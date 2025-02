Mark Zuckerberg licencie "une vingtaine" d'employés de Meta qui ont divulgué des informations sur l'entreprise aux médias, quelques semaines après s'être plaint de ces fuites



Fin janvier 2025, Mark Zuckerberg, PDG de Meta, a exprimé sa frustration concernant les fuites récurrentes d'informations internes. Il a fait part de son mécontentement lors d'une réunion interne et a souligné les défis auxquels l'entreprise est confrontée en matière de confidentialité et de contrôle de l'information. Cependant, l'enregistrement audio de la réunion elle-même a été rapidement divulgué en ligne. Un cadre de Meta aurait assuré que "".Récemment, Mark Zuckerberg a licencié "" d'employés qui ont divulgué des "" sur le géant des médias sociaux et d'autres têtes pourraient bientôt tomber, a déclaré l'entreprise. La société mère de Facebook et d'Instagram n'a pas fourni de détails sur la manière dont elle a découvert qui étaient les employés malhonnêtes présumés ou dans quels départements ils travaillaient.", a déclaré un porte-parole de Meta dans un communiqué. "Meta a souffert de dissensions internes après que Marc Zuckerberg a supprimé les initiatives DEI et mis fin aux efforts controversés de vérification des faits de l'entreprise, des mesures qui, selon les critiques, ont été prises pour s'acoquiner avec le président Trump.En janvier, lors d'une séance de questions-réponses avec les employés de Meta sur le récent changement de cap de l'entreprise, Marc Zuckerberg s'est plaint du fait que les remarques qu'il avait formulées au cours de la réunion allaient probablement être publiées dans les médias. "", a déclaré Zuckerberg, ajoutant : "".Comme prévu, les commentaires de Zuckerberg ont immédiatement été divulgués, ce qui a conduit Meta à envoyer un mémo à toute l'entreprise pour avertir les employés que les auteurs de fuites seraient licenciés.", a déclaré Guy Rosen, responsable de la sécurité de l'information chez Meta, dans la note. "Andrew Bosworth, directeur technique de Meta, a déclaré par la suite que l'entreprise "" - des propos qui ont également été divulgués à la presse. Il avait également conseillé à certains employés de démissionner et "d'envisager de travailler ailleurs" si ces derniers pensaient que "faire fuiter des informations" était approprié pour contester les nouvelles politiques de Meta.Ces licenciements viennent s'ajouter aux quelque 4 000 travailleurs licenciés au début du mois et considérés comme "peu performants". Ces licenciements représentent environ 5 % des effectifs de l'entreprise. Marc Zuckerberg a déclaré qu'il s'attendait à une "année intense", Meta étant en concurrence avec ses rivaux pour développer des produits d'intelligence artificielle avancés, et a indiqué que l'entreprise embaucherait de nouveaux travailleurs pour remplacer ceux qui ont été licenciés.fait intéressant, Mark Zuckerberg a récemment estimé que le monde professionnel a été "culturellement castré" par les politiques en faveur de la diversité et de l’inclusion et s'est plaint d'être "". Il a fait l'éloge de "" et a déclaré qu'une culture qui "", prétendant que "" de cette "".Pensez-vous que ces licenciements sont crédibles ou pertinents ?Quel est votre avis sur le sujet ?