HP prévoit de supprimer entre 4 000 et 6 000 emplois et espère utiliser l'IA pour rationaliser ses opérations, améliorer la satisfaction client et, à terme, augmenter sa productivité.

4 000 à 6 000 emplois seront supprimés dans le cadre de la dernière mesure de réduction des coûts de HP. HP espère que l'IA comblera les lacunes les PC équipés d'IA ont déjà fait leurs preuves. Le chiffre d'affaires annuel n'a augmenté que de 3,2 % et les actions sont toujours en baisse par rapport à l'année dernière.
HP Inc. est une multinationale américaine spécialisée dans les technologies de l'information, dont le siège social est situé à Palo Alto, en Californie. Elle développe des ordinateurs personnels (PC), des imprimantes et des fournitures connexes, ainsi que des services d'impression 3D. En 2024, elle est le deuxième plus grand vendeur mondial d'ordinateurs personnels en termes de ventes unitaires, derrière Lenovo et devant Dell.
HP Inc. a été fondée en 2015 lorsque la société Hewlett-Packard Company s'est scindée en deux entreprises. Les divisions produits et services aux entreprises de l'ancienne société ont été transférées dans une nouvelle société cotée en bourse, Hewlett Packard Enterprise. Hewlett-Packard a ensuite changé de nom pour devenir HP Inc. et a conservé les divisions des services informatiques et d'impression de son prédécesseur, devenant ainsi le successeur légal de la société d'origine fondée en 1939.
En mars 2025, HP a annoncé la suppression de 2 000 emplois dans le cadre d'un amendement à un plan de restructuration en cours. La réduction du personnel vise à permettre à la société de réaliser à terme des économies d'environ 300 millions de dollars. Cette annonce intervient quelques jours seulement après que HP a dépensé 116 millions de dollars pour racheter les restes de l'activité de Humane, le fabricant du gadget portable AI Pin qui a connu un échec spectaculaire. HP espère pouvoir construire ses ambitions en matière d'IA à partir de la plateforme CosmOS de Humane et de son portefeuille de plus de 300 brevets.
Les licenciements d'HP interviennent dans un contexte de réduction brutale des effectifs dans le secteur technologique. Selon un rapport de juillet 2025, le secteur tech enregistre déjà 80 000 licenciements en 2025. Alors que l'intelligence artificielle (IA) remodèle les modèles économiques et que les entreprises se concentrent sur l'efficacité opérationnelle, le coût humain de la transformation technologique est devenu flagrant, certaines des entreprises les plus valorisées au monde investissant simultanément des milliards dans l'IA tout en supprimant des postes traditionnels.
Récemment, HP a annoncé la suppression de 4 000 à 6 000 emplois dans le cadre d'une initiative de réduction des coûts, largement motivée par les gains de productivité liés à l'IA. Le PDG de la société, Enrique Lores, a confirmé cette réduction des effectifs dans le cadre des résultats récents du quatrième trimestre, reconnaissant le programme « prêt pour l'avenir » lancé par l'entreprise en 2022, dans le cadre du « plan fiscal 2026 » de HP.
Bien que ce programme ait déjà permis de réaliser plus de 1,4 milliard de dollars d'économies, Lores a déclaré que de nouvelles réductions seraient nécessaires dans un contexte de hausse de 3,2 % du chiffre d'affaires annuel et d'une légère amélioration de 4,2 % du chiffre d'affaires trimestriel. HP a déjà licencié 2 000 employés en 2025, et ces derniers plans visant à réduire encore davantage les effectifs mondiaux devraient se concrétiser d'ici 2028.
« La société estime qu'elle devra supporter environ 650 millions de dollars de coûts liés à la restructuration et autres charges, dont environ 250 millions de dollars pour l'exercice 2026 », a confirmé HP. Le développement de produits, le service client et les processus opérationnels seront parmi les fonctions les plus susceptibles d'être touchées, l'IA intervenant pour combler les lacunes laissées par les employés partis.
HP a également souligné que l'utilisation de PC équipés d'IA au sein de l'entreprise avait augmenté la productivité des équipes de 16 % et a confirmé qu'elle « investirait dans des initiatives basées sur l'IA afin d'accélérer l'innovation produit, d'améliorer la satisfaction client et de stimuler la productivité ». Plus généralement, HP s'inquiète également de la hausse du coût de la mémoire, qui représente désormais 15 à 18 % du coût d'un PC classique. Le déclin de l'impression, en particulier chez les consommateurs, a également entraîné de mauvaises performances. Le chiffre d'affaires net de l'impression a baissé de 4 % par rapport à l'année précédente.
Les actions de l'entreprise ne sont globalement pas affectées par cette annonce, mais les fluctuations du mois dernier se poursuivent. Les actions ont baissé de 20 % au cours des 12 derniers mois, mais après avoir atteint leur niveau le plus bas cet été, elles ont connu une certaine reprise au cours des six derniers mois.
Ce nouveau plan d'HP intervient après que le fabricant d'imprimantes ait fait face à une action en justice en 2024 accusant la société d'avoir monopolisé le marché des cartouches d'encre de remplacement. Le procès, déposé devant le tribunal de première instance du district nord de l'Illinois, vise à obtenir une injonction interdisant à HP de bloquer l'utilisation d'encre tierce dans ses imprimantes. Les plaignants allèguent que HP a utilisé des mises à jour du micrologiciel pour créer un monopole, forçant les utilisateurs à acheter exclusivement de l'encre de la marque à des prix plus élevés.
