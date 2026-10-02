L'émergence de l'IA générative modifie profondément l'insertion professionnelle des jeunes diplômés. Quelques mois seulement après le lancement de ChatGPT le 30 novembre 2022, le premier échelon de léchelle professionnelle dans la technologie a commencé à disparaître. Les diplômés en informatique sont confrontés à un marché de l'emploi extrêmement précaire en raison de l'IA. Les opportunités professionnelles et les niveaux de rémunération pour ces profils stagnent, affichant un déclin comparable à celui observé durant la Grande Récession. Faute de postes spécialisés, une part croissante de ces jeunes travailleurs se tourne vers des secteurs moins rémunérateurs comme la restauration ou le commerce. Si les domaines moins exposés à l'automatisation restent stables, les experts s'inquiètent des effets à long terme sur les revenus de cette génération.
Selon un rapport, la promotion 2026 entre dans un marché qui a discrètement cessé de faire de la place aux débutants. L'embauche en postes débutants a reculé à des niveaux inédits depuis 1989. Et contrairement aux récessions passées, définies par des licenciements massifs suivis d'un rebond, celle-ci se caractérise par quelque chose de plus difficile à combattre : l'immobilisme. Les entreprises conservent leurs effectifs actuels tout en refermant la porte aux nouveaux venus.
Mais un nouveau document de travail rédigé par des chercheurs en économie du CESifo de Munich remet en cause lidée selon laquelle lintelligence artificielle (IA) nuirait à lemploi des débutants. Les chercheurs affirment quil nexiste aucune preuve dun remplacement significatif et généralisé, ni dune réduction des embauches de jeunes diplômés, que ce soit en termes absolus ou relatifs.
Dans leur étude intitulée « Les premiers impacts de lIA sur lemploi des jeunes diplômés », les auteurs Robert Fairlie et Jane Wu se sont concentrés sur les nouveaux diplômés, car les changements dans la demande de main-duvre se manifestent souvent en premier lieu par des réductions dembauche. Ils ont noté que, lIA prenant en charge les tâches standardisées dans les emplois de bureau de premier échelon, les entreprises pourraient réduire les nouvelles embauches plutôt que de licencier des travailleurs expérimentés.
Le contexte de létude inclut les raisons pour lesquelles les diplômés de 2026 pourraient être confrontés à des risques plus élevés que les promotions précédentes. Les chercheurs ont mis en avant des données issues de lenquête du recensement montrant une forte augmentation du nombre dentreprises remplaçant des tâches par lIA, ainsi quune hausse des dépenses en IA par salarié et de lutilisation des jetons ChatGPT Enterprise au cours de lannée écoulée.
Des personnalités de premier plan avaient également exprimé leurs inquiétudes avant la publication de létude. Le capital-risqueur Marc Andreessen a déclaré plus tôt cette année que lIA ne serait pas suffisamment performante avant décembre 2025 pour effectuer les tâches actuellement supprimées. Larry Fink, PDG de BlackRock, a averti en mars que les évolutions rapides de lIA pourraient entraîner le taux de chômage le plus élevé chez les jeunes diplômés depuis des années.
Pour vérifier ces craintes, les chercheurs du CESifo ont analysé les microdonnées issues de lenquête « Current Population Survey » du recensement américain. Ils se sont concentrés sur les titulaires dune licence âgés de 22 à 25 ans qui ne poursuivaient pas détudes supérieures. Le chômage estivale connaissant naturellement un pic lorsque les diplômés entrent sur le marché du travail, léquipe a examiné les tendances saisonnières et dune année sur lautre à partir de 2022.
Le taux de chômage des jeunes diplômés à lété 2026 sélevait à 7,3 %. Ce chiffre sinscrivait dans la fourchette des années précédentes, allant de 6,3 % en 2022 à 7,8 % en 2024. Les résultats restaient tout aussi peu marquants lorsque lon incluait les diplômés qui souhaitaient trouver un emploi sans en rechercher activement un. Léquipe a utilisé des tests statistiques pour comparer les jeunes diplômés à leurs pairs non diplômés de la même tranche dâge, ainsi quà des diplômés plus âgés, âgés de 30 à 49 ans. Elle a également classé les emplois en fonction de leur exposition potentielle à lIA, en sappuyant sur une étude de 2023 portant sur les postes adaptés aux systèmes dIA.
La plupart des comparaisons ont montré que les différences de tendance entre les groupes de 2022 à 2026 nétaient pas statistiquement significatives. Les auteurs ont conclu que le taux de chômage des jeunes diplômés à lété 2026 nétait pas anormalement élevé par rapport aux étés précédents pour lensemble des groupes étudiés. Les auteurs du CESifo ont souligné que les tendances actuelles ne garantissaient pas les performances futures. Ils ont averti que si lintensité de lIA sur le marché du travail continuait daugmenter, les promotions de 2027 et suivantes pourraient subir des répercussions plus importantes, ce qui nécessiterait des années supplémentaires de données pour surveiller les effets émergents.
Ces conclusions divergent dune étude récente de luniversité de Stanford qui avait constaté un retard dans laccès à des postes de débutants dans les domaines touchés par lIA. La recherche de Stanford sappuyait sur les données salariales du cabinet de ressources humaines ADP, qui couvrent un échantillon différent de léconomie et suivent loffre demploi plutôt que la demande globale demploi.
En outre, selon les données de la Banque de réserve fédérale de New York, le taux de chômage des diplômés récents (âgés de 22 à 27 ans et titulaires d'au moins une licence) s'élevait à 5,7 % en juin, ce qui dépasse largement le taux de chômage de l'ensemble de la population active, établi à 4,1 %. Les étudiants actuels ressentent ces difficultés du marché encore plus vivement ; 9,8 % ont changé de filière en raison de la conjoncture économique. Les jeunes diplômés affirment notamment que l'IA pèse déjà sur le recrutement de débutants dans leur secteur
Voici un extrait de l'étude :
L'impact de l'IA sur les perspectives d'emploi des jeunes diplômés fait l'objet d'un vif débat, sans qu'il y ait de consensus ni sur l'ampleur de ces effets, ni même sur le moment où ils pourraient se manifester. À partir des microdonnées de lenquête CPS, nous fournissons les premières estimations des effets de lIA sur le chômage des jeunes diplômés en juin, juillet et août 2026. Nous apportons des éléments suggérant que les taux de chômage sont particulièrement élevés pendant les mois dété et que 2026 pourrait être la première année où lutilisation de lIA sur le lieu de travail sera suffisamment répandue pour permettre de détecter ses effets sur les jeunes diplômés, groupe considéré comme le plus vulnérable au remplacement par lIA.
En adoptant une approche neutre quant à la définition du moment dapplication du traitement, nous constatons que les taux de chômage nont pas connu de pic durant lété 2026 par rapport aux mois dété des années précédentes et nont pas augmenté de manière significative par rapport à ceux des diplômés plus âgés ou des jeunes travailleurs sans diplôme universitaire. Nous présentons également la première analyse dune définition élargie du chômage incluant les personnes déclarant « vouloir un emploi », ce qui ajoute près de deux points de pourcentage au taux de chômage des jeunes diplômés ; toutefois, nous ne constatons aucune preuve dune augmentation statistiquement significative durant lété 2026, même après avoir pris en compte ces « chômeurs en marge du marché du travail ».
Nous estimons des modèles de différence dans les différences et dinteraction par étude dévénements en utilisant à la fois des diplômés universitaires plus âgés et de jeunes sans diplôme universitaire comme groupes de comparaison, et ne trouvons aucune preuve dune augmentation des taux de chômage relatifs. Enfin, nous estimons des modèles dans lesquels nous faisons interagir le chômage de 2026 avec lexposition à lIA et la disponibilité du télétravail par profession, et trouvons certaines preuves dune relation positive avec la disponibilité du télétravail.
Source : "Les premiers impacts de lIA sur lemploi des jeunes diplômés"
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