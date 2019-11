L'expérience de Microsoft Japon avec le week-end de 3 jours augmente la productivité des travailleurs de 40 %, Et 92,1 % des employés ont déclaré qu'ils aimaient la semaine de travail de 4 jours 19PARTAGES 12 0 Des expériences ont déjà démontré que des temps de travail plus courts ont un effet positif sur la productivité. L'une des entreprises à faire une dernière expérience est la filiale japonaise du géant américain Microsoft. Microsoft Japon a annoncé les résultats de son essai d'une semaine de travail avec week-end de trois jours au lieu de deux, et l'expérience a été extrêmement populaire auprès des employés de l'entreprise. Mieux encore, le raccourcissement de la semaine de travail a permis d'accroître la productivité de la firme de près de 40 % - en partie grâce à des réunions plus courtes et plus efficaces ou tenues à distance afin d'éliminer les trajets domicile-travail, selon Sora News24.



En effet, Microsoft Japon a réalisé un « Working Reform Project » appelé le "Work-Life Choice Challenge Summer 2019", un essai de semaine de travail au nombre de jours réduit pour l'ensemble de son personnel. D’après le blog d’information japonais Sora News, au cours de tous le mois d’août 2019, l'entreprise a mis en place un week-end de trois jours par semaine, ce qui a permis à ses 2 300 employés de prendre congé chaque vendredi. Il faut noter que ces « vacances spéciales payées » n'ont pas été prises au détriment d'autres périodes de vacances.





Par ailleurs, Mainichi, un journal japonais a rapporté en mai dernier dans un article qui annonçait le « Working Reform Project » de Microsoft Japon que la firme prévoyait également de subventionner les vacances familiales ou la formation continue des employés à hauteur de 100.000 yens (environ 924 USD). Takuya Hirano, PDG de Microsoft Japon, avait déclaré en ce moment-là :



« Travaillez peu de temps, reposez-vous bien et apprenez beaucoup. Il est nécessaire d'avoir un environnement qui vous permette de sentir votre but dans la vie et d'avoir un plus grand impact au travail ». « Je veux que les employés réfléchissent et expérimentent comment ils peuvent atteindre les mêmes résultats avec 20 % de temps de travail en moins, avait-il ajouté.



Selon Sora News24, depuis des décennies, le Japon a la réputation de ne pas être aussi bon en matière d'équilibre travail-vie privée, réputation qui classe régulièrement le pays au bas de l'échelle lorsqu'il s'agit de la satisfaction des employés dans les pays développés. Mais l’initiative de Microsoft Japon et surtout les résultats concrets obtenus pourraient créer un précédent dans le pays et d’autres entreprises pourraient faire leur propre expérience.



Les augmentations introduites par une semaine de travail à quatre jours au lieu de cinq



Comme l’a rapporté Sora News24, l'essai de 3 jours de week-end de Microsoft Japon a permis d'augmenter la productivité de 39,9 %. Cela signifie que même si les employés étaient au travail pour moins de temps, plus de travail a été fait ! Selon le blog d’information, une grande partie de l'augmentation de la productivité est attribuée au changement des réunions. Avec seulement quatre jours pour tout faire pour la semaine, de nombreuses réunions ont été supprimées, raccourcies ou transformées en réunions virtuelles plutôt que présentielles.



Un tableau montrant les changements a été publié dans un tweet en japonais (traduit par Sora News24) qui dit : « C'est prouvé ! Mettons en place ce week-end de trois jours partout, tout de suite ! »





Ce n’est pas la première fois que réduction du nombre de jours de travail à apporter de la croissance dans la productivité des employés. En octobre 2018, Perpetual Guardian, une société de fiducie en Nouvelle-Zélande, qui s’était engagée en début de la même année à laisser libre cours à ses quelques 250 employés de



Selon le témoignage de deux universités d’Auckland qui avaient suivi les essais, durant toute la période de trois jours de repos par semaine, le niveau de productivité avait augmenté de 20 %, l’engagement des clients de 30 % ainsi que l’engagement des employés. En même temps, les niveaux de stress du staff ont été réduits et la conciliation travail-vie personnelle a été améliorée de 24 %. La société avait noté que ses revenus étaient restés stables durant toute la période de test, même si certains employés ont déclaré avoir eu plus de difficultés à accomplir leur travail dans un laps de temps réduit.



Certaines entreprises en France



Une autre entreprise française Yprema, spécialisée dans le développement durable, a aussi fait l'expérience et a remarqué que 80 % des salariés font leurs 35 heures en quatre jours. Comme dans le cas de Perpetual Guardian, ce sont les salariés eux-mêmes qui choisissent leur troisième jour de congé. L'entreprise a fait remarquer qu'il a fallu mettre en place des binômes ou des trinômes pour que les dossiers soient toujours suivis par quelqu'un, mais ça marche, depuis plus de vingt ans maintenant.



Les réductions occasionnées par la semaine de travail avec week-end de 3 jours chez Microsoft Japon



Selon Sora News24, les employés ont pris 25,4 % moins de jours de congé pendant l'essai et ont également imprimé 58,7 % moins de pages que d’habitude. Les avantages ne se sont pas arrêtés là. Comme les bureaux de Microsoft Japon étaient vides pendant 5 jours supplémentaires, la consommation d'électricité a baissé de 23,1 %, ce qui signifie qu'une semaine de travail plus courte pourrait être bénéfique à la fois pour les travailleurs et pour l'environnement.





Selon le rapport, 92,1 % des employés ont déclaré qu'ils aimaient la semaine de travail de quatre jours à la fin de la période d’essai, même si certains employés en contact direct avec la clientèle ont déclaré qu'il était difficile de se détendre le vendredi, alors que le reste du monde du travail continuait à travailler à un rythme soutenu. Microsoft prévoit de répéter son expérience l'été prochain ou peut-être à d'autres moments également, en raison de son succès.



Selon



Selon l’étude, si le salaire reste constant, un tiers des travailleurs du monde déclarent que leur semaine de travail idéale durerait quatre jours (34 %), tandis que 20 % déclarent qu'ils travailleraient trois jours par semaine. Dans les détails, les travailleurs à temps plein au Canada (59 %), en Australie (47 %) et aux États-Unis (40 %) sont les plus convaincus d'avoir une semaine de travail de quatre jours, alors que les employés britanniques souhaitent au plus une semaine de travail de trois jours (26 %). Par contre en Inde, 69 % des employés à temps plein avaient affirmé qu'ils travailleraient encore cinq jours par semaine, même s'ils avaient la possibilité de travailler moins de jours avec le même salaire.



Les net-citoyens japonais ont commenté les résultats de Microsoft. Un premier net citoyen espérait que son patron lise les résultats d’essai de Microsoft. « Malheureusement, nous, les Japonais, apprécions d'ignorer l'efficacité et de perdre notre temps au travail plutôt que d'être productifs », a écrit un autre. Un autre commentateur n’est pas sûr que l’expérience puisse marcher dans tout type d’entreprise : « J'aimerais beaucoup que cela soit davantage mis en œuvre, mais j'ai l'impression qu'il pourrait être difficile de le faire fonctionner dans des entreprises ouvertes toute la semaine. Il faudrait embaucher plus d'ouvriers pour faire la rotation. »



La semaine de travail de 5 jours est une structure profondément enracinée dans le monde entier. Mais compte tenu des résultats de l'expérience de Microsoft Japon, il est peut-être temps de réviser le système. Selon Sora News24, bien que certains commentateurs aient affirmé que ce genre de politique ne fonctionnerait pas pour tous les types d'emplois, prendre un risque pour tenter l’expérience et voir comment ça marche semble être une bien meilleure idée que de simplement s'en tenir au statu quo et demeurer dans la culture de surmenage du Japon.



Par ailleurs, le gouvernement japonais encourage les entreprises à



Un travailleur, qui vient de passer trois jours de Week-end, a commenté le sujet sur un site web communautaire en écrivant, entre autres, que « Je n'ai pas à me préoccuper autant de la gestion du temps les jours de travail et avec le temps dont je dispose pour me perfectionner, je n'ai pas l'impression que ma vie professionnelle est aussi inutile ». Quelle est votre expérience personnelle du passage à 4 jours de travail par semaine ?



Source :



Et vous ?



Quel commentaire faites-vous de l’expérience de Microsoft Japon ?

Que pensez-vous du passage à 3 jours de week-end pour les employés ?



