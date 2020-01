Emploi développeur : dans quel pays est-on le mieux payé en tant qu'acteur de la filière web ? Une étude d'une firme anglaise donne des pistes 0PARTAGES 8 0 Vous êtes acteur de la filière web en tant que développeur ? Aimeriez-vous comparer votre revenu annuel à celui de vos pairs dans d’autres pays ? Si oui, alors la publication de Yell vous est destinée. Elle dresse un comparatif basé sur trois critères : salaire moyen dans chaque pays, coût de la vie (calculé par rapport à celui qui a cours au Royaume-Uni), salaire équivalent (obtenu après application du coût de la vie).



Ainsi, d’après les données collectées par Yell, les développeurs chinois sont les plus grands gagnants avec un salaire de 55 352 £ après ajustement au coût de la vie (celui-ci est approximativement 38 % inférieur à celui en cours au Royaume-Uni). Si le salaire moyen réel est similaire, la différence significative du coût de la vie laisse filtrer que les développeurs chinois sont bien mieux lotis que leurs concurrents britanniques. Dans d’autres cas de comparaison avec les développeurs aux USA et ceux en Suisse, même si le coût de la vie est plus élevé dans ces pays, les données Yell suggèrent que les salaires plus élevés font plus que compenser la différence. En effet, dans les cas des USA et de la Suisse, les salaires ajustés (45 889 £ et 43 382 £) sont supérieurs à celui du Royaume de 35 et 31,6 % de façon respective, ce, même si les coûts de la vie aux USA et en Suisse 9 et 88 % plus importants. On pourrait, au regard des données Yell, classer la France dans le cercle des pays où les acteurs de la filière développement web sont mieux payés que leurs pairs au sein du Royaume-Uni. En effet, le salaire ajusté en France est de 23 % plus important que celui du Royaume-Uni avec un coût de la vie 14 % plus important. Dans certains pays, comme l'Espagne, le Portugal et la Thaïlande, les développeurs peuvent s'attendre à gagner moins qu'au Royaume-Uni, mais, comme le coût de la vie est plus bas, ce qui fait qu'ils se sentiront toujours mieux lotis que les travailleurs britanniques.





Seulement, la publication de Yell laisse aussi apparaître certaines bizarreries : alors que les développeurs web norvégiens devraient gagner nettement plus que leurs homologues britanniques (50 797 £ sur l’axe du salaire moyen), en raison du coût de la vie nettement plus élevé, leur revenu équivalent est en fait inférieur à celui du Royaume-Uni.



Dans ce classement, le Royaume-Uni apparaît à la 15e position avec un salaire ajusté par rapport au coût de la vie de 32 286 £.



Si on sort de la filière développement web pour étendre au génie logiciel de façon générale, cette publication de Yell s’accorde sur certains points avec une étude (de 2017) de la plateforme de recrutement Hired. D’après cette dernière, Le salaire moyen global était de 135 000 dollars US, mais il était tiré vers le haut par les salariés de San Francisco, la seule ville où le salaire moyen (142 000 USD) dépassait le salaire moyen global. Ensuite venaient les villes de Seattle (132K USD), Los Angeles (129K USD) et New York (129K USD). Paris est la ville où le salaire était le plus faible avec 56 000 USD (48 000 euros), alors que Londres se situait à 78 000 USD. Autrement dit, les professionnels de l'IT basés à San Francisco touchaient au moins 2,5 fois plus que leurs collègues à Paris.



Toutefois, ces salaires ne tenaient pas compte du pouvoir d'achat dans chaque ville, ce que Hired avait voulu prendre en compte en utilisant les données du site Numbeo. En considérant le loyer, les prix de l'immobilier, la nourriture, le transport, les services publics, les taxes foncières, etc., Hired avait recalculé les salaires réels par rapport au coût de la vie à San Francisco. Cela s’était répercuté en hausse du salaire moyen des professionnels de l'IT à Paris à 85 000 USD (72 000 euros). Même dans ces conditions, les employés de la tech à San Francisco avaient quand même un salaire 67 % plus élevé que ceux de Paris. Grosso modo, l’étude de Hired positionnait les USA en eldorado pour les travailleurs de la filière informatique.





Celle de Yell dit tout autre chose : le leader c’est la Chine (mais c’est pour la filière développement web. Yell est la filiale au Royaume-Uni de l’organisation mondiale des médias – hibu.



