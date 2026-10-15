IdentifiantMot de passe
Mot de passe oublié ?Je m'inscris ! (gratuit)

Vous êtes nouveau sur Developpez.com ? Créez votre compte ou connectez-vous afin de pouvoir participer !

Vous devez avoir un compte Developpez.com et être connecté pour pouvoir participer aux discussions.

Vous n'avez pas encore de compte Developpez.com ? Créez-en un en quelques instants, c'est entièrement gratuit !

Si vous disposez déjà d'un compte et qu'il est bien activé, connectez-vous à l'aide du formulaire ci-dessous.

Identifiez-vous
Identifiant
Mot de passe
Mot de passe oublié ?
Créer un compte

L'inscription est gratuite et ne vous prendra que quelques instants !

Je m'inscris !

Kroger prévoit de supprimer environ 3 000 postes au siège social au cours des trois prochaines années
Alors que le géant de la grande distribution développe son recours à l'IA et cherche à réduire ses coûts

Le , par Jade Emy
0 commentaire

16PARTAGES

3  0 
Kroger prévoit de supprimer environ 3 000 postes au siège au cours des trois prochaines années, alors que le géant de la grande distribution développe son recours à l'intelligence artificielle (IA) et cherche à réduire ses coûts, selon un memo du PDG Greg Foran. Cette restructuration intervient alors que Kroger subit des pressions pour améliorer ses ventes, maintenir des prix compétitifs sur les produits alimentaires et rationaliser ses opérations grâce à un recours accru à lIA. Lentreprise a également indiqué quelle mettait à la disposition de plus de 400 000 employés, tous postes confondus, des formations et des outils dIA

The Kroger est une entreprise américaine de distribution dont le siège social est situé à Cincinnati, dans lOhio. Elle exploite (soit directement, soit par lintermédiaire de ses filiales) des supermarchés et des grands magasins à travers les États-Unis. Les magasins Kroger se déclinent en plusieurs formats, notamment des grands magasins, des supermarchés « combinés », des magasins de type « marketplace » et des magasins de type entrepôt. Outre ses magasins de vente au détail, Kroger exploite des sites de production, des stations-service rattachées à ses supermarchés, des pharmacies et des cliniques médicales en magasin. Environ deux tiers des employés de Kroger sont couverts par des conventions collectives, la plupart étant représentés par le syndicat United Food and Commercial Workers (UFCW).

Selon un rapport, Kroger prévoit de supprimer environ 3 000 postes au siège au cours des trois prochaines années, alors que le géant de la grande distribution développe son recours à l'intelligence artificielle (IA) et cherche à réduire ses coûts, selon un memo du PDG Greg Foran. Ces suppressions de postes concerneraient environ 37 % des quelque 8 200 employés du siège social de Kroger. Cette restructuration intervient alors que Kroger subit des pressions pour améliorer ses ventes, maintenir des prix compétitifs sur les produits alimentaires et rationaliser ses opérations grâce à un recours accru à lIA.


Foran a déclaré que lentreprise devait éliminer les doublons et sadapter à lévolution technologique, ces suppressions de postes visant à libérer des ressources pour baisser les prix des produits alimentaires et investir dans le personnel en magasin. Ces suppressions demplois sinscrivent dans le cadre dune stratégie plus large en matière dIA définie par Kroger en septembre, visant à améliorer lefficacité de lensemble de ses opérations.

Dans un communiqué publié le 22 septembre, lentreprise avait annoncé quelle étendait son utilisation de modèles dIA propriétaires et tiers afin de rationaliser les flux de travail, daméliorer la prise de décision et daider les employés à gérer leurs tâches quotidiennes. Yael Cosset, directrice numérique de Kroger, a déclaré que les derniers investissements de lentreprise dans lIA lui permettraient dagir plus rapidement sur la base des informations opérationnelles. « Nos derniers investissements dans lIA nous permettent de relier les signaux commerciaux et opérationnels pertinents afin de prendre des décisions et dagir plus rapidement », a déclaré Cosset.

Lentreprise a également indiqué quelle mettait à la disposition de plus de 400 000 employés, tous postes confondus, des formations et des outils dIA. Ces suppressions demplois prévues interviennent également dans un contexte de ralentissement de la croissance des ventes de la chaîne de supermarchés. Ces dernières suppressions demplois prévues feraient suite à une précédente vague de suppressions demplois au siège. Kroger aurait supprimé environ 1 000 postes au siège en juin 2025.

Lentreprise doit tenir une réunion dinformation destinée aux investisseurs le 20 octobre, au cours de laquelle elle prévoit de communiquer davantage de détails sur ses initiatives stratégiques et ses objectifs financiers à long terme.

Il y a quelque jours, léconomiste lauréat du prix Nobel Daron Acemoglu a averti que lautomatisation généralisée due à lintelligence artificielle pourrait, dans le pire des cas, entraîner un triplement du chômage au cours de la prochaine décennie aux États-Unis. Il affirme que dans le pire des cas, le chômage pourrait tripler au cours de la prochaine décennie si rien nest fait et si les États-Unis poursuivent sur leur lancée actuelle, ajoutant, dans le nouveau modèle demploi basé sur lIA, les embauches se limitent aux personnes chargées de lentraînement des modèles linguistiques. Ses craintes sont également partagées par le grand public américain, près des trois quarts des Américains craignent désormais que lIA ne vienne menacer leurs emplois, selon un rapport.

Et vous ?

Pensez-vous que cette décision est crédible ou pertinente ?
Quel est votre avis sur le sujet ?

Voir aussi :

Plus de 20 000 offres d'emploi de Développeur ou en Informatique

La directrice générale du FMI met en garde contre un « tsunami progressif » provoqué par l'IA, qui pourrait condamner les diplômés de la génération Z à préparer des cafés chez Starbucks toute leur vie

L'IA va éliminer 15 millions d'emplois aux Etats-Unis, d'après un rapport de Goldman Sachs qui fait suite à d'autres enquêtes dont certaines font état d'une apocalypse emploi développeur à cause de l'IA

Les licenciements liés à l'IA ressemblent de plus en plus à une fiction d'entreprise qui masque une réalité : un capitalisme en quête de nouveaux boucs émissaires technologiques, suggère Oxford Economics
Vous avez lu gratuitement 3 541 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Une erreur dans cette actualité ? Signalez-nous-la !

0 commentaire
Commenter Signaler un problème