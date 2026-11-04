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SUSE va supprimer environ 10 % de ses emplois, soit près de 190 postes, son PDG invoquant l'IA et l'automatisation qui transforment le fonctionnement des éditeurs de logiciels

Le , par Eliora
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SUSE, l'entreprise allemande spécialisée dans Linux fondée en 1992, procède à une réduction d'effectifs d'environ 10 %, soit environ 190 personnes sur plus de 1 900 employés. Son PDG, Dirk-Peter van Leeuwen, a déclaré à ses collaborateurs que l'intelligence artificielle (IA) et l'automatisation transformaient le mode de fonctionnement des éditeurs de logiciels. « Ce qui est clair, c'est que l'automatisation et l'IA modifient fondamentalement le mode de fonctionnement des éditeurs de logiciels », a-t-il écrit. Il a ajouté que la structure actuelle de l'entreprise et sa base de coûts ne lui permettraient pas d'aller de avant, et que « la nécessité de certains postes existants a considérablement diminué ». SUSE n'a pas publié de communiqué à ce sujet. En mars, il avait été rapporté qu'EQT, son propriétaire, envisageait de la vendre.

En février 2026, les données officielles de la DARES semblaient désormais le confirmer : l'IA était bien en train de provoquer une forme d'apocalypse sur le marché de l'emploi des développeurs informatiques. La preuve ? Pour la première fois depuis 2016, l'informatique n'était plus en « tension très forte » de recrutement. Le secteur enregistrait en 2024 la plus forte baisse de tensions tous domaines professionnels confondus, passant du niveau 5 au niveau 4 sur l'échelle DARES. Traduction concrète : il y avait désormais plus d'informaticiens disponibles que de postes à pourvoir, quand le BTP, l'industrie et la maintenance continuaient de souffrir d'une pénurie record. Pendant que l'IA générait du code à la place des développeurs, elle ne réparerait jamais un trou dans votre toit, comme le prévenait déjà le PDG de Lowe's qui avait encouragé les jeunes à se tourner vers les travaux manuels.

Plus récemment, SUSE, l'entreprise allemande spécialisée dans Linux fondée en 1992, procède à une réduction d'effectifs d'environ 10 %. Son PDG, Dirk-Peter van Leeuwen, a déclaré en début de semaine à ses collaborateurs que l'IA et l'automatisation étaient en train de transformer le mode de fonctionnement des éditeurs de logiciels. Liam Proven a rapporté ces suppressions demplois, ayant pu consulter la note de service interne. SUSE compte plus de 1 900 employés, selon son propriétaire, la société suédoise de capital-investissement EQT. Ces suppressions concerneraient donc environ 190 personnes. SUSE na pas publié de communiqué à ce sujet sur son site dactualités.

« Ce qui est clair, cest que lautomatisation et lIA modifient fondamentalement le mode de fonctionnement des éditeurs de logiciels », a écrit van Leeuwen. Il a ajouté que la structure actuelle de lentreprise et sa base de coûts ne lui permettraient pas daller de lavant. Les outils modernes permettent déjà aux équipes davancer plus vite, avec moins de frais généraux et des lignes hiérarchiques plus horizontales, a-t-il précisé. « La nécessité de certains postes existants a considérablement diminué », a écrit van Leeuwen.

Que se passera-t-il ensuite ?

La note de service ne précisait pas quels postes seraient supprimés. SUSE devait informer le personnel concerné ce 4 novembre. Des représentants du personnel seront désignés le lendemain, et les entretiens individuels débuteront la semaine prochaine. Le reste de lentreprise prendra connaissance de la stratégie pour lexercice 2027 le 16 novembre. Van Leeuwen a qualifié ces décisions de douloureuses pour le personnel de SUSE, sa culture dentreprise et sa communauté open source. Il a expliqué au personnel que ces réductions deffectifs reflétaient lévolution des besoins, et non leur talent ou leur engagement. En septembre, il avait été rapporté que SUSE avait demandé à ses collaborateurs de longue date sils étaient prêts à partir dans le cadre dun départ volontaire.

Un propriétaire qui envisage de vendre

Van Leeuwen, ancien dirigeant de Red Hat, a rejoint SUSE en 2023. EQT a racheté la société de Nuremberg à Micro Focus en 2018 pour 2,5 milliards de dollars. Elle a introduit SUSE en bourse à Francfort en 2021, puis l'a retirée de la cote en 2023. En mars, il avait été rapporté qu'EQT envisageait de la vendre. Le 27 octobre, SUSE a annoncé de nouvelles fonctionnalités dIA agentique pour ses outils de gestion Linux.

Christian Brauner, ancien employé de SUSE, a réagi sur Mastodon. « Il est triste que ces bouleversements inutiles, au nom de la maximisation des profits, continuent de toucher une entreprise formidable », a écrit Brauner. Dautres employeurs ont lié des suppressions demplois à lIA ces dernières semaines. Les Pays-Bas prévoient de supprimer 25 000 postes dans la fonction publique. Barclays supprime 5 000 emplois dans le secteur bancaire, et American Express réduit ses effectifs de 5 %.

En août 2026, le support administratif, le service client, la programmation informatique ainsi que l'analyse financière et la comptabilité figuraient parmi les métiers en cols blancs les plus touchés par l'IA, selon une étude d'Anthropic, des analyses de l'OCDE et des notes du FMI. L'étude d'Anthropic montrait que les cols blancs hautement qualifiés étaient les plus exposés : environ 75 % des tâches des programmeurs étaient couvertes par l'IA, ce qui provoquait la mise en touche des profils débutants. Malgré ce fort potentiel d'automatisation, aucun chômage massif n'était encore mesuré, bien qu'un ralentissement des embauches touchât les jeunes. Dans la filière du développement informatique, des développeurs étaient de plus en plus embauchés pour réparer les erreurs commises par l'IA, donnant naissance au titre de « spécialiste en nettoyage de code généré par l'IA ».

Source : PDG Dirk-Peter van Leeuwen

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