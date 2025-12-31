La valeur dun diplôme en informatique de Standford a chuté en raison de lautomatisation par lintelligence artificielle qui assèche les postes de développeur junior. Cest ce qui ressort des témoignages de récents diplômés de cette institution universitaire qui font suite à des enquêtes dont les résultats montrent que les étudiants de Standford ne sont pas les seuls concernés et que la situation des nouveaux diplômés de la filière technologique est globale. En effet, les apprenants évitent désormais de sinscrire dans les filières informatiques, doù le constat de stagnation ou de baisse des inscriptions.
Les chercheurs d'emploi sont tellement désespérés de trouver leur prochain emploi dans un marché de l'emploi difficile qu'ils se tournent de plus en plus vers les applications de rencontre pour se créer un réseau et obtenir des entretiens. Une récente enquête menée par Resume Builder a révélé que 34 % des personnes interrogées ont utilisé des applications de rencontre à des fins professionnelles au cours de l'année écoulée. Parmi celles qui ont utilisé des applications de rencontre pour trouver un emploi, 39 % ont obtenu un entretien et 37 % ont reçu une offre d'emploi. L'enquête, menée en octobre, a révélé que 42 % des utilisateurs d'applications de rencontre à la recherche d'un emploi étaient motivés par un marché du travail difficile.
« Les jeunes professionnels, en particulier, ressentent une forte pression pour progresser dans un marché hyperconcurrentiel. Les plateformes de réseautage traditionnelles, telles que LinkedIn, peuvent sembler saturées et transactionnelles, où tout le monde cherche à se vendre plutôt qu'à établir de véritables relations », a déclaré Stacie Haller, conseillère en carrière chez Resume Builder, dans les résultats de l'enquête. « Les applications de rencontre, en revanche, offrent un environnement plus personnel et moins stressant pour établir des relations authentiques. »
Un rapport a donné des noms à ces chercheurs d'emploi, qui ont partagé leurs expériences personnelles en matière de réseautage sur les applications de rencontre. Tiffany Chau, une étudiante de 20 ans au California College of the Arts, a utilisé Hinge cet automne pour trouver un stage d'été dans le domaine de la conception de produits. « Je considère les applications de rencontre comme une plateforme de réseautage comme les autres, à l'instar d'Instagram ou de LinkedIn », a déclaré Chau. Elle a finalement obtenu des conseils d'une personne qui venait de passer un entretien chez Accenture, une société de conseil en gestion.
Alex Xiao, étudiant de 18 ans en première année à l'université de Californie à Berkeley, se situait à l'opposé de cette tendance au réseautage. Xiao, qui étudie l'analyse de données, est directeur d'une start-up spécialisée dans les applications de rencontre destinées aux étudiants, appelée Ditto AI. Il a été mis en relation avec plusieurs personnes qui souhaitaient obtenir de l'aide pour leur carrière, y compris certaines personnes audacieuses qui lui ont demandé un emploi. « En général, la plupart des relations se résument à : « Comment pouvez-vous m'aider à faire avancer ma carrière ? » », a déclaré Xiao.
Si certains utilisateurs d'applications de rencontre à la recherche de l'amour peuvent être rebutés à l'idée que leurs partenaires potentiels cherchent à se créer un réseau plutôt qu'une relation amoureuse, cette tendance n'est pas surprenante compte tenu de la situation du marché du travail. Selon le Bureau of Labor Statistics du ministère du Travail, le taux de chômage s'élevait à 4,6 % en novembre. Le taux de chômage des jeunes adultes âgés de 20 à 24 ans était encore plus élevé, à 8,3 %.
Voici les principales conclusions de l'enquête :
1 utilisateur d'application de rencontre sur 3 déclare les utiliser pour se créer un réseau ou trouver des opportunités professionnelles
Un utilisateur d'application de rencontre sur trois (34 %) déclare avoir utilisé ces applications à des fins professionnelles ou liées à sa carrière au cours de l'année écoulée. Près d'un sur dix affirme que c'était la principale raison pour laquelle il utilisait les applications de rencontre.
Les plateformes les plus couramment utilisées pour le réseautage professionnel sont Tinder, Bumble et Facebook Dating. Cette tendance est constante dans toutes les tranches d'âge, 35 % des utilisateurs d'applications de rencontre âgés de 18 à 28 ans, 34 % de ceux âgés de 29 à 44 ans et 33 % de ceux âgés de 45 à 55 ans déclarant avoir utilisé des applications de rencontre à des fins professionnelles.
Les hommes (37 %) sont légèrement plus nombreux que les femmes (30 %) à le faire. L'utilisation professionnelle augmente également avec le revenu. Seuls 27 % des personnes gagnant moins de 50 000 dollars ont utilisé des applications de rencontre pour se créer un réseau, contre 47 % de celles gagnant plus de 200 000 dollars.
Les utilisateurs recherchent des partenaires susceptibles de faire avancer leur carrière
Parmi ceux qui utilisent les applications de rencontre à des fins professionnelles, la plupart déclarent vouloir élargir leur réseau (63 %). D'autres cherchent à obtenir des pistes d'emploi ou des recommandations (42 %), à recevoir des offres d'emploi (40 %) ou à trouver un mentor ou des conseils de carrière (38 %). Environ un tiers (34 %) déclarent espérer obtenir un entretien d'embauche.
Trois utilisateurs sur quatre (75 %) déclarent avoir intentionnellement recherché des personnes occupant des postes spécifiques, et deux sur trois (66 %) affirment avoir ciblé des partenaires travaillant dans des entreprises prestigieuses ou très convoitées.
« De plus en plus de professionnels, en particulier ceux qui gagnent bien leur vie, se tournent vers les applications de rencontre comme outils de réseautage », explique Stacie Haller, conseillère en carrière en chef chez ResumeBuilder.com. « Des plateformes exclusives telles que Raya et The League offrent un accès sélectionné à d'autres utilisateurs ambitieux, estompant ainsi la frontière entre les cercles sociaux et professionnels. Face à la concurrence féroce sur LinkedIn, les applications de rencontre offrent un moyen plus personnel d'établir des relations et d'obtenir des résultats. Dans les secteurs où le capital social est un facteur de réussite, transformer une rencontre en relation professionnelle est une stratégie efficace pour établir des relations. »
9 utilisateurs sur 10 ont trouvé un succès professionnel grâce aux applications de rencontre
Parmi ceux qui ont utilisé des applications de rencontre à des fins professionnelles, 88 % déclarent avoir réussi à entrer en contact avec quelqu'un pour des raisons professionnelles. Plus de la moitié (51 %) ont rencontré leur contact en personne, tandis que 37 % n'ont interagi que virtuellement.
La plupart affirment que ces relations ont eu des répercussions concrètes sur leur carrière. Quarante-trois pour cent ont bénéficié d'un mentorat ou de conseils professionnels, 39 % ont décroché un entretien, 37 % ont reçu une piste d'emploi ou une recommandation, et 37 % ont reçu une offre d'emploi. Seuls 10 % affirment n'avoir obtenu aucun de ces résultats.
De plus, 38 % déclarent avoir eu une relation physique avec la ou les personnes avec lesquelles ils ont noué des liens pour des raisons professionnelles.
« Sur les applications de rencontre, les gens ont tendance à montrer davantage leur personnalité et leur vulnérabilité, ce qui favorise la confiance et les relations authentiques. Cela crée un environnement moins stressant pour les conversations qui peuvent naturellement évoluer vers des discussions sur les opportunités de carrière », explique Haller.
La plupart essaient simplement de faire preuve de créativité dans un marché de l'emploi morose
Si 12 % des utilisateurs n'ont pas été honnêtes quant à leurs véritables intentions, la plupart affirment avoir été francs sur leur utilisation des applications de rencontre à des fins de réseautage.
Plus de la moitié de ceux qui se sont tournés vers les applications de rencontre pour des raisons professionnelles affirment l'avoir fait parce qu'ils pensaient que les relations personnelles étaient le meilleur moyen d'être embauchés (56 %) ou parce qu'ils considéraient cela comme une approche créative ou stratégique (58 %). D'autres affirment avoir été motivés par un marché de l'emploi difficile (42 %), par le désespoir de trouver un emploi ou de progresser dans leur carrière (29 %) ou par le manque d'opportunités de réseautage ailleurs (22 %).
Certains utilisateurs qui se sont tournés vers les applications de rencontre pour se créer un réseau ont partagé leur expérience :
- « J'ai rédigé mon profil comme un CV, j'ai pris contact avec quelqu'un dans mon domaine cible, j'ai demandé à être présenté et j'ai obtenu l'adresse e-mail du directeur pour faire le suivi. »
- « J'ai rencontré des personnes de mon secteur et j'ai obtenu des conseils/pistes utiles. »
- « Ce fut une expérience formidable. J'ai trouvé un emploi immédiatement. »
- « C'était vraiment bizarre. On dirait que le système est tellement défaillant que les gens...
