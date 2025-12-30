IdentifiantMot de passe
Mot de passe oublié ?Je m'inscris ! (gratuit)

Vous êtes nouveau sur Developpez.com ? Créez votre compte ou connectez-vous afin de pouvoir participer !

Vous devez avoir un compte Developpez.com et être connecté pour pouvoir participer aux discussions.

Vous n'avez pas encore de compte Developpez.com ? Créez-en un en quelques instants, c'est entièrement gratuit !

Si vous disposez déjà d'un compte et qu'il est bien activé, connectez-vous à l'aide du formulaire ci-dessous.

Identifiez-vous
Identifiant
Mot de passe
Mot de passe oublié ?
Créer un compte

L'inscription est gratuite et ne vous prendra que quelques instants !

Je m'inscris !

Des diplômés de Stanford peinent à trouver un emploi en raison de l'automatisation par l'intelligence artificielle
Qui remet en cause la pertinence des postes de développeur junior

Le , par Patrick Ruiz
118 commentaires

3PARTAGES

8  0 
De récents rapports font état de la difficulté pour des diplômés en informatique de l'université américaine de Stanford de trouver des emplois. C'est une espèce de redite de la conclusion de rapports précédents selon lesquels les diplômés en informatique ont du mal à trouver un emploi dans la filière technologique. L'une des raisons mises en avant : l'adoption par les entreprises des outils de codage basés sur l'intelligence artificielle ou en d'autres termes l'automatisation par l'intelligence artificielle. La situation est désormais telles que les apprenants évitent de sinscrire dans les filières informatiques, doù certains constats de stagnation ou de baisse des inscriptions.



Pourquoi les jeunes sont les premiers touchés

  • La vulnérabilité des « tâches codifiées » : Les postes juniors reposent souvent sur des compétences techniques standardisées (saisie, tests logiciels simples, gestion de tickets). Or, ces tâches sont précisément celles que les LLM (Large Language Models) et autres systèmes dIA générative automatisent le plus facilement.
  • La valeur du « savoir tacite » des seniors : Les employés expérimentés disposent dun savoir tacite : jugement, intuition, capacité à naviguer dans la complexité organisationnelle. Ce type de compétence est encore hors de portée des IA. Ainsi, les seniors se voient moins menacés à court terme, tandis que les juniors se retrouvent en concurrence directe avec les algorithmes.
  • Les employeurs préfèrent embaucher une IA plutôt qu'un jeune diplômé de la génération Z : Historiquement, les postes juniors servaient de « pépinière de talents », permettant dapprendre sur le terrain. Aujourdhui, une partie de ces apprentissages est absorbée par lIA, ce qui rend plus difficile lacquisition dexpérience par les jeunes diplômés.

Le rapport de SignalFire a mis en évidence « des preuves précoces et à grande échelle qui corroborent l'hypothèse selon laquelle la révolution de l'IA commence à avoir un impact significatif et disproportionné sur les travailleurs débutants sur le marché du travail américain ». Les conclusions ont notamment révélé que les travailleurs âgés de 22 à 25 ans occupant des emplois les plus exposés à l'IA, tels que le service à la clientèle, la comptabilité et le développement de logiciels, ont vu leur taux d'emploi baisser de 13 % depuis 2022.

En revanche, l'emploi des travailleurs plus expérimentés dans les mêmes domaines et celui des travailleurs de tous âges dans des professions moins exposées, telles que les aides-soignants, est resté stable ou a augmenté. Les emplois pour les jeunes aides-soignants, par exemple, ont augmenté plus rapidement que ceux de leurs homologues plus âgés.


La question de savoir si lintelligence artificielle remplacera les développeurs juniors nest pas nouvelle

Mais le débat s'est intensifié avec l'arrivée de l'IA générative, en particulier des outils d'IA de génération de code informatique. Selon certains acteurs du milieu, dont le développeur américain Steve Yegge, l'IA est déjà en train de faire barrage à l'embauche des développeurs juniors. Yegge va même jusqu'à déclarer que le développeur junior est mort. Selon lui, l'IA s'acquitte si bien des tâches habituellement confiées aux développeurs juniors que les entreprises préfèrent maintenant la technologie aux jeunes diplômés.

Généralement, le but derrière l'embauche de développeurs juniors est d'attirer les meilleurs talents qui viennent d'arriver sur le marché. Certains d'entre eux sont parfois encore à l'université et travaillent pour les entreprises entre les cours et les examens. Il arrive que certains évoluent rapidement et commencent très vite à apporter une valeur ajoutée à l'entreprise et au client. Toutefois, Yegge voit cette époque disparaître dans les prochaines années. Examinons quelques tâches typiques d'un développeur junior :

  • écrire du code : mise en uvre de fonctionnalités ou de composants simples sur la base de spécifications détaillées ;
  • correction de bogues : identifier et résoudre les problèmes dans le code existant avec l'aide de développeurs expérimentés ;
  • tests : rédaction et exécution de tests pour garantir la qualité et la fonctionnalité du code ;
  • examens du code : participer à des revues de code afin d'apprendre les meilleures pratiques et d'améliorer les compétences en matière de codage ;
  • documentation : créer et mettre à jour la documentation technique pour les composants logiciels sur lesquels ils travaillent.

Selon Yegge, au lieu de confier ces tâches à un développeur junior, de nombreux développeurs séniors les confient aujourd'hui à ChatGPT ou à un chatbot similaire. Il appelle ce processus : « la programmation basée sur le chat (Chat Oriented Programming - CHOP) ». Il a déclaré que la programmation basée sur le chat a pris son véritable envol avec le lancement de GPT-4o à la mi-mai, ce qui a éliminé le besoin de développeur junior pour accomplir les tâches susmentionnées.

Dans son analyste, l'ancien ingénieur de Google écrit : « cette forme de programmation est en passe de représenter un ordre de grandeur d'accélération par rapport à la programmation basée sur les achèvements. Une amélioration de 10 fois peut sembler exagérée. Mais nous venons de voir des exemples de pratiques juridiques, d'édition et de science des données dans le même ordre de grandeur, avec des accélérations de 5 à 30 fois pour certains types de tâches, et des estimations d'au moins 2 à 3 fois pour l'augmentation globale de la productivité ».

L'intelligence artificielle ne peut pas installer un système de conditionnement d'air ou encore réparer un trou sur un toit, d'où les prévisions de ruée des jeunes vers les métiers en cols bleu, d'après une étude

Les études se multiplient avec une conclusion commune : les emplois en cols blanc (développeurs de logiciels, rédacteur, etc.) sont sous une menace plus importante que ceux en cols bleu qui consistent à intervenir en tant que technicien sur une chaîne de conditionnement dair ou encore à effectuer des travaux de plomberie ou de maçonnerie. En droite ligne avec cet état de choses, les jeunes entrevoient les emplois en clos bleu comme un refuge. Cest en tout cas ce que confirme une récente étude.

« Les inscriptions à l'automne dans les écoles professionnelles devraient augmenter de 6,6 % par an, tandis que les revenus du marché devraient croître de 6,0 % par an jusqu'en 2030. Ces taux sont bien supérieurs aux prévisions de croissance des inscriptions dans l'enseignement supérieur en général, que Validated Insights estime à 0,8 % par an », souligne létude basée sur le nombre de recherches en ligne des écoles de formation professionnelle.



L'étude sonne comme un rappel que lintelligence artificielle au stade actuel de son développement est un outil susceptible d'aider les travailleurs en cols blanc et en cols bleu à améliorer leur efficacité et à accomplir des tâches plus complexes. « À l'heure actuelle, aucune...
La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Une erreur dans cette actualité ? Signalez-nous-la !

118 commentaires
Commenter Signaler un problème
marsupial
Avatar de marsupial
Expert éminent https://www.developpez.com
Le 30/12/2025 à 11:06
L'emploi des juniors représente un réel souci pour l'avenir des experts de demain. Par expérience je sais que l'IA de Thales automatise certaines tâches de la réponse à incident de la solution de cybersécurité pour soulager les SOC et éviter les gros dégâts : une machine qui répond à une attaque sera plus apte à isoler la source qu'un humain. A la charge de l'humain de faire le forensic ou la remédiation. Les employés des 8 SOC internationaux de Thales ont accueilli cette avancée avec beaucoup d'enthousiasme et soulagement. Ça c'était au début en 2016 quand elle est entrée en service. Mais ensuite, les tâches de l'IA se sont étendues au pentest, à l'audit, à la blue team, à la red team, au forensic, à la détection de failles et de configuration, etc... Elle ne remplace pas l'humain mais lui apporte une aide précieuse en ces temps de pénurie en cybersécurité.
Pour le développement, je ne suis pas expert mais les tâches des juniors mentionnées sont aisément remplaçables par l'IA. Donc réel souci à prévoir à lavenir. Par contre, je ne pense toujours pas l'IA capable de mener un projet de A à Z sans supervision humaine (hallucinations, erreurs de codage, etc...) et même les tâches de junior demandent malgré tout de l'humain pour vérifier, appliquer ce que fournit l'IA. Donc l'étude mentionnée dans la news parle des États-Unis, mais ce doit être valable un peu partout dans le monde. Je m'interroge sur un point, qui était déjà le sujet de mon tout premier commentaire :lorsque l'IA avait obtenu une bourse d'étude en développement qui corrigera l'IA lorsqu'elle sera plus 'intelligente' que le plus intelligent des humains et que nous aurons délégué à la machine tout le travail en sachant que l'IA a ses erreurs et défauts ?

NB : je rappelle que l'IA de Thales n'est pas une IA générative; c'est important pour comprendre que je ne crache pas sur l'IA mais bien la générative en particulier.
0  0 
JackIsJack
Avatar de JackIsJack
Membre éclairé https://www.developpez.com
Le 30/12/2025 à 12:22
??? Dans quel monde ?

"Les postes juniors reposent souvent sur des compétences techniques standardisées (saisie, tests logiciels simples, gestion de tickets). Or, ces tâches sont précisément celles que les LLM (Large Language Models) et autres systèmes dIA générative automatisent le plus facilement."
0  0 
RenarddeFeu
Avatar de RenarddeFeu
Membre averti https://www.developpez.com
Le 30/12/2025 à 23:52
Rien d'étonnant ! En France, sortir d'une école d'ingénieurs "top 10" n'épargne plus d'un passage en boîte de presta type Alten. J'imagine même pas la situation pour les diplômés d'écoles moins prestigieuses.

Mieux vaut passer par l'alternance pour éviter ça.
0  0 
_toma_
Avatar de _toma_
Membre éclairé https://www.developpez.com
Le 31/12/2025 à 6:52
Citation Envoyé par Anselme45 Voir le message
On résume: Des diplômés de Standford ont postulé pour un poste de travail et on leur a répondu "on vous a pas engagé à cause de l'IA"

Perso, au cours de ma carrière (qui n'est pas finie), j'ai vécu la recherche de job des 2 côtés, comme candidat qui recherche un job et comme responsable qui décide de l'engagement d'un profil (et non, je n'utilise pas le terme "Talent" qui relève d'une vaste blague RH).
  • Si l'IA a le job, les RH ne cherchent pas un profil dans le but de leur répondre "on préfère l'IA"
  • Si les RH cherchent un profil humain, la réponse négative sera simplement un message automatique du style "nous avons retenu un candidat plus expérimenté" et pas "on a préfèré l'IA!"


Soit cette histoire d'étude auprès de "diplômés de Standford" relève de la farce, soit ces "diplômés de Standford" se contentent de répéter ce qu'ils ont lu dans les médias...

A remarquer que lorsque l'on veut faire le buzz, il vaut mieux parler de "l'Université de Standford" plutôt que de l'école d'informatique de La Creuse-sur-Loire-Loin-de-Tout
Je ne comprends pas l'article de la même façon. Il ne parle pas d'échec à l'embauche mais il suggère une diminution du nombre d'annonces/postes disponibles.
1  1 

 