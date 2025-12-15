IdentifiantMot de passe
Diplômés en informatique sans avenir ? En trois ans, le nombre de jeunes diplômés embauchés par les grandes entreprises Tech a diminué de 50 %
L'automatisation par l'IA assèche les postes d'entrée

Le , par Stéphane le calme
Depuis plusieurs décennies, lindustrie technologique reposait sur un modèle dintégration bien rodé. Les jeunes diplômés entraient par des postes techniques intermédiaires, souvent peu visibles mais essentiels : correction de bugs, tests logiciels, maintenance applicative, documentation, support de premier niveau. Ces tâches formaient un sas dentrée, un espace dapprentissage progressif permettant dacquérir la rigueur, la compréhension des systèmes complexes et les réflexes du métier. Or ce modèle est aujourdhui profondément remis en cause par lautomatisation accélérée portée par lintelligence artificielle.

Selon de nombreux témoignages relayés à léchelle mondiale, les ingénieurs juniors font désormais face à une contraction brutale des opportunités. Les missions historiquement confiées aux profils débutants sont de plus en plus absorbées par des outils dIA capables de générer du code, détecter des anomalies, exécuter des batteries de tests automatisés ou proposer des correctifs fonctionnels en quelques secondes.

Au cours des trois dernières années, le nombre de jeunes diplômés embauchés par les grandes entreprises technologiques à l'échelle mondiale a diminué de plus de 50 %.

Lévolution nest pas marginale. Les outils de génération de code assistée, les frameworks de test automatisé dopés à lapprentissage automatique et les plateformes dobservabilité intelligente se sont imposés en moins de trois ans comme des standards industriels. Là où une équipe de juniors passait des semaines à identifier des régressions ou à maintenir des briques logicielles vieillissantes, une combinaison doutils peut aujourdhui accomplir lessentiel du travail en continu, avec une précision jugée suffisante par les directions techniques.

Ce déplacement du travail naffecte pas seulement les volumes demplois disponibles, mais aussi la nature même de lapprentissage professionnel. Les jeunes ingénieurs se retrouvent confrontés à une injonction paradoxale : on attend deux une expertise avancée, une capacité darchitecture et une vision systémique, sans leur offrir les étapes intermédiaires qui permettaient historiquement de construire ces compétences.

Un marché de lemploi brutalement polarisé

Le marché du travail tech tend désormais vers une polarisation extrême. Dun côté, des profils seniors capables de concevoir des architectures complexes, dorchestrer des systèmes distribués et de superviser des équipes augmentées par lIA. De lautre, une masse de jeunes diplômés surqualifiés sur le plan académique mais sous-employés, parfois cantonnés à des contrats précaires, des stages prolongés ou des missions freelances faiblement rémunérées.

Cette dynamique est particulièrement visible dans les régions où lingénierie logicielle représentait un ascenseur social majeur. Pour de nombreux étudiants, la promesse implicite dun emploi stable après des études exigeantes seffrite. Certains diplômés en informatique se retrouvent à accepter des postes hors de leur champ de compétence, tandis que dautres quittent purement et simplement le secteur technologique, faute de perspectives claires.

Le mythe de la montée en compétences automatique

Le discours dominant de lindustrie repose sur une idée simple : lIA libérerait les ingénieurs des tâches répétitives pour leur permettre de se concentrer sur des missions à plus forte valeur ajoutée. Dans les faits, cette transition ne se fait pas automatiquement, surtout pour les débutants. La montée en compétences suppose du temps, de lencadrement et un accès progressif à la complexité. Or les entreprises, sous pression budgétaire et concurrentielle, ont tendance à réduire les effectifs juniors plutôt quà investir dans leur formation avancée.

Cette situation crée un cercle vicieux. Moins de juniors sont recrutés, donc moins de profils sont formés pour devenir les seniors de demain. À moyen terme, le risque est une pénurie de compétences profondes, compensée artificiellement par une dépendance accrue aux outils automatisés, avec toutes les fragilités que cela implique en matière de sécurité, de résilience et de compréhension des systèmes.


Une situation qui se dessine de plus en plus à l'échelle mondiale

En 2022, Rishabh Mishra a intégré une prestigieuse école d'ingénieurs à Jabalpur, en Inde, avec le rêve le plus prévisible dans le domaine des technologies mondiales : étudier l'informatique, écrire du code et, un jour, rejoindre la Silicon Valley.

Trois ans plus tard, Mishra est confronté à une réalité qui donne à réfléchir.

L'intelligence artificielle a détruit les postes de débutants dans le secteur technologique sur lesquels Mishra et ses camarades de classe comptaient. Parmi ses 400 camarades de classe à l'Institut indien de technologie de l'information, de conception et de fabrication, moins de 25 % ont obtenu une offre d'emploi. Son cursus se termine en mai 2026, et un sentiment de panique règne sur le campus.

« La situation est vraiment mauvaise », a déclaré Mishra. « Tout le monde est paniqué, même nos cadets. À l'approche de la fin des études, l'anxiété est à son comble chez nous tous. » Certains de ses camarades de classe envisagent de poursuivre des études supérieures avant d'entrer sur le marché du travail. « Mais après un an, si vous retournez sur le marché du travail, votre diplôme est encore plus inutile », a-t-il déclaré.

Les étudiants des écoles d'ingénieurs en Inde, en Chine, à Dubaï et au Kenya sont confrontés à une « jobpocalypse », l'intelligence artificielle remplaçant les humains dans les postes de débutants. Les tâches autrefois confiées aux jeunes diplômés, telles que le débogage, les tests et la maintenance courante des logiciels, sont désormais de plus en plus automatisées.

Une transformation mondiale, mais des impacts inégaux

Si le phénomène est global, ses effets varient fortement selon les contextes économiques. Dans les pays où les salaires tech étaient déjà compressés, lIA accentue la pression à la baisse. Dans les écosystèmes plus matures, elle justifie des politiques de recrutement plus élitistes, privilégiant des profils prêts à lemploi dès la sortie décole. Les ingénieurs issus de formations moins prestigieuses ou de régions périphériques se retrouvent ainsi doublement pénalisés.

Par ailleurs, la promesse dune mondialisation heureuse du travail numérique, où les talents du Sud pourraient accéder aux marchés du Nord, se heurte à une réalité plus dure : lorsque le travail est automatisable, il ne sexporte plus. LIA ne délocalise pas, elle supprime purement et simplement certaines catégories de tâches.

L'IA remplacera-t-elle les développeurs juniors ? Un ancien ingénieur de Google répond par l'affirmative

La question de savoir si l'IA serait un jour capable de remplacer les programmeurs n'est pas nouvelle. Mais le débat s'est intensifié avec l'arrivée de l'IA générative, en particulier des outils d'IA de génération de code informatique. Selon certains acteurs du milieu, dont le développeur américain Steve Yegge, l'IA est déjà en train de faire barrage à l'embauche des développeurs juniors. Yegge va même jusqu'à déclarer que le développeur junior est mort. Selon lui, l'IA s'acquitte si bien des tâches habituellement confiées aux développeurs juniors que les entreprises préfèrent maintenant la technologie aux jeunes diplômés.

Généralement, le but derrière l'embauche de développeurs juniors est d'attirer les meilleurs talents qui viennent d'arriver sur le marché. Certains d'entre eux sont parfois encore à l'université et travaillent pour les entreprises entre les cours et les examens. Il arrive que certains évoluent rapidement et commencent très vite à apporter une valeur ajoutée à l'entreprise et au client. Toutefois, Yegge voit cette époque disparaître dans les prochaines années. Examinons quelques tâches typiques d'un développeur junior :
  • écrire du code : mise en uvre de fonctionnalités ou de composants simples sur la base de spécifications détaillées ;
  • correction de bogues : identifier et résoudre les problèmes dans le code existant avec l'aide de développeurs expérimentés ;
  • tests : rédaction et exécution de tests pour garantir la qualité et la fonctionnalité du code ;
  • examens du code : participer à des revues de code afin d'apprendre les meilleures pratiques et d'améliorer les compétences en matière de codage ;
  • documentation : créer et mettre à jour la documentation technique pour les composants logiciels sur lesquels ils travaillent.

Selon Yegge, au lieu de confier ces tâches à un développeur junior, de nombreux développeurs séniors les confient aujourd'hui à ChatGPT ou à un chatbot similaire. Il appelle ce processus : « la programmation basée sur le chat (Chat Oriented Programming - CHOP) ». Il a déclaré que la programmation basée sur le chat a pris son véritable envol avec le lancement de GPT-4o à la mi-mai, ce qui a éliminé le besoin de développeur junior pour accomplir les tâches susmentionnées.

Dans son analyste, l'ancien ingénieur de Google écrit : « cette forme de programmation est en passe de représenter un ordre de grandeur d'accélération par rapport à la programmation basée sur les achèvements. Une amélioration de 10 fois peut sembler exagérée. Mais nous venons de voir des exemples de pratiques juridiques, d'édition et de science des données dans le même ordre de grandeur, avec des accélérations de 5 à 30 fois pour certains types de tâches, et des estimations d'au moins 2 à 3 fois pour l'augmentation globale de la productivité ».

L'IA générative ferme les portes d'entrée du marché du travail

Une étude publiée par lUniversité de Stanford en août 2025 met en lumière une tendance préoccupante : les jeunes travailleurs de 22 à 25 ans, fraîchement diplômés ou débutants, subissent une baisse de 13 % de lemploi dans les secteurs exposés à lautomatisation par lIA. Contrairement aux discours apocalyptiques de suppression massive demplois, il ne sagit pas dun effondrement global du marché, mais dun glissement silencieux affectant spécifiquement les premiers échelons professionnels.

Les chercheurs Erik Brynjolfsson, Bharat Chandar et Ruyu Chen ont exploité des millions de fiches de paie dADP, géant américain des services de paie couvrant 25 millions de salariés et 90 000 entreprises. Cette approche a permis une photographie fine et en temps quasi réel de limpact de lIA sur lemploi.

Résultats :
  • 13 % de déclin de lemploi junior dans les métiers exposés à lIA générative (service client, comptabilité, support administratif, développement logiciel dentrée de gamme).
  • Aucun recul significatif pour les travailleurs plus expérimentés, dans ces mêmes métiers.
  • Pas de baisse des salaires, mais une raréfaction nette des opportunités dembauche pour les jeunes.

Létude parle de « quiet erosion » (érosion silencieuse) : pas de licenciements spectaculaires, mais un tarissement progressif du pipeline de recrutement pour les nouveaux entrants.

Pourquoi les jeunes sont les premiers touchés
[LIST][*]La vulnérabilité des «...[/*]
Anselme45
Avatar de Anselme45
Membre extrêmement actif
Le 15/12/2025 à 21:10
L'IA par ci... L'IA par là... L'IA a bon dos!

En réalité, la diminution du nombre de jobs ouverts dans les technologies numériques a une autre cause... Une cause beaucoup plus gênante à prononcer que l'IA...

L'économie occidentale, quelque soit le domaine d'activité, se fait écraser par les entreprises chinoises: Cela va du commerce de détail à l'industrie automobile en passant par tous les domaines de la production industrielle...

Quand l'industrie automobile française, allemande ou italienne est incapable de proposer des modèles concurrentiels face aux nouvelles marques de voitures chinoises, toutes développées grâce aux aides de l'état chinois, c'est non seulement les fabricants connus tels que les Renault, VW et autres qui se prennent les pieds dans le tapis mais la totalité des PME-PMI sous-traitantes des grandes marques de l'automobile...

IA ou pas, inutile de préciser que tout ce petit monde parle licenciement massif et pas d'engagement de jeunes informaticiens
1  1 
RenarddeFeu
Avatar de RenarddeFeu
Membre averti
Le 15/12/2025 à 22:21
Travailler pour les entreprises de la tech n'a jamais été un placement d'avenir. Tu prends le gros salaire tant qu'il tombe et tu espères passer entre les mailles du filet à chaque restructuration.

Alors oui, si t'as de la chance, que tu as rejoint Microsoft à la fin des années 80 par exemple, tu peux en ressortir millionnaire. Hélas, de nos jours, ce sont surtout les investisseurs qui font la culbute financière et non les salariés.
0  0 

 