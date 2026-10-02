Envoyé par Anselme45 Envoyé par



Et donc maintenant, on a droit à l'étude qui dit le contraire... C'est magnifique... En réalité, il y en a pour tous les avis sauf pour ceux qui voudraient avoir des études correspondant vraiment à la réalité et pas des études qui disent tout et son contraire!!!



Ce n'est pas pour rien que le 1er ministre britannique qui a géré son pays pendant la 2ème guerre mondiale, Sir Winston Churchill, disait des sondages, études et autres statistiques: "Les seuls en qui je crois sont ceux que j'ai falsifié moi-même!" Alors c'est vraiment pas de chance... On nous a bombardé ces derniers mois d'études alarmistes qui nous annonçaient que les jeunes diplômés ne trouvaient plus de travail parce que remplacés par des IA...Et donc maintenant, on a droit à l'étude qui dit le contraire... C'est magnifique... En réalité, il y en a pour tous les avis sauf pour ceux qui voudraient avoir des études correspondant vraiment à la réalité et pas des études qui disent tout et son contraire!!!Ce n'est pas pour rien que le 1er ministre britannique qui a géré son pays pendant la 2ème guerre mondiale, Sir Winston Churchill, disait des sondages, études et autres statistiques: "Les seuls en qui je crois sont ceux que j'ai falsifié moi-même!"

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Au de là des études contradictoires, se qui se passe (rétention des anciens, difficultés d'embauche pour les plus jeunes), est selon moi la traduction d'une réalité bien plus alarmante. En effet, depuis 3/4 ans, on a fait croire que l'utilisation de l'IA était un. Donc, les jeunes se sont rués dessus, oubliant au passage les bases du métier de développeurs. Il y'a donc une génération (sur 3/4 ans) n'ayant pas ces bases, cruciales. On a donc un, avec des anciens développeurs d'un côté, et des malheureux prompteurs de l'autres. Et ces prompteurs ne portent en eux aucune plus-value, car on peut remplacer facilement un prompteur par un autre (c'est l'IA qui faitle travail, que de vrais développeurs, maîtrisant lesles bases, doivent superviser/corriger - les prompteurs en étant incapable), là où un développeur a une réelle plus-value.Les bases, dans tout domaine (et le développement ne fait pas exception) sont cruciales pour maîtriser un sujet. Il faut savoir lire et écrire en français correct avant de devenir écrivains, il faut savoir compter avec de faire des mathématiques plus poussées, il faut savoir dessiner avant de devenir un grand architecte, etcAu niveau du développement, cela se traduit par. L'inverse ne fonctionne pas.