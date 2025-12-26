Sam Altman, PDG d'OpenAI, affirme que dans dix ans, les diplômés universitaires occuperont des emplois « totalement nouveaux, passionnants et très bien rémunérés » dans l'espace.

Sam Altman, PDG d'OpenAI, a récemment déclaré que la décennie à venir pourrait être « la période la plus passionnante de l'histoire » pour débuter une carrière. « En 2035, les étudiants qui termineront leurs études supérieures, s'ils continuent à aller à l'université, pourraient très bien partir en mission pour explorer le système solaire à bord d'un vaisseau spatial dans le cadre d'un emploi totalement nouveau, passionnant, très bien rémunéré et extrêmement intéressant », a déclaré Sam Altman. Il a ajouté : « Si j'avais 22 ans aujourd'hui et que je sortais de l'université, je me sentirais comme le jeune le plus chanceux de toute l'histoire »
Samuel Harris Altman (né le 22 avril 1985) est un entrepreneur américain, investisseur et directeur général d'OpenAI depuis 2019. Il est considéré comme l'une des figures de proue du boom de l'IA. En 2019, il est devenu PDG d'OpenAI et a supervisé le lancement réussi de ChatGPT en 2022. Il a été démis de ses fonctions par le conseil d'administration de la société en 2023 en raison d'un manque de confiance dans son leadership, mais a été réintégré cinq jours plus tard à la suite d'une vive réaction des employés et des investisseurs, après quoi un nouveau conseil d'administration a été formé. Il a été président des sociétés d'énergie propre Helion Energy et Oklo (jusqu'en avril 2025). En décembre 2025, la fortune d'Altman était estimée à 2,1 milliards de dollars américains.
Dans la discussion de l'impact de l'IA sur les emplois, Sam Altman avait prévenu que l'IA va accélérer le turnover des emplois, touchant d'abord les postes dans le secteur des services et perturbant les métiers intellectuels tels que la programmation et la médecine. Il cite les gains d'efficacité qui rendent les tâches moins coûteuses et plus rapides, mais reste optimiste quant aux nouvelles opportunités qui se présentent. Les sociétés doivent s'adapter en améliorant les compétences et en mettant en place des politiques pour assurer une transition équitable.
Sam Altman, PDG d'OpenAI, a récemment déclaré que la décennie à venir pourrait être « la période la plus passionnante de l'histoire » pour débuter une carrière. Dans une interview avec la journaliste vidéo Cleo Abram, Altman a prédit que les étudiants qui termineront leurs études universitaires en 2035 pourraient ne pas occuper un emploi normal comme la génération actuelle. Au lieu de cela, ils pourraient occuper un emploi spatial tout nouveau et très bien rémunéré, voire participer à une mission d'exploration du système solaire.
Prédisant des salaires astronomiques pour la génération future, il a déclaré que ces postes « bien rémunérés » apparaîtront après que l'IA aura complètement supprimé certains emplois, remodelant ainsi le paysage professionnel des jeunes diplômés d'aujourd'hui. « En 2035, les étudiants qui termineront leurs études supérieures, s'ils continuent à aller à l'université, pourraient très bien partir en mission pour explorer le système solaire à bord d'un vaisseau spatial dans le cadre d'un emploi totalement nouveau, passionnant, très bien rémunéré et extrêmement intéressant », a déclaré Sam Altman.
Le PDG d'OpenAI a également déclaré qu'il enviait la génération Z qui commence sa carrière aujourd'hui. « Si j'avais 22 ans aujourd'hui et que je sortais de l'université, je me sentirais comme le jeune le plus chanceux de toute l'histoire », a-t-il déclaré à Abram. Au cours de la conversation, il a également déclaré que la génération future « se sentirait tellement désolée pour vous et moi, qui avons dû faire ce travail vraiment ennuyeux et dépassé, et que tout est désormais mieux ».
En novembre, Altman a révélé qu'il comptait les années jusqu'à ce que l'IA soit capable de le remplacer et qu'il espérait également qu'OpenAI serait la première entreprise à y parvenir.
Il a déclaré : « J'aurais honte si OpenAI n'était pas la première grande entreprise dirigée par un PDG IA ». Altman a également mentionné qu'il réfléchissait souvent à ce qu'il faudrait pour qu'un système IA le surpasse dans la direction de l'entreprise, et il estime que ce n'est qu'une question de « quelques années » avant que l'IA puisse diriger un département important chez OpenAI.
Pourtant, en octobre, Sam Altman a lancé un avertissement sévère concernant la chute potentielle du secteur de l'IA, le comparant à une bulle sur le point d'éclater de manière spectaculaire. S'exprimant lors d'un événement au Texas, Altman a reconnu que l'engouement autour de l'IA avait conduit à des investissements massifs, mais il a averti que tous ne seraient pas rentables, ce qui pourrait entraîner des pertes financières importantes pour certains acteurs.
Les commentaires d'Altman font état d'un « éclatement catastrophique » de ce qu'il considère comme une bulle de l'IA, alimentée par des valorisations en flèche et un enthousiasme démesuré. Il a fait remarquer que si l'IA pouvait révolutionner des domaines tels que la santé et l'éducation, l'engouement actuel reflète les booms technologiques passés qui se sont soldés par des effondrements. Les observateurs du secteur partagent ce sentiment, soulignant les parallèles avec l'ère des dot-com, où l'exubérance avait dépassé les applications pratiques. La propre entreprise d'Altman, OpenAI, a été à l'avant-garde, levant des milliards tout en traversant des bouleversements internes, notamment son bref éviction et sa réintégration en 2023.
Et vous ?
Pensez-vous que ces déclarations sont crédibles ou pertinentes ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
Plus de 20 000 offres d'emploi de Développeur ou en Informatique
Ryan Roslansky, PDG de LinkedIn, estime qu'il est « dépassé » d'avoir un plan de carrière sur cinq ans : c'est « un peu idiot » compte tenu de la vitesse à laquelle l'IA transforme le monde du travail
L'IA citée dans près de 50 000 suppressions d'emplois cette année alors que les géants de la technologie accélèrent l'automatisation, mais le rôle de l'IA dans ces réductions d'effectifs reste parfois flou
Sundar Pichai, PDG de Google, affirme que le poste de PDG est l'une des « tâches les plus faciles » que l'IA pourrait bientôt remplacer, après des déclarations similaires de Sam Altman, PDG d'OpenAI
Vous avez lu gratuitement 784 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.