en travaillant à distance, les employés récupèrent un jour supplémentaire pour faire d'autres choses dans leur vie, que ce soit pour s'occuper de leurs responsabilités personnelles et familiales ou pour profiter d'un temps d'arrêt bien nécessaire. Selon des rapports parus cette année, la pandémie a induit ce que les scientifiques appellent « la grande démission ». Il s'agit d'une période au cours de laquelle des travailleurs épuisés - en particulier les travailleurs du millénaire et de la génération Z - ont quitté leur emploi dans un exode massif, surtout parmi les plus jeunes.Selon les analystes, cette situation pouvait potentiellement être évitée en permettant aux travailleurs de disposer de la flexibilité dont ils ont besoin en réduisant le nombre de jours de travail. Ils estiment qu'une semaine de travail de quatre jours offre un meilleur équilibre entre les jours de repos (trois jours non travaillés) et les jours de travail (quatre jours travaillés) que le traditionnel ratio 5:2.Bien que ce ne soit pas nécessairement le cas pour les personnes travaillant 10 heures par jour, la semaine de quatre jours - en particulier dans le modèle à horaire réduit de 32 heures par semaine - offre la possibilité de réduire le niveau de stress des employés. Avec un jour de « week-end » supplémentaire pour gérer les affaires personnelles en dehors du bureau, et moins de jours pour faire face aux maux de tête liés au travail, la flexibilité de travailler quatre jours au lieu de cinq peut contribuer à apaiser l'anxiété.Bien que ce soit contre-intuitif, il a été prouvé dans de nombreuses études que travailler moins permet d'améliorer la productivité. Là encore, ces effets peuvent se retourner contre vous si de longues journées de 10 heures entraînent fatigue et erreurs. Mais le concept de base de la semaine de quatre heures, qui permet aux employés de se reposer et de se détendre pendant trois jours - ou du moins d'éviter d'ajouter « le travail pour l'entreprise » à leur liste de choses à faire ce jour-là - peut créer des employés plus frais et plus reposés, qui se sentent mieux et peuvent accomplir davantage pendant leurs quatre jours au bureau.Source : DeMorgen Êtes-vous pour ou contre la semaine de quatre jours ? Dans quelles mesures ?Un exemple dont devraient s'inspirer d'autres nations ?Que pensez-vous de la crainte évoquée par les employés de voir leur salaire diminuer ou de se voir accusés de ne pas assez être engagés dans l'entreprise ?Que pensez-vous du modèle français qui opte pour un travail en présentiel partiel plutôt que pour une semaine réduite ?