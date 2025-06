L'industrie technologique mondiale réoriente ses priorités autour de l'IA

Le fossé régional en matière de compétences se creuse davantage

Les compétences en IA peuvent augmenter les salaires de 40 %

Apprentissage automatique - Machine Learning (+40 %) ; Tensor Flow (+38 %) : TensorFlow est une bibliothèque logicielle libre et gratuite pour l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle ; Apprentissage en profondeur - Deep Learning (+27 %) ; Traitement du langage naturel (+19 %) ; Science des données - Data Science (+17%).

Ralentissement de l'emploi dans le secteur technologique

Les entreprises licencient des travailleurs au profit de l'IA

Accenture vient de publier la dernière version de son rapport « UK Tech Talent Tracker » qui suit les offres d'emploi et les compétences du secteur technologique au Royaume-Uni. La mise à jour rapporte que les offres d'emploi dans le secteur de la technologie au Royaume-Uni ont augmenté de 21 % au cours de l'année écoulée. Toutefois, cette tendance ne signifie pas une reprise dans le secteur technologique : Accenture note qu'elle est surtout due à l'IA.Les entreprises de tous les secteurs d'activité intensifient leurs stratégies en matière d'IA, ce qui entraîne de fortes tendances en matière de recrutement qui s'étendent à tous les continents et à tous les secteurs économiques. Cette tendance se manifeste à l'échelle mondiale, y compris en France.Selon un rapport publié en mai par PeopleLogic, plus de 200 000 offres d'emploi dans le monde pour des fonctions liées à l'IA et à l'apprentissage automatique (ML) ont déjà été publiées en 2025 à l'échelle mondiale, ce qui souligne la demande soutenue et la concurrence intense pour des professionnels qualifiés dans ce domaine. En Europe, Londres et Paris se distinguent, offrant des écosystèmes robustes pour l'innovation dans le domaine de l'IA.San Francisco, New York et Londres affichent une demande très élevée, avec des offres d'emploi dépassant 4 000 dans chaque ville. La ville de Bengaluru, en Inde, arrive en tête en matière de volume, et Paris affiche une forte demande en dépit d'une main-d'œuvre relativement moins abondante dans le domaine de l'IA. L'Amérique du Nord, en particulier les États-Unis et le Canada, reste à la pointe du progrès en matière d'IA, mais la Chine rattrape son retard.Dans son rapport, Accenture précise que Londres représentait 80 % des offres d'emploi liées à l'IA au Royaume-Uni, tandis que près de deux tiers (65 %) des postes vacants dans le secteur des technologies se trouvaient à Londres. Emma Kendrew, responsable de la technologie chez Accenture, a commenté les résultats : « le Royaume-Uni a une occasion en or de s'imposer comme un leader mondial dans le domaine de l'IA, et Londres en est l'épicentre ».« Le Royaume-Uni voit émerger des points névralgiques de talents technologiques qui devraient se développer à mesure que l'IA est plus largement adoptée. Cependant, pour tirer pleinement parti du potentiel économique de l'IA, les régions situées en dehors de Londres devront également rivaliser pour attirer les talents et les infrastructures afin de parvenir à une croissance durable et de débloquer des opportunités », a ajouté Emma Kendrew.Accenture a recueilli des données sur LinkedIn au cours de la première et de la deuxième semaine de février 2025, et a complété les résultats par une enquête menée par YouGov auprès de plus de 4 000 personnes entre juillet et août 2024. L'étude a révélé une augmentation annuelle de 53 % des personnes se décrivant comme ayant des compétences technologiques, notamment dans des disciplines telles que la cybernétique, les données et la robotique.Londres concentre la plus forte demande de talents en IA au Royaume-Uni, mais Accenture rapporte que la demande de compétences dans le domaine de l'IA a augmenté dans toutes les villes. Notamment à Glasgow, où la demande a augmenté de 150 %, ainsi qu'à Liverpool (125 %) et à Leeds (83 %). À Oxford et Cambridge, qui sont déjà des centres importants pour l'IA, la demande a augmenté plus régulièrement, de 54 % et 62 % respectivement.« Nous constatons une demande croissante de compétences technologiques dans les villes de tout le pays, avec des communautés désireuses de réaliser le potentiel que peuvent offrir des technologies qui définissent une génération, comme l'IA et Quantum », a déclaré le ministre de l'IA, Feryal Clark.Mais la disparité des compétences régionales en matière d'IA fait craindre une fracture numérique croissante au Royaume-Uni et pourrait nuire à la compétitivité à long terme. Selon l'étude, les entreprises basées à Londres ont déclaré qu'elles allaient allouer un cinquième de leur budget technologique à l'IA cette année, contre 13 % des entreprises basées dans le nord-est de l'Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles qui ont déclaré la même chose.Selon une étude publiée récemment par le cabinet de conseil PwC, les secteurs dans lesquels l'IA peut être facilement utilisée pour certaines tâches, y compris l'ingénierie logicielle, enregistrent une croissance de la productivité et des salaires plus élevée que les autres. La croissance des revenus par employé a augmenté pendant la phase d'émergence des grands modèles de langage (LLM), passant de 7 % par an entre 2018 et 2022 à 27 % entre 2018 et 2024.Parallèlement, la croissance de cette même mesure a légèrement diminué dans les industries moins touchées par l'IA, telles que l'exploitation minière et l'hôtellerie. Selon une étude publiée en 2023, les compétences en IA peuvent augmenter les salaires de 40 % . Parmi les compétences en IA les plus demandées, voici le top 5 en matière de valeur économique (en pourcentage d'augmentation du salaire horaire) pour le travailleur :Selon PwC, la productivité s'accompagne d'une hausse des salaires. Le nouveau rapport de PwC indique qu'en 2024, les emplois nécessitant des compétences en IA étaient assortis d'une prime salariale de 11 % par rapport à ceux qui n'en requièrent pas. Les secteurs de l'information et de la communication, des services financiers et des services professionnels ont connu une forte augmentation des offres d'emploi nécessitant des compétences en IA.En avril 2025, le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a déclaré qu'environ 30 % du code dans certains référentiels de l'entreprise est désormais écrit par l'IA. Microsoft estime que l'IA est plus apte à écrire un code entièrement nouveau qu'à retravailler du matériel plus ancien, mais son point de vue est controversé.La hausse de la demande pour les compétences en IA ne reflète pas la situation globale de l'emploi dans le secteur technologique. L'emploi dans le secteur connaît un ralentissement . Le secteur est frappé par ce que les experts appellent la « Grande Hésitation ». Ce phénomène succède à la « Grande Démission » et se caractérise par une prudence accrue des entreprises en matière d'embauche, exacerbée par l'incertitude économique et l'essor de l'IA.Les entreprises prolongent leurs processus d'embauche, font appel à des travailleurs contractuels ou attendent les candidats qui remplissent toutes les conditions, et même plus. Les postes réservés aux professionnels de niveau débutant disparaissent à mesure que l'IA prend en charge ces fonctions.Ces derniers mois, le moral s’est effondré dans le secteur de la technologie . Les géants du secteur (Google, Meta, Amazon, Microsoft…) ont lancé d'importantes vagues de réductions d'effectifs, semant l'inquiétude chez les employés survivants. Auparavant choyés avec de généreux avantages, les salariés de la Tech se retrouvent à travailler plus et à craindre de figurer sur la prochaine liste de licenciement. Les chiffres illustrent l'ampleur du phénomène.Selon le site Layoffs.fyi, qui suit les licenciements dans le secteur technologique, plus de 150 000 postes ont été supprimés en 2024, répartis sur près de 550 entreprises. La saignée se poursuit en 2025, avec plus de 22 000 emplois supprimés au cours du premier trimestre (dont 16 084 rien qu'en février). Au début du mois de mai, Microsoft a annoncé le licenciement de 6 000 employés dans le cadre d'une nouvelle politique de réduction des coûts.Les entreprises ont également transféré d'énormes ressources vers l'IA, ce qui a entraîné des réductions de coûts dans d'autres départements. Cela accroît la demande de compétences dans ce domaine, près d'un emploi sur quatre affiché depuis le début de l'année exigeant des compétences en matière d'IA. De plus en plus de PDG déclarent que leur entreprise est tournée vers l'IA, notamment les entreprises spécialisées dans les technologies éducatives.Luis von Ahn, PDG de Duolingo, a récemment informé le personnel que les embauches ne seront approuvées que si une équipe ne peut pas automatiser une plus grande partie de son travail et que l'utilisation de l'IA sera prise en compte lors des évaluations des performances. Une récente enquête menée par Robert Half auprès de plus de 250 responsables technologiques a révélé que 76 % d'entre eux signalaient un...