La bulle informatique se résorbe. Alors que l'IA menace de rendre les programmeurs obsolètes, les inscriptions dans les filières informatiques stagnent ou baissent dans plusieurs grandes universités

L’IA générative sape les promesses de longue date de l’informatique

S'agit-il d'une crise passagère ou d'un changement structurel ?

Certains pensent que l'IA n'est pas à l'origine de ces turbulences

Vers une potentielle revalorisation des compétences généralistes

pensée systémique : il ne s'agit pas seulement de savoir coder, mais aussi de comprendre pourquoi les systèmes se comportent comme ils le font ;

: il ne s'agit pas seulement de savoir coder, mais aussi de comprendre pourquoi les systèmes se comportent comme ils le font ; créativité : la capacité à relier les points de manière inattendue, en particulier entre différentes disciplines ;

: la capacité à relier les points de manière inattendue, en particulier entre différentes disciplines ; empathie et éthique : comprendre l'impact de la technologie sur les personnes, et pas seulement sur les marchés ;

: comprendre l'impact de la technologie sur les personnes, et pas seulement sur les marchés ; communication : traduire la complexité technique en un langage simple, clair et humain ;

: traduire la complexité technique en un langage simple, clair et humain ; l'IA peut automatiser les connaissances. Elle ne peut pas reproduire le jugement, l'intelligence émotionnelle ou la vision.

Conclusion



Pendant des années, l'informatique a été présentée aux jeunes comme le meilleur moyen pour réussir sa carrière : un choix sûr, prometteur et bien payé, presque incontournable pour qui voulait travailler dans un secteur d’avenir. En d'autres termes, on disait aux jeunes qu'apprendre à coder était un ticket d'or. Selon les données disponibles, entre 2005 et 2023, les inscriptions sciences informatiques ont explosé aux États-Unis, multipliant par deux leur nombre.C'était logique : toutes les entreprises devenaient des entreprises technologiques et les logiciels étaient en train de conquérir le monde. Mais aujourd'hui, la situation est en train de changer. Un rapport indique que cette année, les inscriptions en informatique aux États-Unis n'ont augmenté que de 0,2 %.Le rapport, publié par The Atlantic, indique que dans des établissements de renom tels que Stanford et Princeton, le nombre d'étudiants en informatique a cessé d'augmenter, ou a carrément diminué ces dernières années. Selon Szymon Rusinkiewicz, directeur du département d'informatique de Princeton, si la tendance actuelle se maintient, la cohorte de diplômés en informatique à Princeton sera 25 % plus petite dans deux ans qu'elle ne l'est aujourd'hui.À Duke, les inscriptions aux cours d'introduction à l'informatique ont chuté de 20 % en seulement un an. Si cette tendance à la baisse est surprenante, la raison en est assez simple : les jeunes réagissent aux sombres perspectives d'emploi des codeurs débutants. Ces dernières années, l'industrie technologique a été secouée par des licenciements massifs et des gels d'embauche. Et le principal responsable de ce ralentissement est la technologie elle-même.L'IA s'est révélée encore plus précieuse pour générer du code informatique que pour générer un essai ou une dissertation. Dans les entreprises telles que Microsoft et Amazon, les manageurs pensent que l'IA est parfaitement adaptée pour remplacer le type même de personne qui l'a construite . Une étude récente du cabinet d'études Pew Research Center a révélé que les Américains pensent que les ingénieurs en informatique seront les plus touchés par l'IA générative.« C'est tellement contre-intuitif. C'était censé être le travail de l'avenir. Le moyen de rester à la pointe de la technologie était d'aller à l'université et d'acquérir des compétences en codage », a déclaré Molly Kinder, membre de la Brookings Institution qui étudie l'effet de l'IA sur l'économie. L'époque où l'on disait « Apprenez à coder » pourrait bien toucher à sa fin. Si l'on en croit les chiffres, il se pourrait que nous ayons dépassé l'apogée de l'informatique.Si cela se produit à grande échelle, nous ne sommes pas seulement confrontés à un ralentissement du recrutement dans le secteur technologique. Nous assistons plutôt à une refonte complète du modèle de carrière traditionnel : « commencer au bas de l'échelle et gravir les échelons ».Bien que l'emploi des 22-27 ans dans d'autres domaines ait légèrement augmenté au cours des trois dernières années, l'emploi dans les domaines de l'informatique et des mathématiques dans la même tranche d'âge aurait chuté de 8 %. Il n'y a pas si longtemps, les diplômés des meilleurs programmes de sciences informatiques, tels que ceux de Stanford, UC Berkeley et Carnegie Mellon, auraient été disputés par des recruteurs de Google, Amazon, etc.Aujourd'hui, les diplômés doivent faire beaucoup plus d'efforts pour trouver du travail. William Gropp, qui dirige le National Center for Supercomputing Applications à l'université de l'Illinois à Urbana-Champaign, a déclaré à propos de la crise : « je peux dire, en tant que père d'un titulaire d'une maîtrise en sciences informatiques spécialisé dans l'apprentissage automatique et toujours à la recherche d'un emploi, que le secteur n'est plus ce qu'il était ». L'industrie technologique connaît aujourd'hui un taux de chômage exceptionnellement élevé , alors que l'IA générative remplace certains travailleurs et s'occupe des tâches autrefois réservées aux débutants. Les dirigeants du secteur technologique ont déclaré publiquement qu'ils n'avaient plus besoin d'autant de codeurs débutants et de travailleurs contractuels. Les dirigeants de Microsoft ont déclaré que l'IA générative aide à écrire environ 30 % de leur code.Le chef de produit d'Anthropic a récemment déclaré que des ingénieurs chevronnés confiaient du travail au chatbot de l'entreprise, Claude, plutôt qu'à un employé humain de bas niveau. Le PDG d'Anthropic, Dario Amodei, a prévenu que l'IA pourrait remplacer la moitié des travailleurs débutants dans les cinq prochaines années. Molly Kinder a déclaré qu'elle craint que les entreprises n'éliminent bientôt tout simplement le bas de l'échelle des carrières.Selon elle, le sort des jeunes diplômés en technologie pourrait être un avertissement pour tous les cols blancs débutants. Les commentaires en ligne révèlent que les étudiants et les jeunes diplômés sont anxieux concernant l'avenir du secteur informatique. Ils n'ont pas peur de travailler dur, mais ils craignent d'investir du temps, de l'argent et des efforts pour finalement découvrir que les règles du jeu ont changé au moment où ils obtiennent leur diplôme.Toutefois, selon certains analystes, ce n'est pas la fin des carrières dans le domaine technologique, c'est le début de quelque chose de nouveau. Selon eux, nous devons repenser la manière dont nous créons de la valeur. Si l'IA peut accomplir les tâches répétitives, quelles compétences propres à l'être humain pouvons-nous apporter ? La réponse à cette question définira les capacités nécessaires à prochaine génération de professionnels en informatique.Tout le monde n'est pas d'accord pour dire que l'IA est à l'origine des turbulences sur le marché de l'emploi. L'industrie technologique connaît souvent des périodes de prospérité et de récession. Les entreprises ont explosé en taille lorsque l'économie était bonne. Aujourd'hui, avec des taux d'intérêt élevés et le spectre de nouveaux droits de douane, les dirigeants hésitent probablement à se développer et les travailleurs sont réticents à quitter leur emploi.Selon David Deming, professeur d'économie à Harvard, de nombreuses entreprises ont intérêt à imputer les licenciements à l'IA plutôt qu'à des forces qu'elles contrôlent. « Avant que l'IA n'entraîne de grands changements sur le marché du travail, les entreprises doivent internaliser cette nouvelle capacité et changer ce qu'elles demandent. Et c'est ce que je n'ai pas beaucoup vu. Il pourrait s'agir de l'IA, mais nous ne le savons pas », a-t-il déclaré.Les inscriptions dans la filière informatique ont toujours fluctué en fonction du marché de l'emploi. Lorsque les emplois sont rares, les gens choisissent d'étudier autre chose. Finalement, il n'y a plus assez de diplômés en informatique, les salaires augmentent et de nouvelles personnes sont attirées. Les baisses antérieures ont toujours permis de retrouver des niveaux d'inscription plus élevés qu'au départ. Il pourrait s'agir simplement d'un nouveau cycle.Certaines universités, comme l'université de Chicago, n'ont pas enregistré de baisse des inscriptions. Sam Madden, professeur d'informatique au MIT, a déclaré que même si les entreprises emploient l'IA générative, cela créera probablement une demande accrue d'ingénieurs logiciels, et non une demande moindre.Face à cette incertitude, les experts recommandent aux étudiants de ne pas se limiter à l’informatique « pure », mais de combiner ces compétences avec d’autres disciplines plus transversales. En d'autres termes, les étudiants sont invités à se spécialiser dans les matières qui offrent des compétences durables et transférables. L’idée est de renforcer leur capacité d’adaptation face à un marché qui évolue rapidement, sous l’effet de la technologie elle-même.« Il est en fait très risqué d'aller à l'école pour apprendre un métier ou une compétence particulière, car on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Il faut essayer d'acquérir un ensemble de compétences qui seront à l'épreuve du temps et qui vous serviront pendant les 45 années de votre vie professionnelle », a déclaré David Deming. Selon certains experts, la prochaine génération de grands leaders technologiques aura besoin des compétences suivantes :Bien entendu, lorsqu'ils sont confrontés à une énorme incertitude, de nombreux jeunes adoptent l'approche inverse et s'orientent vers une activité dont le débouché immédiat est assuré. La question qui se pose aujourd'hui est de savoir combien de ces voies seront bientôt fermées par l'IA.L'IA générative s'améliore si rapidement dans certaines tâches de base (écriture de code, création de contenu, traitement de données, etc.) que le premier échelon de l'échelle professionnelle commence à disparaître. Certains appellent cela « automatisation », d'autres « progrès ». Mais pour ceux qui entrent sur le marché du travail, cela peut donner l'impression que le sol se dérobe sous leurs pieds. L'IA accapare les postes qui leur étaient réservés Et cela ne concerne pas uniquement les postes dans le domaine de l'ingénierie logicielle. Plusieurs études rapportent que l'IA générative est sur le point de transformer ou d'éliminer des millions d'emplois de cols blancs débutants, du service clientèle aux assistants juridiques en passant par les analystes marketing.Beaucoup de jeunes n'attendent pas de savoir si cela est vrai. Ils réorientent déjà leur choix en matière d'étude universitaire, comme le souligne le rapport mentionné ci-dessus. Dans le même temps, les assistants d'IA de codage peinent à convaincre les utilisateurs professionnels. Une étude sur GitHub Copilot de Microsoft a rapporté que l'outil n'améliore pas la vitesse de codage , mais augmente significativement le taux de bogues dans le code.Quel est votre avis sur le sujet ?La bulle informatique éclate. Quelles conséquences pour l'avenir du travail ?Selon vous, l'IA est-elle à l'origine des turbulences sur le marché de l'emploi en informatique ?Comment les universités peuvent-elles adapter leurs formations à l'évolution du marché de l'emploi ?Selon vous, quelles sont les compétences sur lesquelles les étudiants en informatique doivent miser à l'avenir ?