Les développeurs Back-end sont mieux payés que les développeurs Full Stack selon une étude de talent.io Rester généraliste ou se spécialiser ? Un développeur Full Stack est un informaticien capable de réaliser des tâches à n'importe quel niveau technique de la pile des différentes couches d'une application. Cependant, en pratique, est-il préférable au tout début de votre carrière d'être un développeur Full Stack et de se spécialiser lentement vers le Back-end ou est-il préférable de se spécialiser en Back-end dès le début ? talent.io, une entreprise spécialisée dans le recrutement de profil tech a mené une étude à ce propos.



Développeurs Back-end



Les développeurs Back-end se concentrent sur le fonctionnement interne pour construire le côté serveur des applications Web. En plus de rendre les applications Web fonctionnelles, les développeurs Back-end sont également chargés d'optimiser la vitesse et l'efficacité de l'application ou du site internet. De plus, les développeurs Back-end créent souvent une solution de stockage de données avec une base de données, qui est un composant crucial pour toutes les applications Web car elle stocke des informations (comme les utilisateurs, les commentaires, les publications, etc.) en utilisant des outils comme MySQL, MongoDB et PostgreSQL.





Selon talent.io, les développeurs Back-end débutants et juniors (0-2 ans d'expérience) obtiennent des salaires plus élevés que leurs homologues Full Stack.





Les technologies utilisées pour le Back-end sont parfois plus lourdes, plus complexes à comprendre et demandent beaucoup de rigueur. En terme d’évolution, certains profils Back-end se tournent vers des postes de lead developer plutôt que Full Stack.



Est-ce que la spécialisation prime sur la transversalité du profil ? Même si le profil Back-end est dédié à des tâches plus spécifiques, le développeur Full Stack aura une vision plus large des projets de l’entreprise.



Développeurs Full Stack



Le rôle d'un développeur Web Full Stack dans le développement d'un site ou une application Web se situe à la fois dans le Front-end et le Back-end. Un développeur Web Full Stack possède une expertise dans toutes les étapes du développement web et app. Cela comprend, mais sans s'y limiter : le serveur, le client et l'hébergement, une forme de structuration ou de modélisation des données, l'interface et l'expérience utilisateur. Rigoureusement, dans le monde technologique d'aujourd'hui, il devrait donc être capable de :



configurer l'infrastructure matérielle et le système d'exploitation ainsi que les dépendances entre les différents composants logiciels à utiliser ;

concevoir, manipuler et interroger des bases de données ;

concevoir le code de back-end et les API d'accès à ces données sous forme de webservices, en utilisant des langages dit back-end comme Java, Python, Ruby ou PHP ;

concevoir le code front-end qui est exécuté sur la plateforme de l'utilisateur, le plus souvent un smartphone ou un navigateur Web, dans des langages tels que JavaScript et ses bibliothèques, HTML ou CSS ;

être capable de gérer et planifier un projet avec des méthodes de développement agiles telles que Scrum ou Kanban, pouvoir interagir avec le client et ses besoins, et documenter l'ensemble des parties du projet.

En devenant un développeur Web Full Stack, vous pouvez commencer à planifier vos projets en trouvant les outils qui conviennent le mieux à vos tâches. Un départ large vous permet d’avoir une vision d’ensemble du système et du fonctionnement de l’entreprise.



Le développement Web a de nombreux visages. Mais quel que soit le type de développement que vous envisagez de poursuivre, des compétences générales telles que le souci du détail, la capacité d'apprendre rapidement, la capacité de résoudre les problèmes efficacement et une communication solide vous aideront en plus des compétences avancées décrites ci-dessus.



Par contre il est temps que je revois mon salaire , il me manque presque 15K/€ sur les salaires annoncé 1 0 Je parlerais pas d'expertise; C'est un fait quand on fait plein de chose, on ne peut pas les maîtriser aussi bien qu'une personne qui se dédie à une tache.Par contre il est temps que je revois mon salaire , il me manque presque 15K/€ sur les salaires annoncé Membre actif https://www.developpez.com quand on fait plein de chose, on ne peut pas les maîtriser aussi bien qu'une personne qui se dédie à une tache. quand on fait plein de chose, on ne peut pas les maîtriser aussi bien qu'une personne qui se dédie à une tache.

Par contre c'est chouette justement de ne pas être trop spécialisé et de faire plein de choses différentes. 0 0 J'ai toujours été amené a faire porter plusieurs casquettes dans mes différents taff, et qu'est ce que tu as raison. Je connais plein de choses, que je fais pas assez bien. Alors ça a des avantages pour suivre les projets, ou avoir une vision globale, mais sinon c'est presque handicapant à vrai dire, on se sent encore moins légitime.Par contre c'est chouette justement de ne pas être trop spécialisé et de faire plein de choses différentes.

