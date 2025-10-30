Marché de l'emploi pour la génération Z : 1,2 million de diplômés se disputent seulement 17 000 postes dans un contexte d'essor de l'IA et des emplois fantômes, une grave crise de l'emploi au Royaume-Uni

Marché de l'emploi pour la génération Z : 1,2 million de diplômés se disputent seulement 17 000 postes dans un contexte d'essor de l'IA et des emplois fantômes. Une grave crise de l'emploi touche la génération Z au Royaume-Uni, causée par l'IA et l'essor des emplois fantômes.
La génération Z est confrontée à une « apocalypse de l'emploi » alors que les entreprises privilégient l'IA plutôt que les nouvelles recrues et accélèrent l'intégration de l'IA pour réduire les coûts au détriment des postes de débutants, selon un rapport du BSI. Selon l'étude, près d'un tiers des cadres déclarent que leur entreprise envisage désormais des solutions d'IA avant d'embaucher de nouveaux employés, tandis que 39 % admettent que les postes de débutants ont déjà été réduits ou supprimés en raison de la rationalisation de l'IA.
La concurrence entre les jeunes diplômés universitaires au Royaume-Uni a atteint des niveaux sans précédent, avec 1,2 million de candidatures pour seulement 17 000 postes ouverts dans le cycle 2023/2024. Cette statistique alarmante, soulignée par Rob Breare, PDG du Malvern College International, met en évidence une grave « crise de l'emploi » pour la génération Z, amplifiée par des forces disruptives telles que l'intelligence artificielle (IA) et l'essor des « emplois fantômes ».
Souvent qualifiés de désengagés ou de peu ambitieux, les diplômés de la génération Z feraient en réalité preuve d'une immense détermination à lancer leur carrière. Cependant, ils sont confrontés à un marché du travail de plus en plus hostile. L'avènement de l'IA automatise rapidement de nombreuses tâches traditionnelles de niveau débutant, remplaçant ainsi les postes historiquement occupés par les nouveaux diplômés. À ce défi s'ajoutent les « emplois fantômes », des postes publiés qui n'existent pas ou qui ne sont pas destinés à être pourvus, et qui servent uniquement à améliorer la réputation de l'entreprise ou à collecter des données sur les candidats. Cet environnement instable a même poussé les responsables de l'éducation à tirer la sonnette d'alarme.
S'exprimant lors du Fortune Global Forum, Breare a mis en évidence le déséquilibre flagrant : « Il y a aujourd'hui beaucoup de diplômés qui sortent des universités, ce qui signifie qu'il y a nécessairement plus de personnes diplômées que d'emplois disponibles. » Il a également cité les « statistiques plutôt choquantes » de l'Institute of Student Employers (ISE), qui révèlent un écart monumental entre 1,2 million de candidatures et seulement 17 000 postes pour diplômés au Royaume-Uni. Ce chiffre, a fait remarquer Breare, « commence à donner une idée de la compétitivité croissante de ce marché », marquant un tournant décisif pour les jeunes professionnels qui cherchent à entrer sur le marché du travail.
L'influence croissante de l'IA sur l'emploi ne se limite pas à remodeler les industries ; elle oblige également les établissements d'enseignement supérieur à réévaluer leurs programmes et leurs systèmes de soutien. Alors que les agents IA prennent en charge de plus en plus de tâches autrefois réservées aux nouveaux employés, les universités sont sous pression pour doter les diplômés de compétences plus avancées et d'une compréhension plus approfondie des paysages technologiques en constante évolution. Cette dynamique en pleine évolution signifie que les diplômés d'aujourd'hui font les frais d'un système éducatif qui peine à s'adapter suffisamment rapidement au rythme des changements technologiques et aux exigences du marché.
La crise de l'emploi de la génération Z au Royaume-Uni est un défi multiforme, combinant une concurrence intense, des bouleversements technologiques et des pratiques trompeuses sur le marché du travail. Loin d'être un manque d'ambition, elle met en évidence un problème structurel où le nombre de diplômés qualifiés dépasse largement les opportunités disponibles, poussant les jeunes diplômés dans une lutte sans précédent pour entrer dans la vie active. Pour y remédier, il faudra que les éducateurs, les employeurs et les décideurs politiques collaborent afin de combler le fossé qui se creuse entre l'offre et la demande de talents.
Pourtant, Sam Altman, le PDG d'OpenAI, a relativisé les préoccupations concernant les pertes d'emplois causées par l'IA, suggérant que les emplois supprimés ou transformés par l'IA pourraient ne pas être considérés comme du « vrai travail » à long terme. Il a comparé cette évolution aux changements industriels du passé, affirmant que, tout comme les agriculteurs considéraient autrefois le travail intellectuel comme « n'étant pas du vrai travail », les générations futures pourraient percevoir les emplois actuels de la même manière, à mesure que l'IA redéfinit la notion de travail utile.
Source : Rob Breare, PDG de Malvern College International
Et vous ?
Pensez-vous que cette analyse est crédible ou pertinente ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
Plus de 20 000 offres d'emploi de Développeur ou en Informatique
Diplômés et désabusés à l'ère de l'IA : la génération Z estime que les diplômes universitaires ont été une perte de temps et d'argent , tandis que l'IA s'infiltre de plus en plus en entreprise
37 % des employeurs préfèrent embaucher une IA plutôt qu'un jeune diplômé de la génération Z, selon un rapport qui estime que l'enseignement traditionnel ne prépare pas suffisamment pour le monde du travail
Les employeurs déplorent le manque de motivation et d'initiative des jeunes diplômés de la génération Z, et des rapports indiquent que les juniors en informatique n'ont pas les compétences techniques requises
Vous avez lu gratuitement 678 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.