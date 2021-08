10 % des travailleurs prévoient de déménager dans les 12 prochains mois dans un autre pays après la pandémie de COVID-19, tout en travaillant pour la même entreprise.



58 % estiment que la diversité des équipes est le principal avantage de travailler dans une équipe internationale, suivi par une plus grande créativité (51 %).



34 % ont déclaré que le soutien de leur entreprise au travail à distance dépassait leurs attentes, tandis que 56 % ont déclaré qu'il répondait à leurs attentes.



44 % envisagent de rester plus de cinq ans dans leur entreprise actuelle.



L'enquête, qui a recueilli les témoignages de 1 250 employés dans 15 pays, a révélé que le travail à distance a eu un impact positif significatif sur l'expérience des employés. 83 % des personnes interrogées ont déclaré être toujours (34 %) ou souvent (46 %) heureuses dans leur rôle au travail.En outre, 48 % des employés se sentent plus heureux au travail depuis qu'ils travaillent à distance. Exactement la moitié des personnes interrogées ont déclaré qu'un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée était un facteur clé contribuant à leur expérience d'employé, et 41 % ont déclaré que le fait de faire partie d'une équipe était important.En outre, la façon dont les entreprises gèrent une crise est fortement liée à l'intention de fidéliser les employés. 56 % des personnes interrogées ont déclaré que leur perception des dirigeants de leur entreprise était restée la même ou s'était détériorée depuis le début de la pandémie. Toutefois, les 44 % qui ont déclaré avoir une meilleure perception des dirigeants de leur entreprise prévoient de rester dans leur entreprise actuelle pendant plus de trois ans.Nicole Sahin, PDG et fondatrice de Globalization Partners, déclare :Le rapport souligne également que le travail à distance ne signifie pas nécessairement "travailler de n'importe où", puisque 68 % des employés internationaux sont restés au même endroit tout en travaillant pour la même entreprise pendant la pandémie de COVID-19.Cependant, 22 % des répondants ont déménagé localement ou prévoient de le faire, et 17 % ont déménagé à l'étranger ou prévoient de le faire. Par conséquent, les employeurs doivent se préparer à soutenir la mobilité des employés afin de retenir leurs meilleurs talents., a déclaré Bob Cahill, directeur financier de Globalization Partners.Source : Globalization Partners Trouvez-vous cette enquête pertinente ?Quel a été l'impact du travail à distance dans votre quotidien ?Votre entreprise prévoit-elle d'adopter le télétravail de façon permanente ?