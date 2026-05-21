Intuit va licencier plus de 3 000 employés pour se recentrer sur l'IA, après avoir conclu des accords avec Anthropic et OpenAI pour intégrer leurs modèles d'IA dans ses logiciels

L'éditeur américain de logiciels financiers Intuit va licencier environ 3 000 employés à travers le monde, soit près de 17 % de ses effectifs, afin de se concentrer sur l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) dans l'ensemble de ses services. Cette initiative fait suite à la signature d'accords pluriannuels avec OpenAI et Anthropic pour intégrer l'IA à son écosystème logiciel. Sasan Goodarzi, le PDG, a souligné que cette restructuration aiderait l'entreprise à améliorer l'exécution et la livraison de ses produits. Les employés concernés recevront des indemnités de départ comprenant 16 semaines de salaire de base, plus deux semaines supplémentaires pour chaque année passée chez Intuit.
Intuit Inc. est une multinationale américaine spécialisée dans les logiciels de gestion d'entreprise, en particulier les logiciels financiers. Basée à Mountain View, en Californie, la société est dirigée par son PDG, Sasan Goodarzi. Parmi les produits d'Intuit figurent l'application de déclaration d'impôts TurboTax, le logiciel de comptabilité pour petites entreprises QuickBooks, le service de surveillance du crédit et de gestion des finances personnelles Credit Karma, ainsi que la plateforme de marketing par e-mail Mailchimp. En 2019, plus de 95 % de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices provenaient de ses activités aux États-Unis. Intuit est cotée à la bourse Nasdaq et fait partie des indices boursiers Nasdaq-100, S&P 100 et S&P 500.
Les employés d'Intuit sont les derniers en date à être touchés par la vague de suppressions d'emplois liée à l'IA qui secoue le secteur des technologies. L'éditeur américain de logiciels financiers serait en train de supprimer environ 3 000 postes à l'échelle mondiale, soit près de 17 % de ses effectifs. La société a déclaré dans une note interne que cette mesure s'inscrit dans le cadre d'une restructuration visant à simplifier les opérations et à mieux se concentrer sur les priorités clés, notamment ses efforts en matière d'IA.
Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une transformation plus large de l'entreprise, qui cherche depuis plusieurs années à repositionner ses activités autour de l'IA. En juillet 2024, l'entreprise à l'origine de QuickBooks, TurboTax et Credit Karma avait déjà annoncé le licenciement d'environ 1 800 employés, soit près de 10 % de ses effectifs mondiaux. Le PDG, Sasan Goodarzi, avait alors précisé que cette décision ne relevait pas d'un plan classique de réduction des coûts, mais d'une stratégie visant à accélérer les investissements dans l'IA générative et les produits pilotés par l'IA.
L'annonce de cette nouvelle vague de suppressions de postes intervient quelques mois après qu'Intuit a signé des accords pluriannuels avec OpenAI et Anthropic pour intégrer des modèles d'IA dans son écosystème logiciel et intégrer les capacités d'Intuit en matière de fiscalité, de finance, de comptabilité et de marketing dans ChatGPT et Claude.
Selon une note interne, le PDG Sasan Goodarzi a déclaré à ses employés que la réduction de la complexité organisationnelle aiderait l'entreprise à améliorer son exécution et la livraison de ses produits. Dans cette note, Goodarzi a déclaré : « La simplification de la structure nous aidera à proposer de meilleurs produits », ajoutant que ces licenciements permettraient à Intuit de se concentrer davantage sur ses « grands paris », notamment l'intégration de l'IA dans l'ensemble de ses services.
L'entreprise doit bientôt publier ses résultats du troisième trimestre. Le cours de l'action Intuit a chuté de près de 5 % en début de séance, à la suite des informations concernant ces licenciements.
La stratégie en matière d'IA reste au cur des préoccupations alors qu'Intuit procède à une restructuration de ses activités
La restructuration prévoit la fermeture de bureaux à Reno et à Woodland Hills, Intuit regroupant ses équipes dans certains pôles stratégiques, selon la note de service. Les employés américains concernés resteront en poste jusqu'au 31 juillet et bénéficieront d'indemnités de départ comprenant 16 semaines de salaire de base, plus 2 semaines supplémentaires pour chaque année passée chez Intuit. Selon son rapport annuel, l'entreprise comptait environ 18 200 employés répartis dans sept pays au 31 juillet 2025.
L'entreprise vient s'ajouter à une liste croissante d'entreprises technologiques qui ont annoncé des réductions d'effectifs tout en augmentant leurs investissements dans l'IA. Des sociétés telles qu'Amazon, Block et Pinterest ont également invoqué des gains d'efficacité liés à l'IA dans le cadre de licenciements.
Les suppressions d'emplois dans le secteur des technologies se sont accélérées ces derniers mois. Selon les données de Layoffs.fyi, plus de 140 entreprises technologiques ont supprimé plus de 111 000 emplois cette année, contre environ 124 636 licenciements enregistrés sur l'ensemble de l'année 2025.
Certains dirigeants du secteur se sont demandé si l'IA était la principale raison de ces suppressions d'emplois. Lors de la réunion annuelle du Forum économique mondial en janvier 2026, deux dirigeants ont déclaré que l'IA pouvait servir à justifier des licenciements que les entreprises avaient déjà prévus.
Alors qu'Intuit accélère sa restructuration axée sur l'IA, les déclarations passées de son PDG illustrent les tensions croissantes entre ambitions technologiques et conséquences humaines des licenciements. En avril 2023, Sasan Goodarzi affirmait que les vagues de suppressions de postes dans les grandes entreprises technologiques facilitaient le recrutement de talents spécialisés en IA. Il expliquait alors qu'Intuit avait profité de ce contexte pour attirer des ingénieurs qualifiés et renforcer ses investissements dans l'IA, tout en soulignant que l'entreprise continuait d'augmenter son chiffre d'affaires et ses bénéfices sans procéder à des licenciements massifs.
Source : Sasan Goodarzi, PDG d'Intuit
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