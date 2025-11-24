Le sénateur américain Mark Warner a prédit que 25 % des diplômés universitaires pourraient bientôt se retrouver au chômage en raison de l'impact de l'IA sur le marché du travail. « Le problème, c'est que nous savons que l'IA va transformer l'économie. Elle va supprimer beaucoup d'emplois. Elle va également en créer d'autres en aval », a déclaré le démocrate de Virginie à CNBC. Comme d'autres législateurs et experts, Warner reconnaît que l'IA pourrait créer de nouvelles opportunités à l'avenir, mais qu'elle pourrait également remplacer des travailleurs dans l'intervalle, en particulier les jeunes diplômés à la recherche d'un emploi de premier échelon.
Alors que l'intégration de l'IA continue de remodeler les opérations commerciales, de plus en plus d'entreprises dans le monde renoncent à la main-d'uvre humaine et privilégient l'automatisation basée sur l'IA afin de réduire leurs effectifs et leurs coûts opérationnels, selon une étude publiée par la British Standards Institution (BSI). Le rapport du BSI a révélé que les entreprises ont accéléré l'intégration de l'IA pour combler les lacunes en matière de compétences et réduire les coûts au détriment des postes de débutants. Une situation qui montre que la génération Z est confrontée à une « apocalypse de l'emploi ».
Récemment, le sénateur américain Mark Warner a prédit que 25 % des diplômés universitaires pourraient bientôt se retrouver au chômage en raison de l'impact de l'IA sur le marché du travail. « Le problème, c'est que nous savons que l'IA va transformer l'économie. Elle va supprimer beaucoup d'emplois. Elle va également en créer d'autres en aval », a déclaré le démocrate de Virginie à CNBC. « Ce qui m'inquiète particulièrement, ce n'est pas tant la suppression d'emplois, mais le fait que les emplois de premier échelon pourraient très rapidement disparaître. Le taux de chômage des jeunes diplômés est déjà de 9 %. Je pense que ce chiffre va très rapidement passer à 25 %. »
La hausse du taux de chômage chez les diplômés de l'enseignement supérieur suscite des inquiétudes croissantes quant à la manière dont l'IA pourrait remodeler le marché du travail américain. Comme d'autres législateurs et experts, Warner reconnaît que l'IA pourrait créer de nouvelles opportunités à l'avenir, mais qu'elle pourrait également remplacer des travailleurs dans l'intervalle, en particulier les jeunes diplômés à la recherche d'un emploi de premier échelon.
Le dernier rapport sur l'emploi du Bureau of Labor Statistics (BLS) montre que l'économie américaine a créé 119 000 emplois en septembre, mais que le taux de chômage global est passé de 4,3 % à 4,4 %. Ce rapport très attendu a été publié avec plusieurs semaines de retard en raison de la fermeture des services fédéraux. Le taux de chômage des diplômés universitaires âgés de 20 à 24 ans a atteint 9,3 % en août, le taux le plus élevé depuis la pandémie de COVID-19, selon des données distinctes de l'enquête sur la population actuelle du BLS.
Warner a déclaré que si l'IA pouvait à terme créer davantage d'emplois, il faudrait peut-être attendre cinq ans avant que cela ne se concrétise. Il a exhorté les entreprises spécialisées dans l'IA à contribuer au financement et à la conception de programmes de reconversion professionnelle dans l'intervalle. « Allons voir la communauté de l'IA et disons-lui : travaillez avec nous. Et franchement, mettons en place ce programme de reconversion afin que, lorsque des emplois liés à l'IA se présenteront, nous n'ayons pas ce niveau de perte d'emploi, en particulier chez les jeunes diplômés », a déclaré Warner.
Warner travaille avec le sénateur républicain Josh Hawley pour présenter un projet de loi qui obligerait les grandes entreprises et les agences fédérales à signaler les licenciements liés à l'IA au ministère du Travail. Le sénateur Mark Warner a déclaré : « Je sais déjà que toutes les grandes banques réduisent leurs programmes de stages. Elles embauchent deux fois moins. Elles ont l'intention de réduire encore leurs effectifs l'année prochaine. Et je pense que si nous éliminons cette première étape du processus, comment les gens pourront-ils atteindre le milieu de leur carrière ? »
Le sénateur Josh Hawley a déclaré dans un communiqué de presse concernant la loi bipartisane : « L'intelligence artificielle remplace déjà les travailleurs américains, et les experts prévoient que l'IA pourrait faire grimper le chômage de 10 à 20 % au cours des cinq prochaines années », ajoutant : « Le peuple américain doit comprendre précisément comment l'IA affecte notre main-d'uvre, afin que nous puissions nous assurer que l'IA travaille pour les gens, et non l'inverse. »
Alors que l'IA continue de perturber le marché de l'emploi, certains législateurs réclament des rapports plus transparents sur les pertes d'emplois liées à l'IA et les programmes de reconversion professionnelle. En août, une étude de Microsoft sur l'impact de l'IA sur l'emploi a révélé les emplois menacés par l'IA. L'étude, basée sur les interactions des utilisateurs, met en évidence les rôles liés à la création de contenu et au langage comme étant fortement touchés. Les interprètes, les rédacteurs et les rôles liés au service client sont particulièrement menacés. Les emplois manuels et en temps réel, tels que ceux de chirurgien ou de mécanicien, sont moins touchés. L'IA assistera les travailleurs, elle ne les remplacera pas.
En outre, selon certains experts, l'IA pourrait marquer la fin de l'échelle professionnelle telle que nous la connaissons. L'essor de l'IA générative soulève la question de savoir si l'échelle de carrière est sur le point d'être brisée et si les récits d'ascension sociale de la génération actuelle de dirigeants d'entreprise, qui ont toujours constitué une partie importante de l'éthique américaine, sont appelés à devenir une chose du passé. Si l'idée de gravir tous les échelons a toujours été plus l'exception que la règle, elle a contribué à dynamiser le cur des entreprises américaines.
