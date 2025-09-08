Dario Amodei, PDG d'Anthropic, renforce son avertissement selon lequel l'IA va supprimer les emplois de premier échelon, car les PDG envisagent l'IA comme un moyen de réduire les coûts

Le PDG d'Anthropic, Dario Amodei, a réitéré son avertissement selon lequel l'intelligence artificielle (IA) pourrait supprimer la moitié des emplois de bureau débutants au cours des cinq prochaines années. Amodei a déclaré que cette technologie était déjà très performante pour les tâches débutantes et qu'elle « s'améliorait rapidement ». Selon lui, les tâches répétitives mais variables dans les cabinets d'avocats, le conseil, l'administration et la finance pourraient bientôt être éliminées, les PDG cherchant à utiliser l'IA pour réduire les coûts.
En mai, Dario Amodei, PDG de la société d'IA Anthropic, a déclaré dans une interview que la technologie que lui et d'autres sociétés sont en train de mettre au point pourrait faire disparaître la moitié des emplois de bureau de niveau débutant dans les cinq prochaines années, entraînant un taux de chômage pouvant atteindre 20 % aux États-Unis. Il avait également déclaré : « L'IA commence à devenir meilleure que les humains dans presque toutes les tâches intellectuelles, et nous allons collectivement, en tant que société, nous en préoccuper. L'IA va devenir meilleure dans ce que tout le monde fait, y compris ce que je fais, y compris ce que d'autres PDG font. »
Récemment, le PDG d'Anthropic, Dario Amodei, a réitéré son avertissement selon lequel l'intelligence artificielle (IA) pourrait supprimer la moitié des emplois de bureau débutants au cours des cinq prochaines années. Amodei a déclaré que cette technologie était déjà très performante pour les tâches débutantes et qu'elle « s'améliorait rapidement ». Selon lui, les tâches répétitives mais variables dans les cabinets d'avocats, le conseil, l'administration et la finance pourraient bientôt être éliminées, les PDG cherchant à utiliser l'IA pour réduire les coûts.
« Plus précisément, si l'on considère les emplois de cols blancs débutants, je pense aux personnes qui travaillent dans des cabinets d'avocats, comme les associés de première année, qui doivent examiner beaucoup de documents. C'est très répétitif, mais chaque exemple est différent. C'est quelque chose pour lequel l'IA est très douée », a déclaré Amodei dans une interview. « Je pense, pour être honnête, qu'une grande partie d'entre eux aimeraient pouvoir l'utiliser pour réduire les coûts et employer moins de personnes », a-t-il ajouté.
En mai, Amodei a averti que l'IA pourrait bientôt faire disparaître 50 % des emplois de cols blancs débutants au cours des cinq prochaines années. Il a ajouté que les gouvernements du monde entier minimisaient la menace alors que l'utilisation croissante de l'IA pourrait entraîner une hausse significative du nombre de chômeurs. « En tant que producteurs de cette technologie, nous avons le devoir et l'obligation d'être honnêtes sur ce qui va arriver. Je ne pense pas que les gens en aient conscience », a déclaré Amodei. « La plupart d'entre eux ne savent pas que cela va se produire. Cela semble fou, et les gens n'y croient tout simplement pas », a-t-il ajouté.
Amodei n'est pas le seul à mettre en garde contre le fait que l'IA pourrait remplacer les emplois humains. Geoffrey Hinton, considéré par beaucoup comme le « parrain de l'IA », a récemment déclaré que l'essor de la technologie rendra les entreprises plus rentables que jamais, mais que cela pourrait se faire au détriment des travailleurs qui perdront leur emploi, le chômage devant atteindre des niveaux catastrophiques.
« Ce qui va réellement se passer, c'est que les riches vont utiliser l'IA pour remplacer les travailleurs. Cela va créer un chômage massif et une augmentation considérable des profits. Cela rendra quelques personnes beaucoup plus riches et la plupart des gens plus pauvres. Ce n'est pas la faute de l'IA, c'est celle du système capitaliste », a déclaré Hinton.
De même, Roman Yampolskiy, professeur d'informatique à l'université de Louisville, a affirmé que l'IA pourrait laisser 99 % des travailleurs sans emploi d'ici 2030. Selon Yampolskiy, figure de proue de la sécurité de l'IA, même les codeurs et les ingénieurs prompt ne seront pas à l'abri de la vague d'automatisation à venir qui pourrait supplanter presque tous les emplois.
En outre, une étude publiée par lUniversité de Stanford en août 2025 met en lumière une tendance préoccupante : les jeunes travailleurs de 22 à 25 ans, fraîchement diplômés ou débutants, subissent une baisse de 13 % de lemploi dans les secteurs exposés à lautomatisation par lIA. Contrairement aux discours apocalyptiques de suppression massive demplois, il ne sagit pas dun effondrement global du marché, mais dun glissement silencieux affectant spécifiquement les premiers échelons professionnels.
