Trois travailleurs sur quatre ne veulent pas retourner au bureau à plein temps D'après une enquête qui note qu'un mode hybride entre télétravail et présentiel serait salutaire pour les entreprises 6PARTAGES 15 0 La pandémie de COVID-19 a contraint des millions de personnes dans le monde à rester chez elles. En conséquence, plus d'employés que jamais travaillent à distance.



Pour certains, cette nouvelle façon de travailler est un soulagement bienvenu; plus de navettes, plus de distractions et un équilibre travail-vie personnelle sensiblement amélioré. Pour d'autres, cependant, ce passage du jour au lendemain au travail à distance constitue un défi majeur. De nombreuses entreprises, dans tous les secteurs, n'ont pas mis en œuvre de stratégies de travail flexibles ou à distance et doivent rapidement mettre en place de nouvelles mesures pour leurs effectifs, souvent sans expérience comparable préalable.



Les entreprises qui ont longtemps soutenu leurs efforts de transformation numérique sont confrontées à des problèmes similaires. Pour certaines qui permettaient auparavant aux employés de bénéficier de la flexibilité du travail à domicile, seule une petite partie de la base d'employés travaillera probablement à distance à la fois. La transition vers un travail à distance à grande échelle est très difficile non seulement du point de vue des processus, mais aussi sur le plan culturel.



Dans certains endroits et dans certaines industries, le travail à domicile est considéré comme une excuse pour les employés qui accompliraient moins de tâches en raison du manque de supervision ou de microgestion, et d'autres s'inquiètent du manque de communication en personne qui accompagne le travail à distance et pourrait avoir un effet négatif impact sur l'innovation et la culture d'entreprise.



Pouvoir trouver le juste milieu



Quelle que soit la difficulté, une chose est claire : nous ne reviendrons jamais à la normale telle que nous la connaissons, en particulier en ce qui concerne notre façon de travailler. Une workforce plus agile et flexible est l'avenir, et elle apportera des avantages majeurs d'un point de vue culturel et économique.



C’est en tout cas ce que pense un nouveau rapport réalisé par la société de gestion des accès Okta auprès de 6000 employés de bureau à travers l'Europe qui a révélé que seul un répondant sur quatre au Royaume-Uni souhaite retourner sur le lieu de travail cinq jours par semaine.



Cependant, seule une minorité d'employés souhaite un régime de travail à distance (17%). Le scénario idéal est plutôt un modèle flexible, dans lequel le personnel pourrait travailler à domicile à temps partiel.





Jesper Frederiksen, directeur général de la région EMEA à Okta, a déclaré que l'entreprise testait une initiative de « travail dynamique » depuis l'année dernière, ce qui correspond au concept d'un hybride entre le travail à distance et le travail de bureau. Avant la pandémie, dans le bureau d'Okta à Londres, les employés restaient chez eux par défaut et réservaient leur table via une application s'ils souhaitaient entrer au bureau. Le bâtiment de l'entreprise ne fournit en fait que des capacités pour environ les deux tiers du personnel.



« Au départ, beaucoup de gens restaient attachés au lieu de travail, mais une fois qu'ils y sont entrés, ils ont réalisé que cela fonctionnait plutôt bien », a déclaré Frederiksen. « C'est devenu une validation du fait que le travail dynamique est une bonne idée. Les employés veulent avoir la flexibilité de choisir l'option qui leur convient le mieux ».



Le télétravail, pas vraiment au goût de tout le monde



La réduction du temps de déplacement, la diminution des distractions liées au bureau et même, dans certains cas, la perspective de s'éloigner davantage du lieu de travail et de s'installer dans des zones moins surpeuplées gagnent clairement de nombreux employés, du moins semble-t-il.



De plus, certains travailleurs ont plus de mal à trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée lorsque le travail et la vie se déroulent dans le même espace. Une étude distincte réalisée par le fournisseur de communications cloud 8x8 a montré que près de la moitié des employés britanniques se sentaient plus stressés que lorsqu'ils étaient au bureau, et qu'il était difficile de « se déconnecter », car la frontière entre le bureau et la vie à la maison s'estompe grâce à la surcharge numérique. Un certain nombre de répondants (18 %) ont même déclaré qu'ils consacraient plus d'heures depuis le passage au télétravail.



« Nous apprenons tous et nous nous améliorerons tous », a déclaré Frederiksen. « Nous avons certainement beaucoup appris au cours des huit dernières semaines. Les réunions doivent être plus courtes, vous devez prévoir des pauses, laisser les gens se promener. Nous devons structurer le travail différemment ».



« Mais surtout, vous devez avoir une configuration technologique qui signifie qu'il n'y a absolument aucune différence entre votre productivité et votre accès en raison de votre position », a-t-il poursuivi.





À bien des égards, les difficultés auxquelles certains travailleurs ont dû faire face lorsqu’ils sont passés au télétravail sont dues à un manque de préparation. Plus de la moitié des employés britanniques n'avaient jamais travaillé à domicile avant la pandémie et certaines entreprises ont eu du mal à leur fournir les outils appropriés pour effectuer leur travail efficacement. Par exemple, un répondant sur trois a déclaré que son entreprise ne les avait pas équipés du matériel nécessaire, comme un ordinateur portable ou un emplacement pour le mettre, et une proportion similaire a déclaré qu'elle ne pouvait pas accéder aux logiciels clés au début de la pandémie, et ne pouvait donc pas être productive à domicile.



Cela est particulièrement vrai pour certains secteurs, comme l'industrie manufacturière (59 %), la construction (62 %) et l'immobilier (66 %), qui dépendent depuis longtemps fortement d'un environnement de travail traditionnel.





C'est la même chose à travers l'Europe. Par exemple, 64 % et 65 % de ceux qui travaillent respectivement dans l'industrie manufacturière en France et en Allemagne doivent travailler dans un bureau physique cinq jours par semaine, ainsi que 82 % et 49 % de ceux du secteur immobilier. Le passage à ce régime strict a sans aucun doute posé des défis, en particulier pour les entreprises qui n'avaient pas auparavant mis en œuvre un processus de travail à domicile à grande échelle. Alors que la transformation numérique a été au premier plan des stratégies de nombreuses organisations au cours des dernières années, certaines entreprises - en particulier celles des secteurs à forte intensité numérique - sont toujours à la traîne.



Néanmoins, le plus gros obstacle a été d'ordre culturel. Bien que la majorité des travailleurs se disent parfaitement à l'aise avec les réunions virtuelles, la plupart d'entre eux trouvent également que la communication et la collaboration avec leurs collègues ont été affectées depuis le confinement. Par exemple, près de 60 % des travailleurs britanniques interrogés par Okta disent que les conversations en personne avec leurs collègues leur manquent.





Un mode hybride entre le télétravail et le travail en présentiel



Bien que seule une minorité d'employés veuille retourner au bureau à temps plein, une proportion tout aussi faible de personnel a choisi d’être totalement en télétravail. Les entreprises devront faire preuve de flexibilité pour répondre aux différents besoins de leurs employés au moment de la réouverture des lieux de travail.



Pour Frederiksen d'Okta, la solution réside dans un hybride entre à distance et sur site. Il voit le bureau du futur comme un bel endroit où aller, mais pour une bonne raison : vous avez une réunion, vous avez besoin de conseils, etc. Ce ne sera pas un endroit où vous vous rendrez tous les jours.



Facebook a récemment déclaré à ses employés que la plupart d'entre eux pouvaient continuer à travailler à domicile jusqu'à la fin de l'année. Le PDG de Twitter, Jack Dorsey, a pour sa part déjà annoncé que le personnel de l'entreprise aurait le choix de s'en tenir au travail à distance en permanence, même après la réouverture complète des bureaux.



Selon Frederiksen, Okta n'a pas l'intention de retourner au bureau « de si tôt ». Bien que le bâtiment de l'entreprise puisse ouvrir lorsque le gouvernement donnera le feu vert aux entreprises, il ne sera pas prévu que le personnel revienne. « Le génie est sorti de la bouteille », a conclu Frederiksen. « Il sera très difficile pour les organisations de réimposer un trajet de cinq jours par semaine. Vous ne pouvez pas annuler cette expérience ».





Le télétravail, en fait, sert bien certains travailleurs : les recherches d'Okta ont montré que parmi les répondants qui ont déclaré « prospérer » dans leur nouvel environnement, un peu plus de la moitié ont déclaré que leur productivité avait augmenté grâce au temps libre supplémentaire dans leur journée. Moins de distractions à la maison ont également conduit certains travailleurs à se concentrer davantage sur leur travail.



Le travail à domicile, dans certains cas, est associé à un travail moins intense et à un manque de supervision; mais cette vision devient rapidement une chose du passé. Obligés de déplacer leurs employés vers le travail à distance, les employeurs ont compris que le télétravail n'est pas une excuse pour être moins productif, du moins aux yeux de leur personnel. Plus d'un tiers des travailleurs britanniques ont déclaré que la perception qu’avait la hiérarchie des employés ne faisant pas suffisamment de travail à domicile s'était améliorée.



Ce n'est pas seulement une perception : une récente enquête réalisée par le cabinet de conseil Valoir a montré que le travail à distance n'a eu qu'un faible impact négatif sur la productivité dans le cadre de COVID-19. Selon le rapport, en moyenne, la productivité du travail n'a diminué que de 1 % au cours des deux derniers mois. Le nombre, cependant, double à 2 % pour ceux qui travaillent à domicile avec des enfants et passe à 3 % pour ceux qui travaillent seuls.



La façon dont les employés gèrent le passage soudain au travail à distance dépend fortement du contexte. Les recherches d'Okta ont montré qu'un certain nombre de personnes interrogées ont déclaré qu'elles étaient incapables de bien travailler tout en devant partager l'espace et s'occuper des enfants, par exemple. Dans les grandes villes comme Londres, les appartements exigus et le manque d'espace extérieur peuvent rapidement rendre le télétravail improductif.



Exceptées les circonstances il a démarré, c'est un véritable plaisir ce télétravail imposé. Je n'ai eu aucun souci technologique ou organisationnel. Et c'est c'est vrai que je me vois mal revenir à temps plein au bureau. Bon ce n'est pas d'actualité dans l'immédiat, mais tôt ou tard il faudra malheureusement bien, sauf bonne surprise. Mais j'en doute.



Normalement, je suis placé dans les meilleures conditions qui soient pour du télétravail :



- installation personnelle confortable (logistique et technique - fibre),

- j'ai assez d'expérience pour savoir m'organiser, même si comme tout le monde je peux faire des erreurs.

- je travaille, comme mes collègues, à distance pour les clients de ma société. Clairement je ne vois pas l'utilité de se déplacer pour venir travailler, toujours à distance ... les clients viennent rarement ...

- j'ai l'habitude de travailler avec des équipes distantes.



Après, je ne suis pas très haut "gradé" dans ma société de l'IT, où en général c'est le haut de la hiérarchie qui peut partir en télétravail. Ca commence à bouger cependant. J'espère que le mouvement va s'accélérer, y compris pour les "sans grades" ...



En tout cas, je ne comprendrais pas qu'après ces mois passés à télétravailler, on ne nous donne pas le choix que le télétravail devienne la règle, et les jours de présence sur site l'exception, ou du moins soient moins nombreux. Par exemple, 1 ou 2j par semaine sur site, et 3 ou 4j en télétravail. Garder un lien avec l'entreprise est primordial, mais ces moments de liens doivent correspondre à des véritables moments partagés de travail en groupe, pour des formations, ou éventuellement pour des rencontres clients, ou voire à la demande suivant les circonstances (démarrage d'un nouveau projet, contact RH, etc ... )



Hello,Exceptées les circonstances il a démarré, c'est un véritable plaisir ce télétravail imposé. Je n'ai eu aucun souci technologique ou organisationnel. Et c'est c'est vrai que je me vois mal revenir à temps plein au bureau. Bon ce n'est pas d'actualité dans l'immédiat, mais tôt ou tard il faudra malheureusement bien, sauf bonne surprise. Mais j'en doute.Normalement, je suis placé dans les meilleures conditions qui soient pour du télétravail :- installation personnelle confortable (logistique et technique - fibre),- j'ai assez d'expérience pour savoir m'organiser, même si comme tout le monde je peux faire des erreurs.- je travaille, comme mes collègues, à distance pour les clients de ma société. Clairement je ne vois pas l'utilité de se déplacer pour venir travailler, toujours à distance ... les clients viennent rarement ...- j'ai l'habitude de travailler avec des équipes distantes.Après, je ne suis pas très haut "gradé" dans ma société de l'IT, où en général c'est le haut de la hiérarchie qui peut partir en télétravail. Ca commence à bouger cependant. J'espère que le mouvement va s'accélérer, y compris pour les "sans grades" ...En tout cas, je ne comprendrais pas qu'après ces mois passés à télétravailler, on ne nous donne pas le choix que le télétravail devienne la règle, et les jours de présence sur site l'exception, ou du moins soient moins nombreux. Par exemple, 1 ou 2j par semaine sur site, et 3 ou 4j en télétravail. Garder un lien avec l'entreprise est primordial, mais ces moments de liens doivent correspondre à des véritables moments partagés de travail en groupe, pour des formations, ou éventuellement pour des rencontres clients, ou voire à la demande suivant les circonstances (démarrage d'un nouveau projet, contact RH, etc ... )Voilà, c'est tout mon espoir ... que j'espère ne pas voir déçu

