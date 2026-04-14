Un marché en animation suspendue

L'IA comme fossoyeur du premier emploi

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Elle a décroché une dizaine d'entretiens. Pas une seule offre. Et la plupart des recruteurs n'ont même pas pris la peine de lui signifier un refus. « Je me sens impuissante. Personne ne semble savoir comment se préparer face à cette conjonction d'événements unique. Comment se préparer à un marché du travail tendu qui coïncide avec l'émergence de l'IA et l'implication directe des États-Unis dans des guerres ? La plupart des générations ont dû faire face à un seul de ces facteurs à la fois. Nous sommes la première à affronter les trois simultanément », témoigne cette diplômée anonyme, dont les mots ont circulé largement ces dernières semaines.Son cas est loin d'être isolé. Le taux de chômage des diplômés récents a grimpé à environ 5,7 % au quatrième trimestre 2025, selon la Banque fédérale de réserve de New York, soit bien au-dessus du taux général de chômage, qui s'établissait à 4,2 % sur la même période. Le taux de sous-emploi, lui, a atteint 42,5 %, son niveau le plus élevé depuis 2020.La promotion 2026 entre dans un marché qui a discrètement cessé de faire de la place aux débutants. L'embauche en postes débutants a reculé à des niveaux inédits depuis 1989. Et contrairement aux récessions passées, définies par des licenciements massifs suivis d'un rebond, celle-ci se caractérise par quelque chose de plus difficile à combattre : l'immobilisme. Les entreprises conservent leurs effectifs actuels tout en refermant la porte aux nouveaux venus.Les membres de la promotion 2025 avaient envoyé en moyenne dix candidatures, contre six pour la promotion 2024, mais ils ont reçu moins d'offres en retour, avec une moyenne de 0,78 contre 0,83 pour leurs prédécesseurs. Sur la plateforme Handshake, référence pour les jeunes diplômés, les offres d'emploi destinées aux nouveaux diplômés ont chuté de 16 %, tandis que le nombre de candidatures par poste bondissait de 26 %.Le signal le plus éloquent vient peut-être du monde des grandes entreprises. Des analystes de Goldman Sachs ont noté en mars que de grandes entreprises construisent explicitement leurs plans d'effectifs 2026 en excluant les recrutements de diplômés, préférant monter en compétences leurs employés existants ou déployer des agents d'IA pour des tâches qui auraient auparavant été confiées à un jeune recruté.Depuis que ChatGPT a déstabilisé le monde en 2022, les offres d'emploi aux États-Unis ont reculé de près de 32 %, selon une analyse de novembre 2025 portant sur les données de la Réserve fédérale. La corrélation temporelle est frappante et elle alimente un consensus industriel que les patrons du secteur ne cherchent plus à atténuer.Bill McDermott, directeur général de ServiceNow, ne mâche pas ses mots. Il estime que le chômage chez les jeunes diplômés « pourrait facilement atteindre les 30 % dans les deux prochaines années », pointant l'essor des agents IA dans les entreprises. « Tout ce travail va être fait par des agents. Ça va être difficile pour les jeunes de se différencier dans l'environnement d'entreprise », a-t-il déclaré sur CNBC en mars. Sa projection peut sembler spectaculaire, mais elle s'inscrit dans un concert d'avertissements venus des plus hautes sphères.Larry Fink, PDG de BlackRock, a exprimé sa crainte qu'à l'approche de la saison des remises de diplômes, la promotion 2026 connaisse le taux de chômage le plus élevé parmi les jeunes diplômés depuis des années, même en l'absence de récession. « L'IA va perturber beaucoup de ces types d'emplois », a-t-il averti, ajoutant que pour lui, c'est « une crise ». En réponse, BlackRock a annoncé un investissement de 100 millions de dollars dans des programmes de formation aux métiers techniques (électriciens, techniciens CVC, plombiers) là où la demande explose sans que l'offre suive.La logique sous-jacente est analysée sobrement par J. Scott Davis, économiste à la Fed de Dallas : les jeunes travailleurs disposent principalement d'un savoir « codifiable », facilement automatisable par des outils d'IA, sans que l'expérience pratique ne soit venue consolider cet acquis. « Les rendements de l'expérience professionnelle augmentent dans les métiers exposés à l'IA. Les jeunes travailleurs dont les connaissances sont avant tout formalisables et qui manquent d'expérience feront probablement face à des marchés du travail difficiles », écrit-il....