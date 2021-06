Gartner estime également que les travailleurs à distance représenteront 32 % de tous les employés dans le monde d'ici la fin de 2021. Ce chiffre est en hausse par rapport à 17 % des employés en 2019. Selon Gartner, les travailleurs du savoir sont ceux qui exercent des professions à forte intensité de connaissances, comme les écrivains, les comptables ou les ingénieurs. Gartner définit un travailleur à distance comme un employé travaillant hors du site de son entreprise, de son gouvernement ou de son client au moins un jour complet par semaine (travailleurs hybrides) ou qui travaillent entièrement à domicile (travailleurs entièrement à distance)., a déclaré Ranjit Atwal, directeur de recherche senior chez Gartner.Le travail à distance varie considérablement dans le monde en fonction de l'adoption de l'informatique, de la culture et de la combinaison des secteurs d'activité. En 2022, 31 % de l'ensemble des travailleurs dans le monde seront à distance (un mélange de travail hybride et de travail entièrement à distance).Les États-Unis seront en tête en termes de travailleurs à distance en 2022, représentant 53 % de la main-d'œuvre américaine. En Europe, les travailleurs à distance du Royaume-Uni représenteront 52 % de sa main-d'œuvre en 2022, tandis que les travailleurs à distance en Allemagne et en France représenteront respectivement 37 % et 33 %.L'Inde et la Chine produiront certains des plus grands nombres de travailleurs à distance, mais leurs taux de pénétration globaux resteront relativement faibles, 30 % des travailleurs en Inde étant à distance et 28 % des travailleurs en Chine travaillant à distance.L'impact durable du travail à distance entraîne une réévaluation de l'infrastructure informatique qui fait évoluer les exigences des acheteurs pour exiger des capacités de travail en tout lieu., a déclaré M. Atwal.Les produits et services numériques joueront un rôle important dans ces efforts de transformation numérique. Ce plan stratégique à plus long terme nécessite un investissement continu dans la mise en œuvre de la continuité technologique stratégique du travail à distance, ainsi que de nouvelles technologies telles que l'hyperautomatisation, l'IA et les technologies de collaboration, afin d'offrir une plus grande flexibilité dans le choix du lieu de travail.Une société hybride continuera d'accroître la demande de PC et de tablettes. En 2021, les expéditions de PC et de tablettes dépasseront 500 millions d'unités pour la première fois dans l'histoire, soulignant la demande sur les marchés professionnels et grand public.Les organisations ont également déployé le cloud pour permettre rapidement aux travailleurs à distance. Gartner prévoit que les dépenses mondiales des utilisateurs finaux en services de cloud public augmenteront de 23,1 % en 2021, car les DSI et les responsables informatiques continuent de donner la priorité aux applications fournies par le cloud, telles que les logiciels en tant que service (SaaS). Les applications SaaS sont conçues pour un accès à distance et ne sont pas limitées par l'emplacement des travailleurs qui utilisent l'application. Les outils sociaux et de collaboration continueront d'être un "must have", ce qui conduira le marché mondial des revenus des logiciels sociaux et de collaboration à augmenter de 17,1% en 2021.En termes de connectivité, de nombreuses organisations ont dû changer et adapter de nombreuses approches informatiques pour assurer la continuité des activités de leurs travailleurs à distance. D'ici 2024, au moins 40 % de l'utilisation de l'accès à distance sera desservie principalement par l'accès réseau zero trust (ZTNA), contre moins de 5 % à la fin de 2020. Même si la plupart de ces organisations ne retireront pas complètement tous leurs services VPN orientés client, le ZTNA deviendra la principale technologie de remplacement.Source : GartnerQue pensez-vous de ces prévisions de Gartner ?Comment trouvez-vous la situation en France actuellement ?Quelle est la situation actuelle au sein de votre organisation en ce qui concerne l'adoption du mode de travail hybride ?