Le travail flexible est là pour rester longtemps

Les dirigeants sont déconnectés des employés

La productivité élevée masque une main-d'œuvre épuisée

Le rétrécissement des réseaux met en danger l'innovation

L'authenticité stimule la productivité et le bien-être

Le talent est partout dans un monde du travail hybride

La pandémie de coronavirus a contraint les employeurs à accepter largement le travail à distance pour assurer la sécurité des employés et les horaires flexibles pour permettre aux travailleurs de s'occuper de leur famille. Mais bien que 73 % des personnes interrogées par Microsoft en janvier dernier sur leurs habitudes de travail espèrent que les options de travail à distance seront maintenues lorsque la pandémie prendra fin, les travailleurs de la génération Z ont du mal.Les travailleurs de la génération Z, nés en gros entre le milieu des années 1990 et le milieu des années 2010, ont généralement répondu aux enquêtes de Microsoft en disant qu'ils sont plus stressés et trouvent qu'ils ont plus de difficultés que leurs pairs. Cela n'a rien de surprenant, étant donné que cette génération commence tout juste sa carrière et qu'elle peut manquer de contacts pour s'orienter dans l'entreprise, d'autant plus dans un environnement distant. C'est également la génération qui bénéficie le plus des avantages liés au travail, tels que la nourriture gratuite ou subventionnée et les installations telles que la salle de sport du bureau. C'est peut-être aussi le groupe sur lequel les entreprises ont eu l'impression de pouvoir s'appuyer davantage parce qu'ils sont souvent célibataires et sans enfants. Cependant, le fait de ne pas avoir d'enfants ne signifie pas un manque de responsabilité familiale. Le fait d'être seul peut également avoir été particulièrement éprouvant sur le plan émotionnel pour beaucoup d'entre eux qui n'ont peut-être pas voulu exprimer leurs problèmes, précisément parce qu'ils sont en début de carrière.Et comme ils sont en début de carrière, ils n'ont pas les moyens financiers de créer un bon espace de travail à la maison si leur employeur ne le paie pas. Et ils n'ont pas ces rencontres en personne qui les aident parfois à décrocher des projets porteurs d'avenir, ou même à s'entendre avec le patron. « Sans les conversations de couloir, les rencontres fortuites et les petites conversations autour d'un café, il est difficile de se sentir connecté, même avec mon équipe immédiate, et encore moins d'établir des liens significatifs dans toute l'entreprise. Le réseautage, en tant que personne en début de carrière, n'est pas seulement un moyen d'atteindre les objectifs de l'entreprise… Le réseautage en tant que personne en début de carrière est devenu tellement plus intimidant depuis le passage au travail entièrement à distance ; surtout depuis le passage à une équipe totalement différente pendant la pandémie ! », a écrit Hannah McConnaughey, responsable du marketing produit chez Microsoft, qui fait partie de la génération ZLe rapport intitulé « The Next Great Disruption is Hybrid Work - Are We Ready ? » met en lumière d’autres tendances en matière de travail hybride et analyse des signaux agrégés de productivité et de travail.73 % des travailleurs interrogés souhaitent que les options flexibles de travail à distance soient maintenues. Cependant, 67 % d'entre eux déclarent avoir besoin de passer plus de temps en personne avec leurs équipes, ce qui signifie qu'il est peut-être nécessaire de repenser la façon de se rendre au bureau. Il est intéressant de noter que 66 % des décideurs d'entreprise envisagent de réaménager les espaces physiques pour mieux s'adapter aux environnements de travail hybrides. Pourtant, 42 % des employés déclarent manquer des éléments essentiels au bureau à domicile, dont 1 sur 10 qui dit ne pas disposer d'une bonne connexion internet pour faire son travail. Il est encore plus décourageant de lire que seuls 46 % des travailleurs affirment que leur employeur les aide à payer les dépenses liées au travail à distance.Lorsqu'il s'agit de l'impact de la pandémie sur les dirigeants et les employés, les données mettent clairement en évidence un décalage important entre les deux groupes. 61 % des dirigeants disent qu'ils sont "épanouis" en ce moment, contre 38 % de ceux qui n'ont pas de pouvoir de décision. Les chefs d'entreprise interrogés étaient également plus susceptibles d'être des milléniaux (personnes nées entre le début des années 1980 et la fin des années 1990 ou des membres de la génération X (nés entre 1966 et 1976), des hommes, et assez avancés dans leur carrière. En revanche, les femmes de la génération Z, les travailleurs de première ligne et les personnes en début de carrière ont déclaré avoir eu le plus de difficultés au cours des douze derniers mois. L'étude révèle que 31 % de la main-d'œuvre mondiale déclare que leur entreprise leur en demande trop dans ces circonstances et conclut que les managers vivent une réalité quotidienne différente de celle des membres de leur équipe.Près d'une personne interrogée sur cinq dans le monde déclare que son employeur ne se soucie pas de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. 54 % se sentent surchargés de travail. 39 % se sentent épuisés.Les tendances de collaboration anonymes entre des milliards de courriels et de réunions en visioconférence révèlent une tendance claire : le passage au télétravail a rétréci les différents réseaux. Les echanges ont suivi le même chemin. Le rapport souligne l'importance du réseau par rapport à l'innovation et à la productivité. Les personnes qui se sont déclarées les plus productives dans l'enquête ont également fait état de relations professionnelles solides et d'un sentiment d'inclusion au travail.Par rapport à l'année dernière, 39 % des personnes interrogées dans le cadre de l’étude ont déclaré qu'elles étaient plus susceptibles d'être pleinement authentiques au travail, et 31 % sont moins susceptibles de se sentir gênées ou honteuses lorsque leur vie privée transparaît au travail. Ce n'est pas le cas pour tous les groupes démographiques. Les travailleurs noirs et latinos américains aux États-Unis ont déclaré avoir plus de difficultés à établir des relations avec leur équipe directe (respectivement 19 % et 18 %, contre 12 % pour la moyenne nationale), à se sentir inclus (21 % et 28 %, contre 20 % pour la moyenne nationale) et sont moins susceptibles d'être authentiques au travail qu'il y a un an que la population générale (26 % et 24 %, contre 17 % pour la moyenne nationale).Aux États-Unis, l'étude révèle que les travailleurs noirs, latinos américains et les femmes sont plus susceptibles que les travailleurs blancs et les hommes de dire qu'ils préfèrent le travail à distance. Une analyse du graphique économique de LinkedIn montre que les femmes, la génération Z et les personnes sans diplôme supérieur sont les groupes les plus susceptibles de postuler à ces emplois.Jared Spataro, vice-président de Microsoft 365, résume les résultats de l'étude en un seul avertissement : le travail hybride ne doit pas être considéré comme une activité habituelle. Les dirigeants doivent adopter un état d'esprit de croissance et être prêts à repenser leur façon de recruter et de retenir les talents, de favoriser la collaboration et de façonner la culture d'entreprise.Source : Microsoft Que pensez-vous des résultats de cette enquête ? Les trouvez-vous pertinents ?