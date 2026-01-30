Alors que l'IA continue de faire des ravages sur les emplois partout dans le monde, il existe peut-être une solution douce au Royaume-Uni. Selon Jason Stockwood, ministre de l'investissement, le pays pourrait envisager l'introduction d'un revenu de base universel (Universal Basic Income, UBI) pour protéger les travailleurs dont les emplois sont perturbés par l'IA, alors que les inquiétudes montent quant au rythme auquel les nouvelles technologies remodèlent le marché de l'emploi. L'UBI est un système dans lequel les individus reçoivent un paiement régulier et inconditionnel de la part de l'État, indépendamment de leur situation professionnelle.
En 2023, lors d'une conversation inédite avec le Premier ministre britannique de l'époque, Rishi Sunak, Elon Musk a fait part de ses réflexions sur l'avenir de l'intelligence artificielle (IA) et son impact sur la main-d'uvre. Elon Musk prédit que l'IA finira par devenir si avancée qu'aucun emploi humain ne sera plus nécessaire. Il évoque également les défis auxquels on sera confrontés en nous adaptant à cette nouvelle réalité, comme la recherche d'un sens à la vie sans le travail traditionnel.
Il a notamment déclaré : « Quand il y a une nouvelle technologie, elle a tendance à suivre une courbe en S. Dans ce cas, nous allons être sur l'exponentielle de la courbe S pendant longtemps. On pourra demander n'importe quoi. Nous n'aurons pas de revenu de base universel, nous aurons un revenu universel élevé. Donc, dans un certain sens, ce sera en quelque sorte un niveleur ou un égalisateur, parce que je pense que tout le monde aura accès à ce génie magique. »
En 2026, nous sommes assez loin de ce scénario. Alors que l'IA continue de faire des ravages sur les emplois partout dans le monde, il existe peut-être une solution douce au Royaume-Uni. Selon Jason Stockwood, ministre de l'investissement, le pays pourrait envisager l'introduction d'un revenu de base universel (Universal Basic Income, UBI) pour protéger les travailleurs dont les emplois sont perturbés par l'IA, alors que les inquiétudes montent quant au rythme auquel les nouvelles technologies remodèlent le marché de l'emploi.
L'UBI est un système dans lequel les individus reçoivent un paiement régulier et inconditionnel de la part de l'État, indépendamment de leur situation professionnelle. Les partisans de ce système affirment qu'il pourrait constituer un filet de sécurité en période de perturbation économique, tandis que les détracteurs mettent en garde contre les coûts élevés et l'impact potentiel sur les incitations au travail.
S'adressant au Financial Times, Stockwood a déclaré que la transition induite par l'IA serait « cahoteuse » et pourrait nécessiter l'intervention des pouvoirs publics pour soutenir les personnes dont le rôle disparaîtrait soudainement. Bien que l'UBI ne fasse actuellement pas partie de la politique officielle du gouvernement, il a laissé entendre que l'idée était de plus en plus discutée en coulisses.
Le député travailliste a déclaré au FT : "Il ne fait aucun doute que nous devrons réfléchir très attentivement à la manière d'aménager les industries qui disparaissent, en mettant en place une sorte de RMI et un mécanisme de formation continue pour que les gens puissent se reconvertir."
Des craintes croissantes sur l'emploi et l'automatisation
Les commentaires de Stockwood interviennent dans un contexte d'intensification du débat sur l'impact de l'IA sur l'emploi au Royaume-Uni. Les progrès de l'automatisation, de l'apprentissage automatique et de l'IA générative ont fait craindre qu'un grand nombre de postes, en particulier dans les secteurs de l'administration, du service à la clientèle et des professions libérales, ne soient déplacés plus rapidement que de nouveaux emplois ne sont créés.
Des recherches récentes menées par la banque d'investissement Morgan Stanley ont révélé que le Royaume-Uni perdait plus d'emplois qu'il n'en créait à cause de l'IA, et que le pays était plus durement touché que d'autres grandes économies. Ces conclusions ont rendu plus urgents les appels en faveur de programmes de reconversion et de nouvelles protections sociales pour les travailleurs menacés de licenciement.
Les dirigeants politiques ont également lancé des avertissements sur l'ampleur du défi. Ce mois-ci, le maire de Londres, Sadiq Khan, a déclaré que l'IA pourrait détruire des pans entiers d'emplois dans la capitale et « inaugurer une nouvelle ère de chômage de masse ». Ses remarques font écho à des préoccupations similaires soulevées par des économistes qui affirment que la vitesse d'adoption de l'IA pourrait dépasser la capacité d'adaptation des systèmes éducatifs et des marchés du travail.
Avertissements internationaux et risque de troubles
Les inquiétudes concernant les pertes d'emplois dues à l'IA ne se limitent pas au Royaume-Uni. Jamie Dimon, directeur général de la banque américaine JP Morgan, a récemment déclaré au Forum économique mondial de Davos que les gouvernements et les entreprises devraient intervenir pour soutenir les travailleurs déplacés par la technologie, sous peine de conséquences sociales plus importantes.
Il a averti que l'incapacité à gérer la transition pourrait conduire à de profondes inégalités et à des troubles, renforçant les arguments selon lesquels une certaine forme d'aide au revenu ou de cadre de requalification pourrait être nécessaire à mesure que l'automatisation s'accélère dans tous les secteurs d'activité. Alors que le débat sur l'IA, l'emploi et les inégalités continue de s'intensifier, les remarques de Stockwood indiquent que des idées autrefois considérées comme politiquement marginales, telles que l'UBI, pourraient gagner du terrain alors que les décideurs politiques sont aux prises avec les conséquences sociales d'une évolution technologique rapide.
Cependant, le revenu de base universel ne fait pas l'unanimité. Le PDG d'Anthropic estime qu'un revenu de base universel n'est pas suffisant pour remédier aux pertes d'emplois liées à l'IA. Dario Amodei, PDG d'Anthropic, a déclaré en 2024 : « Les idées autour du revenu de base garanti - si nous ne pouvons pas trouver mieux, je pense certainement que c'est mieux que rien. Mais je préférerais de loin un monde dans lequel tout le monde peut contribuer. Ce serait un peu dystopique si quelques personnes pouvaient gagner des billions de dollars et que le gouvernement les distribuait à la masse. C'est mieux que de ne pas le distribuer, mais je pense que ce n'est pas vraiment le monde que nous voulons viser. »
Sam Altman, PDG d'OpenAI, a également testé l'utopie du revenu universel en donnant de l'argent gratuitement. Le « revenu de base universel » a été l'un des premiers concepts étudiés par OpenResearch, un laboratoire de recherche lié à OpenAI auquel Altman a personnellement consacré des dizaines de millions de dollars dans le cadre d'une croisade visant à façonner un avenir qu'il considère comme inévitablement perturbé par l'intelligence artificielle. Les premières conclusions de l'étude révèlent que les personnes qui ont reçu cet argent ont eu tendance à le consacrer à leurs besoins fondamentaux, aux soins médicaux et à l'aide aux autres. Mais les principales conclusions n'ont constaté de réelles améliorations.
Source : Jason Stockwood au Financial Times
Et vous ?
Pensez-vous que cette déclaration est crédible ou pertinente ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
Plus de 20 000 offres d'emploi de Développeur ou en Informatique
Une étude révèle que la demande de compétences en IA a augmenté de 200 % au Royaume-Uni en 2024, alors que le marché global de l'emploi dans le secteur technologique connaît un ralentissement
L'expérience de Sam Altman, PDG d'OpenAI, sur le revenu de base universel révèle les avantages et les limites de la lutte contre les pertes d'emplois dues à l'IA
L'IA frappe l'emploi comme un « tsunami » : la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, prévient que l'IA pourrait avoir un impact sur 40 % des emplois mondiaux dans les économies avancées
Vous avez lu gratuitement 853 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.