Contexte

Des salariés démoralisés

Une charge de travail accrue

Les sommes investies dans l'IA pèsent sur la trésorerie

La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Il n'y a pas si longtemps, travailler dans le secteur de la technologie aux États-Unis était synonyme de sécurité de l'emploi, d'avantages extravagants et d'une éthique de l'apport de toute sa personne au bureau, rare dans d'autres secteurs.Aujourd'hui, un poste dans la technologie ressemble à un emploi ordinaire : les travailleurs doivent faire face à la peur constante des licenciements, à des horaires plus longs et à une liste de responsabilités toujours plus longue pour le même salaire. C'est un revirement brutal pour un groupe qui n'a guère connu que des périodes de prospérité, lorsque la technologie définissait les tendances en matière de culture d'entreprise.Il y a quelques années, la guerre des talents technologiques était si féroce que, dans certains cas notoires, des personnes étaient embauchées pour ne pratiquement rien faire. Aujourd'hui, les employés se retrouvent à faire le travail de plusieurs collègues licenciés. Certains ont perdu leur emploi pour être réembauchés à des postes qui ne donnent pas droit à des augmentations de salaire ou à des primes en actions. Autrefois, changer d'emploi était un moyen sûr d'obtenir une augmentation ; aujourd'hui, demander plus d'argent peut entraîner le retrait d'une offre d'emploi.Le changement dans le secteur de la technologie s'est fait lentement. Pendant des années, la demande de travailleurs a dépassé l'offre, une dynamique qui a atteint son paroxysme lors de la pandémie de Covid-19. De grandes entreprises technologiques comme Meta et Salesforce ont admis qu'elles avaient embauché trop d'employés. Le ralentissement qui s'en est suivi a entraîné des licenciements massifs à partir de 2022.Aux États-Unis comme ailleurs, tous les pans de la high-tech sont touchés. En avril 2024, Alphabet (Google) a confirmé des coupes transversales sans préciser le nombre exact, justifiant l’opération comme nécessaire pour « devenir plus efficaces, supprimer des strates hiérarchiques et aligner [les] ressources sur [les] plus grandes priorités produit »​. De même, Meta (Facebook) a annoncé début 2025 une nouvelle salve de licenciements , ciblant 5 % de ses effectifs jugés « non performants ». Mark Zuckerberg a expliqué dans un mémo interne que « cette année va être intense » et qu’il fallait « rehausser l’exigence en matière de performance et laisser partir plus rapidement les moins performants »​.Amazon n’est pas en reste : la firme de Jeff Bezos avait déjà annoncé fin 2022 début 2023 la suppression d’environ 18 000 postes (soit 6 % de ses effectifs corporate)​, principalement dans l’e-commerce et les ressources humaines, puis poursuivi en 2024 avec des coupes supplémentaires dans ses divisions Prime Video et cloud. Microsoft a elle aussi réduit la voilure, évoquant quelque 10 000 suppressions d’emplois début 2023. D’autres acteurs majeurs (par exemple IBM, Salesforce, Cisco ou des start-up soutenues par le capital‑risque) ont emboîté le pas, ramenant à la baisse l’optimisme né de la frénésie de l’IA et du cloud.« Il est plus difficile d'avoir l'impression de travailler durablement dans ces entreprises », explique Andre Nader, qui a travaillé neuf ans chez Meta et qui conseille aujourd'hui les employés de grandes entreprises technologiques sur leurs finances. Jusqu'en 2022, dit-il, « on se sentait intouchable ».Sur le terrain, les conséquences sur le personnel sont sévères. Les salariés restant doivent souvent faire face à une charge de travail accrue, cherchant à prouver leur indispensable. D’après Business Insider, la pression est telle que le burnout est « devenu courant » pour de nombreux employés. Un ancien développeur, après avoir quitté l’entreprise en raison de son épuisement, confie : « On a l’impression que si on n’atteint pas un objectif, même mouvant, on est dans la ligne de mire… Pour moi, c’était se sentir un échec »​.Aux États-Unis, Amazon a par exemple imposé à ses employés e-commerce d’être physiquement au bureau cinq jours par semaine, pour au moins « huit heures par jour », aggravant le sentiment de pression et de surveillance constante. Même dans les plus petites structures, le ton a changé. Certains fondateurs de start-up n’hésitent plus à presser leurs troupes : selon Natan Fisher, patron d’un cabinet de recrutement tech, des managers ont ainsi lancé à leurs équipes : « Si vous n’êtes pas à 100 % avec nous, on peut vous proposer un départ indemnisé, mais on ne peut pas ralentir ». La bienveillance et les mythiques snacks gratuits semblent aujourd’hui bien loin.Une recruteuse de Meta qui avait été licenciée par l'entreprise a été réembauchée dans ses anciennes fonctions l'année dernière, mais avec un problème : Elle est désormais considérée comme une « employée à court terme ». Son contrat peut être renouvelé, mais elle n'a pas droit à des augmentations de salaire au mérite, à des promotions ou à des actions. Le recruteur indique qu'elle est responsable d'un volume de travail qui était auparavant réparti entre plusieurs personnes.L'entreprise qualifie « d'agilité » le fait d'être chargé de ces responsabilités supplémentaires.Kate Smith a travaillé pendant deux ans comme contractuelle chez Google, après avoir travaillé dans la finance et l'immobilier. Pendant cette période, elle affirme que sa charge de travail a considérablement augmenté et qu'il y avait moins de ressources disponibles. « Ces emplois deviennent comme tous les autres », dit-elle. Smith considérait les exigences croissantes de son travail comme un moyen d'élargir son expérience, mais elle a constaté que son point de vue n'était pas partagé par les Googlers de longue date.« Les gens se languissaient de l'époque glorieuse », dit-elle.Josh Bersin, un analyste des ressources humaines qui dirige sa propre société de conseil, estime que l'administration Trump et les tactiques de réduction des coûts d'Elon Musk ont renforcé la mentalité selon laquelle les entreprises peuvent faire plus avec moins.« Toutes les entreprises auxquelles je m'adresse parlent de productivité », déclare Bersin. « Peut-être avons-nous trop de personnel. Comment pouvons-nous augmenter nos revenus par employé, et pas seulement nos revenus ? »À mesure que les entreprises adoptent l'aplatissement organisationnel, elles réduisent les niveaux de gestion et consolident les équipes.« J'entends parler de personnes qui ont 30 subordonnés directs », déclare David Markley, qui a passé sept ans chez Amazon et qui est aujourd'hui coach de cadres pour les employés de grandes entreprises technologiques. « Ce n'est pas parce que les entreprises n'ont pas d'argent. À bien des égards, c'est à cause de l'IA et des récits qui circulent sur la façon dont l'effondrement de l'organisation est préférable ».Les entreprises de la Silicon Valley paient toujours bien, mais certains employés de longue date du secteur technologique disent ne plus reconnaître les entreprises pour lesquelles ils travaillent. Les dirigeants se concentrent davantage sur les résultats attendus par Wall Street. Le chiffre d'affaires des géants de la technologie reste élevé, mais ils consacrent des ressources à l'infrastructure coûteuse de l'IA, ce qui pèse sur les flux de trésorerie.Les entreprises elles-mêmes n'hésitent pas à parler de ce changement de philosophie de gestion : Mark Zuckerberg, directeur général de Meta, a déclaré au podcasteur Joe Rogan qu'il...