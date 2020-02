Les langages de programmation et les emplois de développeur qui rapportent le plus selon une étude Outre le salaire, les développeurs recherchent aussi des options de travail plus flexibles 0PARTAGES 14 0 Morgan McKinley, le cabinet de conseils en recrutement de services professionnels présent dans plusieurs pays, a récemment publié son guide des salaires technologiques de l’année 2020 au Royaume-Uni. Il couvre les tendances en matière de rémunération et d'embauche de professionnels permanents et temporaires. Selon le rapport, les salaires des développeurs varient, les développeurs C++ et Java étant les mieux payés, avec une moyenne de 90 000 livres qui peut monter jusqu’à 130 000 livres (£). Toutefois, le salaire n’est plus le seul critère de choix des travailleurs.



Selon le rapport du cabinet, les salaires ont évolué progressivement au cours de l’année écoulée. Par contre, le Brexit a joué un rôle important dans le ralentissement du recrutement sur le marché des technologies en 2019 que les années antérieures. Les entreprises de l’Union européenne ont plus misé sur les contrats permanents. Niveau compétence, la mise en place de tests automatiques était très demandée et les compétences dans ce domaine, qu'elles soient permanentes ou contractuelles, étaient recherchées. Java, lui, représente le langage le plus demandé.



Le nombre de postes d'architecte a augmenté de façon significative dans la seconde moitié de l’année 2019, avec des salaires atteignant plus de 80 000 livres. De même, les experts en science des données ont été très demandés en 2019. Pour cette branche, Python et les bibliothèques d'apprentissage automatiques associées représentent les technologies les plus demandées. Les entreprises ont aussi montré un grand intérêt pour la visualisation de données. Microsoft Power BI a été l’outil de visualisation de choix et s’affiche comme un concurrent de taille à Tableau.





Dans le cadre de la rémunération, l’analyse du cabinet a montré que le responsable du développement touche un salaire moyen de 140 000 £, le responsable de la sécurité informatique 120 000 £ et le responsable de l'ingénierie des données 120 000 £. Ces postes figurent parmi les postes permanents les mieux rémunérés identifiés par le guide des salaires. En ce qui concerne les développeurs, leur salaire a évolué. Les développeurs C++ et Java sont classés comme les programmeurs les mieux payés, touchant un salaire moyen de 90 000 £ (cela peut atteindre les 130 000 £).



Les développeurs full-stack perçoivent un salaire moyen de 90 000 £, un peu plus à la hausse que celui des développeurs front-end (environ 85 000 £). Les développeurs JavaScript arrivent ensuite avec un salaire moyen annuel de 85 000 £ et les développeurs C# et .Net gagnent 80 000 £ en moyenne l’année. En outre, les développeurs d’applications Android et iOS perçoivent tous deux un salaire moyen de 65 000 £, aux côtés des développeurs d'Oracle. Les salaires moyens des développeurs SAS et SQL s'élèveraient à 60 000 livres sterling, selon les chiffres du rapport.



Pendant ce temps, en France, Java demeure depuis 2013 le langage le plus demandé par les recruteurs. Selon



Ruby, Java, Perl, Swift et Go ont constitué le groupe des langages les mieux rémunérés après Scala. Le salaire moyen mensuel est d’environ 3 750 euros. Le troisième groupe de langages les mieux payés est composé du PHP, de Python, de Matlab et de JavaScript, avec une rémunération de 3 500 euros environ. En province, c’est TypeScript et Cobol qui sont les mieux payés, avec un salaire d’environ 3 750 euros. D’autres langages sont également bien payés en province comme le VB.NET, C++, Delphi, Windev, VBA, et C, avec un salaire allant de 2 500 à 2 750 euros.



En retournant vers les résultats du rapport de Morgan McKinley, le cabinet prévoit que le marché du développement continuera d'être à court de candidats. Cela se produira malgré le fait que le Brexit a été prononcé et que les choses ont commencé s’éclaircir davantage. Ensuite, le DevOps va beaucoup plus progresser en 2020, selon les prédictions du cabinet. De même, le rapport prévoit que les DevSecOps deviendront une tendance clé en matière de recrutement en 2020. Dans le domaine de la sécurité, les clients chercheront probablement des architectes de la sécurité.



Les entreprises vont également rechercher des professionnels du renseignement sur les menaces et de la gouvernance des données. La science et l'ingénierie des données continueront à se populariser. La firme a averti que les changements de l'IR35 (réforme du secteur privé), prévus pour avril 2020, pourraient ralentir le recrutement des entrepreneurs, avec un glissement vers l'embauche permanente. Autre chose pour finir, le rapport partagé par le cabinet a révélé que les chercheurs d’emplois ont revu les critères qui sont les plus importants pour eux.



L’argent n’est plus toute à fait ce qui les attire vers une société. Les employés demandent de plus en plus un travail flexible, que ce soit en matière d'horaires ou de travail à domicile. Selon le cabinet de conseil, si les organes de recrutement ne commencent pas à offrir cette possibilité, même dans le secteur des services financiers, ces derniers risquent de passer à côté de travailleurs ou de professionnels talentueux attirés par les jeunes entreprises technologiques et les sociétés de FinTech, où les avantages typiques sont meilleurs.



Dans ce sens, le rapport a révélé que de plus en plus d'organisations s'efforcent d'améliorer le bien-être de leur personnel. Certains avantages sont devenus monnaie courante, tels que des abonnements à prix réduit à des salles de sport ou des installations de gymnastique sur place, des primes indicatives inscrites dans les contrats, des avantages accrus pour les “nouveaux parents”, etc., et des soins de santé privés.



