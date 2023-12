2,1 fois plus de stress lié au travail

1,7 fois moins satisfaits de leur environnement de travail en général

un épuisement professionnel deux fois plus important

En matière de productivité, ce n'est pas la quantité de temps passé au travail qui compte, c'est la qualité

Les heures de pointe de la productivité : Que vous soyez du matin ou du soir, la baisse de régime de l'après-midi est bien réelle

La "zone Boucles d'or" du travail : Comment équilibrer votre journée de travail pour optimiser votre productivité ?

Qu'est-ce que les employés de bureau attendent le plus de l'IA ? L'assistance et l'automatisation pour redimensionner le nombre de réunions et libérer du temps

Les derniers résultats du Workforce Index, l'enquête menée par Slack auprès de plus de 10 000 employés de bureau, montrent que l'écart de productivité dépend de ce qui pousse les travailleurs à brûler l'huile de minuit (ou tôt le matin). Environ deux employés de bureau sur cinq (37 %) se connectent en dehors des heures normales de leur entreprise au moins une fois par semaine, et plus de la moitié (54 %) de ces employés disent que c'est parce qu'ils se sentent obligés de le faire, et non parce qu'ils choisissent de le faire.Les employés qui se sentent obligés de travailler en dehors des heures de travail enregistrent des scores de productivité inférieurs de 20 % à ceux qui se déconnectent à la fin de la journée de travail normale. Ils déclarent également :Les deux groupes déclarent qu'environ 70 % de leur temps de travail est productif - signe que ceux qui font des heures supplémentaires font autant d'efforts que leurs collègues - mais ceux qui travaillent en dehors des heures normales sont 50 % plus susceptibles de dire que leur productivité est bloquée par des priorités concurrentes, par rapport à ceux qui font une journée de travail normale.En revanche, les employés qui travaillent en dehors des heures normales par choix, pour mieux s'adapter à leur emploi du temps ou pour poursuivre des ambitions personnelles, ne signalent aucun impact négatif et même une légère augmentation de leurs scores de bien-être et de productivité.", déclare Christina Janzer, vice-présidente directeur de la recherche et de l'analyse et responsable du Workforce Lab, Slack.Les résultats de l'Indice de la main-d'œuvre montrent qu'une grande partie des employés de bureau du monde entier ont du mal à équilibrer leur temps de travail, les différents niveaux d'emploi étant confrontés à ce problème de manière différente.Plus d'un employé de bureau sur quatre (27 %), dont plus de la moitié (55 %) des cadres, déclare passer trop de temps en réunion. Une proportion similaire (25 %) de tous les employés de bureau, dont 43 % des cadres, déclarent passer trop de temps dans les courriels.Une personne sur cinq (20 %) n'a pas assez de temps pour communiquer avec ses collègues, et ce problème est plus prononcé chez les employés les plus jeunes.De manière alarmante, les données montrent que de nombreux travailleurs, à tous les niveaux, accomplissent leurs tâches quotidiennes sans aucun temps mort : La moitié des employés de bureau interrogés (50 %) déclarent qu'ils ne font que rarement ou jamais de pauses au cours de leur journée de travail. Ces travailleurs sont 1,7 fois plus susceptibles de souffrir d'épuisement professionnel.Leurs homologues qui prennent des pauses, en revanche, obtiennent des résultats 62 % plus élevés en matière d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, 43 % plus de capacité à gérer le stress et l'anxiété, 43 % plus de satisfaction générale et - ce qui est peut-être surprenant - 13 % plus de résultats en matière de productivité.", explique Arianna Huffington, fondatrice et PDG de Thrive Global.En moyenne, les employés de bureau déclarent que 70 % de leur temps de travail est productif. Lorsqu'on leur demande quelles sont les heures les plus propices à la productivité, les réponses varient considérablement, certains travailleurs de bureau préférant le matin et d'autres le soir. Mais quelle que soit leur préférence, une majorité (71 %) de travailleurs de bureau s'accorde à dire que la fin de l'après-midi est le pire moment pour travailler, la productivité chutant entre 15 et 18 heures.Si trois employés de bureau sur quatre déclarent travailler entre 15 et 18 heures, seul un sur quatre considère que ces heures sont très productives.", précise Christina Janzer.Les personnes les plus productives utilisent des stratégies de gestion du temps. Elles sont 1,6 fois plus susceptibles de bloquer du temps pour accomplir des tâches spécifiques, 1,7 fois plus susceptibles de ne consulter leurs courriels qu'à des heures précises et 2,2 fois plus susceptibles de mettre en place des minuteries de concentration.Bien qu'il n'existe pas d'horaire unique applicable à tous les secteurs d'activité, à toutes les fonctions et à tous les niveaux d'emploi, un examen approfondi des données révèle l'émergence d'une formule qui place les employés sur la voie de la réussite.Quel que soit le niveau d'emploi, l'étude montre qu'il existe une "zone Boucles d'or" pour l'équilibre idéal entre le temps de concentration, le temps de collaboration, les relations sociales et les temps d'arrêt. En moyenne, les employés de bureau estiment que le temps de concentration idéal est d'environ quatre heures par jour. Plus de deux heures par jour en réunion est le point de bascule à partir duquel une majorité de travailleurs déclarent passer "trop de temps" en réunion, une tendance similaire se dégageant à tous les niveaux d'emploi. Les personnes qui déclarent passer trop de temps en réunion sont plus de deux fois plus susceptibles de dire qu'elles n'ont pas assez de temps pour se concentrer.En revanche, environ 10 % des employés de bureau, surtout ceux qui travaillent depuis moins d'un an dans une entreprise et ceux qui ont moins de 30 ans, déclarent passer trop peu de temps en réunion, ce qui est également associé à une diminution du sentiment d'appartenance et de la productivité.", déclare David Ard, vice-président senior de la réussite des employés, Slack et Salesforce.Alors que les employés de bureau se débattent avec la gestion du temps, beaucoup d'entre eux sont également enthousiasmés par le potentiel des outils d'IA pour leur donner plus de contrôle sur l'équilibre de leur temps.Une écrasante majorité de cadres - 94 % - ressentent une certaine urgence à intégrer l'IA dans leur organisation, la moitié d'entre eux déclarant même ressentir un fort sentiment d'urgence. Pourtant, l'enquête montre que l'adoption de l'IA n'en est qu'à ses débuts, puisque seul un employé de bureau sur cinq déclare avoir utilisé des outils d'IA dans le cadre de son travail.Compte tenu de ce faible taux d'adoption, il n'est pas surprenant que la plupart des employés de bureau (plus de 80 %) affirment que les outils d'IA n'améliorent pas leur productivité au travail - pour l'instant. Mais ils s'attendent à ce que l'IA les aide à résoudre l'un des principaux problèmes de la journée de travail : les réunions. Les trois activités pour lesquelles les employés s'attendent à ce que l'IA apporte le plus de valeur à l'avenir sont 1) les notes de réunion et les récapitulatifs, 2) l'aide à la rédaction et 3) l'automatisation des flux de travail.", conclut Christina Janzer.Le Workforce Index a interrogé 10 333 travailleurs aux États-Unis, en Australie, en France, en Allemagne, au Japon et au Royaume-Uni entre le 24 août et le 15 septembre 2023. L'enquête a été administrée par Qualtrics et n'a pas ciblé les employés ou les clients de Slack ou de Salesforce. Les répondants étaient tous des travailleurs de bureau, définis comme employés à temps plein (30 heures ou plus par semaine) et occupant l'un des rôles énumérés ci-dessous ou déclarant "travailler avec des données, analyser des informations ou penser de manière créative" : cadres supérieurs (par ex. président/associé, PDG, directeur financier, C-suite), cadre supérieur (par exemple, vice-président exécutif, vice-président principal), cadre moyen (par exemple, chef de service/groupe, vice-président), cadre subalterne (par exemple, manager, chef d'équipe), personnel supérieur (c'est-à-dire non cadre), employé de bureau qualifié (par exemple, analyste, concepteur graphique).Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous les conclusions de cette étude de Slack crédibles et pertinentes ?