Télétravail : quelles sont les compétences technologiques les plus demandées à l'international ? JavaScript domine le top 15 selon les données publiées par la plateforme Upwork 0PARTAGES 3 0 Les développeurs de logiciels ont souvent une perspective différente sur les problèmes informatiques actuels. Cette perspective est importante car les développeurs eux-mêmes sont généralement l'un des moteurs de l'innovation et possèdent un savoir-faire spécifique qui est étranger aux non-développeurs.



Un exemple est le bon choix et l'adaptation continue des langages de programmation, des plateformes et des framework. Cela peut sembler être un détail pour les non-techniciens, mais il est essentiel de trouver, d'inspirer et de fidéliser les développeurs étant donné que les bons développeurs (que certains appellent les développeurs de talent) sont aussi difficiles à trouver qu'à remplacer (les domaines, les langages et les technologies étant très diversifiés).



À la lumière de l’impact du COVID-19 sur l’économie, de nombreuses organisations font face à de nouvelles demandes commerciales et, par conséquent, ont du mal à trouver et à retenir ces développeurs talentueux dotés des compétences techniques nécessaires pour suivre le rythme de la transformation numérique. Une enquête récente menée par Upwork, une plateforme qui connecte des millions d'entreprises avec des travailleurs indépendants dans le monde entier et revendique avoir parmi ses clients 30% du Fortune 100 (les 100 premières entreprises américaines), a révélé que 51% des responsables du recrutement prévoient d'engager des développeurs Web, mobiles et logiciels indépendants cette année et près de la moitié (49%) citent le besoin d'accéder à des compétences et à une expertise comme raison. Les 15 compétences les plus demandées d'Upwork révèlent le rôle essentiel que jouent les professionnels qualifiés pour combler les lacunes en matière de talents technologiques et répondre aux besoins les plus urgents des entreprises.



« La technologie évolue rapidement et les entreprises doivent s’adapter pour rester en tête », a déclaré Mike Paylor, vice-président de l’ingénierie et des produits chez Upwork. « Cela signifie créer un banc de talents virtuel qui peut apporter des compétences diverses et des connaissances approfondies pour résoudre des problèmes hautement techniques. Afin de surmonter les problèmes de pénurie de talents, les responsables du recrutement repensent la façon dont ils s'approvisionnent en talents et ces données indiquent que de plus en plus de dirigeants se tournent vers Upwork pour se connecter avec des professionnels qualifiés. De JavaScript, en passant par Python et HTML, ces compétences très recherchées montrent également qu'il existe des opportunités pour les talents indépendants de développer leurs activités et de nouer des relations précieuses avec des clients de haute qualité du monde entier. »





Les compétences orientées web occupent le plus gros du classement des 15 compétences technologiques les plus demandées sur Upwork (sur la base de volume brut de service). En voici la liste :

JavaScript CSS HTML Website Development PHP API Development WordPress HTML5 Web Design Python Web Application API Integration jQuery MySQL React

Les données proviennent de la base de données Upwork et sont basées sur le volume brut de services du 1er avril 2020 au 30 septembre 2020. Chaque compétence a eu un minimum de 500 projets au cours de la période.



Rappelons qu'il s'agit là d'un classement international et que ces statistiques ne sont pas nécessairement représentatives des réalités technologiques liées à un pays en particulier. Néanmoins, il est intéressant de trouver quelques similitudes sur des études publiées sur certains pays. En effet, JavaScript est en tête de nombreux classements. Le langage de programmation est le plus souvent utilisé comme langage principal en Suisse par exemple (selon le Swiss Developer Survey), plus de deux fois plus que Python ou C#.



Évolution de la demande des offres d'emploi en France



Source :



Et vous ?



Quelle technologie (langage de programmation compris) utilisez-vous en entreprise ? Pour vos projets personnels ?

Que pensez-vous des statistiques d'Upwork ? Quelle lecture faites-vous de ces statistiques ?

Qu'est-ce qui pourrait expliquer, selon vous, la recrudescence de la demande en spécialiste de technologies web ?

Y a-t-il une technologie que vous envisagez d'apprendre (ou êtes en train d'apprendre) ? Laquelle ?

Quels sont les éléments susceptibles de vous pousser à apprendre une technologie en particulier (recrudescence de la demande de spécialistes, curiosité, popularité du langage qui s'étale sur le temps, résolution d'un problème spécifique, etc.) ?



