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L'IA était censée frapper de plein fouet les jeunes diplômés, mais les chiffres du chômage indiquent le contraire
« Rien ne permet de conclure à un remplacement significatif et généralisé des emplois »

Le , par Alex
6 commentaires

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29  0 
Une nouvelle étude remet en cause lidée selon laquelle lintelligence artificielle (IA) nuirait à lemploi des débutants. Les chercheurs affirment quil nexiste aucune preuve dun remplacement significatif et généralisé, ni dune réduction des embauches de jeunes diplômés, que ce soit en termes absolus ou relatifs. La plupart des comparaisons ont montré que les différences de tendance entre les groupes de 2022 à 2026 nétaient pas statistiquement significatives. Les auteurs ont conclu que le taux de chômage des jeunes diplômés à lété 2026 nétait pas anormalement élevé par rapport aux étés précédents pour lensemble des groupes étudiés. Les auteurs du CESifo ont souligné que les tendances actuelles ne garantissaient pas les performances futures.

L'émergence de l'IA générative modifie profondément l'insertion professionnelle des jeunes diplômés. Quelques mois seulement après le lancement de ChatGPT le 30 novembre 2022, le premier échelon de léchelle professionnelle dans la technologie a commencé à disparaître. Les diplômés en informatique sont confrontés à un marché de l'emploi extrêmement précaire en raison de l'IA. Les opportunités professionnelles et les niveaux de rémunération pour ces profils stagnent, affichant un déclin comparable à celui observé durant la Grande Récession. Faute de postes spécialisés, une part croissante de ces jeunes travailleurs se tourne vers des secteurs moins rémunérateurs comme la restauration ou le commerce. Si les domaines moins exposés à l'automatisation restent stables, les experts s'inquiètent des effets à long terme sur les revenus de cette génération.

Selon un rapport, la promotion 2026 entre dans un marché qui a discrètement cessé de faire de la place aux débutants. L'embauche en postes débutants a reculé à des niveaux inédits depuis 1989. Et contrairement aux récessions passées, définies par des licenciements massifs suivis d'un rebond, celle-ci se caractérise par quelque chose de plus difficile à combattre : l'immobilisme. Les entreprises conservent leurs effectifs actuels tout en refermant la porte aux nouveaux venus.

Mais un nouveau document de travail rédigé par des chercheurs en économie du CESifo de Munich remet en cause lidée selon laquelle lintelligence artificielle (IA) nuirait à lemploi des débutants. Les chercheurs affirment quil nexiste aucune preuve dun remplacement significatif et généralisé, ni dune réduction des embauches de jeunes diplômés, que ce soit en termes absolus ou relatifs.


Dans leur étude intitulée « Les premiers impacts de lIA sur lemploi des jeunes diplômés », les auteurs Robert Fairlie et Jane Wu se sont concentrés sur les nouveaux diplômés, car les changements dans la demande de main-duvre se manifestent souvent en premier lieu par des réductions dembauche. Ils ont noté que, lIA prenant en charge les tâches standardisées dans les emplois de bureau de premier échelon, les entreprises pourraient réduire les nouvelles embauches plutôt que de licencier des travailleurs expérimentés.

Le contexte de létude inclut les raisons pour lesquelles les diplômés de 2026 pourraient être confrontés à des risques plus élevés que les promotions précédentes. Les chercheurs ont mis en avant des données issues de lenquête du recensement montrant une forte augmentation du nombre dentreprises remplaçant des tâches par lIA, ainsi quune hausse des dépenses en IA par salarié et de lutilisation des jetons ChatGPT Enterprise au cours de lannée écoulée.

Des personnalités de premier plan avaient également exprimé leurs inquiétudes avant la publication de létude. Le capital-risqueur Marc Andreessen a déclaré plus tôt cette année que lIA ne serait pas suffisamment performante avant décembre 2025 pour effectuer les tâches actuellement supprimées. Larry Fink, PDG de BlackRock, a averti en mars que les évolutions rapides de lIA pourraient entraîner le taux de chômage le plus élevé chez les jeunes diplômés depuis des années.

Pour vérifier ces craintes, les chercheurs du CESifo ont analysé les microdonnées issues de lenquête « Current Population Survey » du recensement américain. Ils se sont concentrés sur les titulaires dune licence âgés de 22 à 25 ans qui ne poursuivaient pas détudes supérieures. Le chômage estivale connaissant naturellement un pic lorsque les diplômés entrent sur le marché du travail, léquipe a examiné les tendances saisonnières et dune année sur lautre à partir de 2022.


Le taux de chômage des jeunes diplômés à lété 2026 sélevait à 7,3 %. Ce chiffre sinscrivait dans la fourchette des années précédentes, allant de 6,3 % en 2022 à 7,8 % en 2024. Les résultats restaient tout aussi peu marquants lorsque lon incluait les diplômés qui souhaitaient trouver un emploi sans en rechercher activement un. Léquipe a utilisé des tests statistiques pour comparer les jeunes diplômés à leurs pairs non diplômés de la même tranche dâge, ainsi quà des diplômés plus âgés, âgés de 30 à 49 ans. Elle a également classé les emplois en fonction de leur exposition potentielle à lIA, en sappuyant sur une étude de 2023 portant sur les postes adaptés aux systèmes dIA.

La plupart des comparaisons ont montré que les différences de tendance entre les groupes de 2022 à 2026 nétaient pas statistiquement significatives. Les auteurs ont conclu que le taux de chômage des jeunes diplômés à lété 2026 nétait pas anormalement élevé par rapport aux étés précédents pour lensemble des groupes étudiés. Les auteurs du CESifo ont souligné que les tendances actuelles ne garantissaient pas les performances futures. Ils ont averti que si lintensité de lIA sur le marché du travail continuait daugmenter, les promotions de 2027 et suivantes pourraient subir des répercussions plus importantes, ce qui nécessiterait des années supplémentaires de données pour surveiller les effets émergents.

Ces conclusions divergent dune étude récente de luniversité de Stanford qui avait constaté un retard dans laccès à des postes de débutants dans les domaines touchés par lIA. La recherche de Stanford sappuyait sur les données salariales du cabinet de ressources humaines ADP, qui couvrent un échantillon différent de léconomie et suivent loffre demploi plutôt que la demande globale demploi.

En outre, selon les données de la Banque de réserve fédérale de New York, le taux de chômage des diplômés récents (âgés de 22 à 27 ans et titulaires d'au moins une licence) s'élevait à 5,7 % en juin, ce qui dépasse largement le taux de chômage de l'ensemble de la population active, établi à 4,1 %. Les étudiants actuels ressentent ces difficultés du marché encore plus vivement ; 9,8 % ont changé de filière en raison de la conjoncture économique. Les jeunes diplômés affirment notamment que l'IA pèse déjà sur le recrutement de débutants dans leur secteur


Voici un extrait de l'étude :

L'impact de l'IA sur les perspectives d'emploi des jeunes diplômés fait l'objet d'un vif débat, sans qu'il y ait de consensus ni sur l'ampleur de ces effets, ni même sur le moment où ils pourraient se manifester. À partir des microdonnées de lenquête CPS, nous fournissons les premières estimations des effets de lIA sur le chômage des jeunes diplômés en juin, juillet et août 2026. Nous apportons des éléments suggérant que les taux de chômage sont particulièrement élevés pendant les mois dété et que 2026 pourrait être la première année où lutilisation de lIA sur le lieu de travail sera suffisamment répandue pour permettre de détecter ses effets sur les jeunes diplômés, groupe considéré comme le plus vulnérable au remplacement par lIA.

En adoptant une approche neutre quant à la définition du moment dapplication du traitement, nous constatons que les taux de chômage nont pas connu de pic durant lété 2026 par rapport aux mois dété des années précédentes et nont pas augmenté de manière significative par rapport à ceux des diplômés plus âgés ou des jeunes travailleurs sans diplôme universitaire. Nous présentons également la première analyse dune définition élargie du chômage incluant les personnes déclarant « vouloir un emploi », ce qui ajoute près de deux points de pourcentage au taux de chômage des jeunes diplômés ; toutefois, nous ne constatons aucune preuve dune augmentation statistiquement significative durant lété 2026, même après avoir pris en compte ces « chômeurs en marge du marché du travail ».

Nous estimons des modèles de différence dans les différences et dinteraction par étude dévénements en utilisant à la fois des diplômés universitaires plus âgés et de jeunes sans diplôme universitaire comme groupes de comparaison, et ne trouvons aucune preuve dune augmentation des taux de chômage relatifs. Enfin, nous estimons des modèles dans lesquels nous faisons interagir le chômage de 2026 avec lexposition à lIA et la disponibilité du télétravail par profession, et trouvons certaines preuves dune relation positive avec la disponibilité du télétravail.

Source : "Les premiers impacts de lIA sur lemploi des jeunes diplômés"

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OuftiBoy
Avatar de OuftiBoy
Membre éprouvé https://www.developpez.com
Le 02/10/2026 à 16:22
Citation Envoyé par Anselme45 Voir le message
Alors c'est vraiment pas de chance... On nous a bombardé ces derniers mois d'études alarmistes qui nous annonçaient que les jeunes diplômés ne trouvaient plus de travail parce que remplacés par des IA...

Et donc maintenant, on a droit à l'étude qui dit le contraire... C'est magnifique... En réalité, il y en a pour tous les avis sauf pour ceux qui voudraient avoir des études correspondant vraiment à la réalité et pas des études qui disent tout et son contraire!!!

Ce n'est pas pour rien que le 1er ministre britannique qui a géré son pays pendant la 2ème guerre mondiale, Sir Winston Churchill, disait des sondages, études et autres statistiques: "Les seuls en qui je crois sont ceux que j'ai falsifié moi-même!"
Au de là des études contradictoires, se qui se passe (rétention des anciens, difficultés d'embauche pour les plus jeunes), est selon moi la traduction d'une réalité bien plus alarmante. En effet, depuis 3/4 ans, on a fait croire que l'utilisation de l'IA était un must. Donc, les jeunes se sont rués dessus, oubliant au passage les bases du métier de développeurs. Il y'a donc une génération (sur 3/4 ans) n'ayant pas ces bases, cruciales. On a donc un trou, avec des anciens développeurs d'un côté, et des malheureux prompteurs de l'autres. Et ces prompteurs ne portent en eux aucune plus-value, car on peut remplacer facilement un prompteur par un autre (c'est l'IA qui fait mal le travail, que de vrais développeurs, maîtrisant les bases les bases, doivent superviser/corriger - les prompteurs en étant incapable), là où un développeur a une réelle plus-value.

Les bases, dans tout domaine (et le développement ne fait pas exception) sont cruciales pour maîtriser un sujet. Il faut savoir lire et écrire en français correct avant de devenir écrivains, il faut savoir compter avec de faire des mathématiques plus poussées, il faut savoir dessiner avant de devenir un grand architecte, etc

Au niveau du développement, cela se traduit par il faut savoir coder avant de prompter. L'inverse ne fonctionne pas.
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Anselme45
Avatar de Anselme45
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 02/10/2026 à 14:44
L'IA était censée frapper de plein fouet les jeunes diplômés, mais les chiffres du chômage indiquent le contraire
Alors c'est vraiment pas de chance... On nous a bombardé ces derniers mois d'études alarmistes qui nous annonçaient que les jeunes diplômés ne trouvaient plus de travail parce que remplacés par des IA...

Et donc maintenant, on a droit à l'étude qui dit le contraire... C'est magnifique... En réalité, il y en a pour tous les avis sauf pour ceux qui voudraient avoir des études correspondant vraiment à la réalité et pas des études qui disent tout et son contraire!!!

Ce n'est pas pour rien que le 1er ministre britannique qui a géré son pays pendant la 2ème guerre mondiale, Sir Winston Churchill, disait des sondages, études et autres statistiques: "Les seuls en qui je crois sont ceux que j'ai falsifié moi-même!"
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RenarddeFeu
Avatar de RenarddeFeu
Membre averti https://www.developpez.com
Le 05/10/2026 à 1:28
L'étude porte sur l'emploi des jeunes diplômés toutes catégories confondues, pas spécifiquement sur le dev. Voilà pourquoi l'IA n'a pas tant d'impact que ça.

Je ne sais pas comment est la situation outre-Atlantique. Mais en France, les donneurs d'ordre cherchent à rationaliser leurs coûts, et ont largement cessé d'engager des ingénieurs en prestation, alors même que c'était la porte d'entrée des jeunes diplômés.

Les ESN font la fine bouche et ne regardent plus que les CV des écoles top 10, alors même que leurs étudiants décrochaient un CDI dans une entreprise du CAC avant même d'être diplômés il n'y a pas si longtemps. Les autres, ceux des écoles post-bac en particulier, partent directement à la poubelle. Seuls les ingés des écoles top 3 peuvent encore espérer se faire embaucher directement dans une entreprise du CAC40.
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Matthieu Vergne
Avatar de Matthieu Vergne
Expert éminent https://www.developpez.com
Le 03/10/2026 à 22:15
Citation Envoyé par OuftiBoy Voir le message
Au niveau du développement, cela se traduit par il faut savoir coder avant de prompter. L'inverse ne fonctionne pas.
L'inverse peut fonctionner, mais à condition que ce soit pour acquérir lesdites bases. Sinon effectivement ça stagne.
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OuftiBoy
Avatar de OuftiBoy
Membre éprouvé https://www.developpez.com
Le 04/10/2026 à 23:10
Citation Envoyé par Matthieu Vergne Voir le message
L'inverse peut fonctionner, mais à condition que ce soit pour acquérir lesdites bases. Sinon effectivement ça stagne.
Oui, peut-être, si le but lors de l'utilisation de l'IA est d'apprendre (du haut vers le bas), mais il me semble que l'IA est plutôt utilisée pour vite développer, sans prendre le temps de comprendre. Il faut que ça marche, et vite, tout le contraire de ce qui est nécessaire lors d'un apprentissage, me semble-t-il.
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Matthieu Vergne
Avatar de Matthieu Vergne
Expert éminent https://www.developpez.com
Le 05/10/2026 à 19:24
Citation Envoyé par OuftiBoy Voir le message
Oui, peut-être, si le but lors de l'utilisation de l'IA est d'apprendre (du haut vers le bas), mais il me semble que l'IA est plutôt utilisée pour vite développer, sans prendre le temps de comprendre. Il faut que ça marche, et vite, tout le contraire de ce qui est nécessaire lors d'un apprentissage, me semble-t-il.
Ça dépend qui et ça dépend où.

Pour le qui, quelqu'un de rigoureux le fera sans qu'on le lui demande car il ne supportera pas de ne pas comprendre ce qu'il fait. Mais en général ce n'est pas le cas, la solution de facilité étant très souvent privilégiée.

Pour le , je suis actuellement en mission chez Amadeus et encore tout récemment une présentation générale sur l'usage de l'IA met en avant la nécessité impérieuse de revoir ce qui est produit, car c'est le dév qui sera responsable de ce que l'IA produit, qu'il le comprenne ou non. Moi-même dans ma formation que j'ai créé en interne je met en avant cette nécessité et la recommandation d'utiliser l'IA en pair programming (elle produit, tu évalues, et le coup d'après on échange) et de l'utiliser pour monter en compétence plus vite (pour ne pas se rendre remplaçable justement).

De la même manière que c'est plus simple et rapide de ne pas tester, mais qu'aujourd'hui c'est surtout une preuve d'incompétence car on connaît les impacts plus long terme, je m'attends à ce que ce soit pareil pour ça, c'est juste qu'on est encore immature sur les pratiques IA. C'est aux seniors de s'assurer que les juniors prennent les bonnes habitudes.
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