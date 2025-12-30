0 0

L'emploi des juniors représente un réel souci pour l'avenir des experts de demain. Par expérience je sais que l'IA de Thales automatise certaines tâches de la réponse à incident de la solution de cybersécurité pour soulager les SOC et éviter les gros dégâts : une machine qui répond à une attaque sera plus apte à isoler la source qu'un humain. A la charge de l'humain de faire le forensic ou la remédiation. Les employés des 8 SOC internationaux de Thales ont accueilli cette avancée avec beaucoup d'enthousiasme et soulagement. Ça c'était au début en 2016 quand elle est entrée en service. Mais ensuite, les tâches de l'IA se sont étendues au pentest, à l'audit, à la blue team, à la red team, au forensic, à la détection de failles et de configuration, etc... Elle ne remplace pas l'humain mais lui apporte une aide précieuse en ces temps de pénurie en cybersécurité.Pour le développement, je ne suis pas expert mais les tâches des juniors mentionnées sont aisément remplaçables par l'IA. Donc réel souci à prévoir à lavenir. Par contre, je ne pense toujours pas l'IA capable de mener un projet de A à Z sans supervision humaine (hallucinations, erreurs de codage, etc...) et même les tâches de junior demandent malgré tout de l'humain pour vérifier, appliquer ce que fournit l'IA. Donc l'étude mentionnée dans la news parle des États-Unis, mais ce doit être valable un peu partout dans le monde. Je m'interroge sur un point, qui était déjà le sujet de mon tout premier commentaire :lorsque l'IA avait obtenu une bourse d'étude en développement qui corrigera l'IA lorsqu'elle sera plus 'intelligente' que le plus intelligent des humains et que nous aurons délégué à la machine tout le travail en sachant que l'IA a ses erreurs et défauts ?NB : je rappelle que l'IA de Thales n'est pas une IA générative; c'est important pour comprendre que je ne crache pas sur l'IA mais bien la générative en particulier.