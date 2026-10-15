The Kroger est une entreprise américaine de distribution dont le siège social est situé à Cincinnati, dans lOhio. Elle exploite (soit directement, soit par lintermédiaire de ses filiales) des supermarchés et des grands magasins à travers les États-Unis. Les magasins Kroger se déclinent en plusieurs formats, notamment des grands magasins, des supermarchés « combinés », des magasins de type « marketplace » et des magasins de type entrepôt. Outre ses magasins de vente au détail, Kroger exploite des sites de production, des stations-service rattachées à ses supermarchés, des pharmacies et des cliniques médicales en magasin. Environ deux tiers des employés de Kroger sont couverts par des conventions collectives, la plupart étant représentés par le syndicat United Food and Commercial Workers (UFCW).
Selon un rapport, Kroger prévoit de supprimer environ 3 000 postes au siège au cours des trois prochaines années, alors que le géant de la grande distribution développe son recours à l'intelligence artificielle (IA) et cherche à réduire ses coûts, selon un memo du PDG Greg Foran. Ces suppressions de postes concerneraient environ 37 % des quelque 8 200 employés du siège social de Kroger. Cette restructuration intervient alors que Kroger subit des pressions pour améliorer ses ventes, maintenir des prix compétitifs sur les produits alimentaires et rationaliser ses opérations grâce à un recours accru à lIA.
Foran a déclaré que lentreprise devait éliminer les doublons et sadapter à lévolution technologique, ces suppressions de postes visant à libérer des ressources pour baisser les prix des produits alimentaires et investir dans le personnel en magasin. Ces suppressions demplois sinscrivent dans le cadre dune stratégie plus large en matière dIA définie par Kroger en septembre, visant à améliorer lefficacité de lensemble de ses opérations.
Dans un communiqué publié le 22 septembre, lentreprise avait annoncé quelle étendait son utilisation de modèles dIA propriétaires et tiers afin de rationaliser les flux de travail, daméliorer la prise de décision et daider les employés à gérer leurs tâches quotidiennes. Yael Cosset, directrice numérique de Kroger, a déclaré que les derniers investissements de lentreprise dans lIA lui permettraient dagir plus rapidement sur la base des informations opérationnelles. « Nos derniers investissements dans lIA nous permettent de relier les signaux commerciaux et opérationnels pertinents afin de prendre des décisions et dagir plus rapidement », a déclaré Cosset.
Lentreprise a également indiqué quelle mettait à la disposition de plus de 400 000 employés, tous postes confondus, des formations et des outils dIA. Ces suppressions demplois prévues interviennent également dans un contexte de ralentissement de la croissance des ventes de la chaîne de supermarchés. Ces dernières suppressions demplois prévues feraient suite à une précédente vague de suppressions demplois au siège. Kroger aurait supprimé environ 1 000 postes au siège en juin 2025.
Lentreprise doit tenir une réunion dinformation destinée aux investisseurs le 20 octobre, au cours de laquelle elle prévoit de communiquer davantage de détails sur ses initiatives stratégiques et ses objectifs financiers à long terme.
Il y a quelque jours, léconomiste lauréat du prix Nobel Daron Acemoglu a averti que lautomatisation généralisée due à lintelligence artificielle pourrait, dans le pire des cas, entraîner un triplement du chômage au cours de la prochaine décennie aux États-Unis. Il affirme que dans le pire des cas, le chômage pourrait tripler au cours de la prochaine décennie si rien nest fait et si les États-Unis poursuivent sur leur lancée actuelle, ajoutant, dans le nouveau modèle demploi basé sur lIA, les embauches se limitent aux personnes chargées de lentraînement des modèles linguistiques. Ses craintes sont également partagées par le grand public américain, près des trois quarts des Américains craignent désormais que lIA ne vienne menacer leurs emplois, selon un rapport.
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