Un programmeur chinois de 32 ans serait décédé des suites d'un surmenage et aurait même reçu un nouveau message lui assignant une tâche professionnelle huit heures après son décès

Un programmeur chinois de 32 ans est décédé après avoir travaillé pendant des années avec des horaires prolongés. Sa famille affirme que son décès est dû au surmenage. Gao Guanghui, chef de service chez CVTE Group, s'est effondré chez lui après avoir continué à travailler à domicile, malgré un malaise. Il est décédé d'une crise cardiaque soudaine, selon le South China Morning Post. L'indignation publique s'est intensifiée lorsque son téléphone a reçu un message professionnel urgent huit heures après son décès. Cette affaire a relancé le débat sur la culture du travail exigeante dans le secteur technologique et intensifié les appels en faveur d'une réévaluation de la responsabilité des entreprises.
Cet événement tragique remet en lumière les conséquences documentées des rythmes de travail excessifs dans les milieux professionnels exigeants. Plusieurs études ont déjà établi un lien direct entre les longues heures de travail et une augmentation significative des risques pour la santé. Une analyse conjointe de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et de l'Organisation internationale du travail (OIT) indique notamment que travailler plus de 55 heures par semaine augmente fortement le risque de décès prématuré et de maladies cardiovasculaires.
Gao Guanghui est décédé subitement après avoir travaillé de longues heures. Sa famille affirme que son décès est dû au surmenage, selon un article publié par le South China Morning Post (SCMP). Ce cas tragique a déclenché un débat sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée sur les réseaux sociaux chinois.
Gao Guanghui est devenu chef de service après une promotion en 2021, et faire des heures supplémentaires était tout à fait normal pour lui. Mais sa femme, identifiée dans le rapport comme Li, lui demandait souvent de rentrer à la maison à l'heure. « Si je pouvais remonter le temps, je le forcerais à quitter son travail », a déclaré Li, citée dans le rapport.
La tragédie s'est produite le 29 novembre 2025, lorsque Gao Guanghui s'est réveillé en se sentant mal, mais a continué à travailler depuis son domicile. Cependant, son état s'est aggravé et il s'est évanoui. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital, où il a été déclaré mort dans l'après-midi.
Selon le rapport, la cause du décès a été attribuée à une crise cardiaque soudaine.
Mais ce qui a choqué les internautes, c'est que huit heures après son décès, le téléphone de Gao Guanghui a reçu un message professionnel qui aurait demandé une inspection urgente. Cela a suscité une indignation généralisée à l'égard de la culture du travail « toujours connecté » en Chine, alors que le droit du travail du pays stipule que les employés ne doivent pas travailler plus de huit heures par jour et 44 heures par semaine.
Gao Guanghui, qui a émigré à Guangzhou, dans la province du Guangdong, dans le sud de la Chine, depuis la province du Henan, dans le centre de la Chine, avec ses parents, a eu une enfance difficile. Il ramassait même les ordures dans la rue en échange d'argent de poche. Et il a travaillé à temps partiel lorsqu'il était à l'université. Gao a épousé sa camarade de classe. Ils n'ont jamais eu d'enfants.
La femme de Gao Guanghui pense que sa mort est due à un surmenage chronique. Certains médias locaux ont rapporté que l'entreprise CVTE Group avait versé une indemnisation, mais niait toute responsabilité.
« C'est tellement triste qu'il ait travaillé jusqu'à la fin de sa vie. Aucun travail ne vaut cela », a déclaré une personne citée par le SCMP.
« Cet homme responsable peut enfin se reposer », a déclaré une autre personne citée.
« Une entreprise qui ne peut tirer profit que des heures supplémentaires effectuées par ses employés devrait tout simplement faire faillite », a déclaré un troisième intervenant.
Si ce drame ravive le débat sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, il met également en lumière des problématiques plus générales liées à la dépendance du secteur à des individus clés.
La question de l'abandon du code open source après la disparition de son auteur reste un enjeu récurrent dans l'industrie. Plusieurs projets majeurs reposent en effet sur un nombre restreint de mainteneurs, suscitant ainsi des interrogations quant à leur pérennité en cas d'abandon. Lexemple de Jim Weirich, dont plusieurs outils open source ont cessé dêtre maintenus après son décès en 2014, illustre cette problématique.
Ces fragilités peuvent se traduire par des failles de sécurité ou des problèmes de compatibilité, comme l'a montré l'incident Heartbleed survenu dans OpenSSL. Pour y remédier, la communauté explore des solutions structurelles, telles que la mise en place de processus permettant de transférer le contrôle des projets non maintenus, ou l'ajout de fonctionnalités sur des plateformes comme GitHub facilitant ce transfert.
Source : South China Morning Post
Et vous ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Trouvez-vous les conclusions de ce rapport du South China Morning Post crédibles ou pertinentes ?
Voir aussi :
Plus de 20 000 offres d'emploi de Développeur ou en Informatique
Les salariés de la tech sont démoralisés face aux vagues de licenciements et à l'augmentation des heures de travail qu'elles provoquent, ils ont une liste de responsabilités plus longue pour le même salaire
Les employés qui se déconnectent à la fin de la journée de travail sont 20 % plus productifs que ceux qui se sentent obligés de travailler en dehors des heures de bureau, d'après une étude de Slack
73% des développeurs ont déjà été victimes d'épuisement professionnel, selon une enquête de JetBrains. Pourtant, 70% d'entre eux codent pour le plaisir pendant les week-ends
Seul 1 programmeur sur 5 déclare être satisfait de son emploi actuel : Quelles en sont les raisons ? Le burnout revient parmi les motifs qui provoquent des reconversions pour des domaines comme l'agriculture
Vous avez lu gratuitement 861 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.