Des échanges qui sont exposés après que Meta a commencé à licencier ce qu'elle a appelé de manière controversée les « moins performants »

Suite à l'élection de Donald Trump, Mark Zuckerberg a mis en œuvre plusieurs modifications pour harmoniser sa compagnie avec la nouvelle administration américaine.Devant ces transformations radicales, les travailleurs se sont mobilisés. Certains ont fait circuler des pétitions, d'autres ont formé des groupes sur d'autres plateformes sécurisées, telles que Signal, pour échanger sur de possibles stratégies de contre-attaque.Sur le forum interne de Meta, rassemblant près de 12 000 membres, les salariés ont exprimé leur mécontentement envers la société pour avoir mis fin aux initiatives de diversité au sein de l'entreprise et réprimé la contestation interne en procédant à de nombreux licenciements. Un employé en particulier s'est engagé à soutenir les employés qui ont révélé des informations secrètes aux médias.À ces employés mécontents des politiques de l'entreprise, Andrew Bosworth, directeur technologique de Meta, a envoyé un message fort : soit ils s'engagent, soit ils partent. Selon un rapport de Business Insider, Bosworth a fait ces remarques dans le forum interne Workplace de Meta le 30 janvier. Le débat a pris de l'ampleur après la fuite des commentaires du PDG Mark Zuckerberg lors d'une réunion de l'ensemble des employés Andrew Bosworth a défendu les décisions de l'entreprise, affirmant que la fuite de discussions internes prouvait que Meta avait raison de modifier la façon dont les séances de questions et réponses étaient gérées : « Comme prévu, l'intégralité des questions-réponses d'aujourd'hui a fuité. On dirait que quelqu'un a donné l'intégralité du flux audio à un journaliste. J'ai vu toutes les réactions de colère et de tristesse concernant le changement de format et je partage un sentiment de perte à ce sujet, mais je pense que cela montre clairement que c'était la bonne décision ».Commentant le message dans le groupe, qui compte près de 12 000 membres, un employé a écrit : « 1. l'entreprise modifie ses politiques pour cibler spécifiquement la communauté LGBTQ, 2. elle supprime ses propres programmes DEI étayés par des données, 3. la direction se rend sur un podcast d'extrême droite pour expliquer les changements au lieu de s'adresser aux employés, 4. elle limite la liberté d'expression en interne... et il y a de la surprise ? »En réponse, Bosworth a fait remarquer que dans son message initial, il avait indiqué que ce n'était pas une surprise, en disant qu'en dehors des détails, « si votre point de vue est que "tout le monde doit aimer toutes les politiques que nous avons et que s'ils ne le font pas, il est approprié de faire fuiter des informations", alors je pense que vous devriez envisager de travailler ailleurs ».Une autre personne a commenté en disant qu'elle était « d'accord pour dire que les fuites ne sont ni productives ni rationnelles », ajoutant : « Les employés émotifs et effrayés ne font pas de choses productives ».Dans un autre commentaire, la même personne a déclaré : « Pointer du doigt les fuites pour expliquer pourquoi les décisions politiques de Mark ne peuvent même pas être discutées, et encore moins faire l'objet d'un appel, c'est une véritable gifle. Nous sommes tous ici parce que lorsque nous avons été embauchés, nous étions le meilleur candidat pour le poste ». La personne a ajouté que les travailleurs de Meta ne se sentaient pas respectés.Bosworth a répondu : « Vous devriez démissionner si vous pensez cela, je le pense vraiment ». Il a également exprimé sa confusion face à l'idée que les employés étaient maltraités.Il a ajouté : « A moins que vous ne fassiez référence aux changements de politique, auquel cas Mark a passé pas mal de temps à en parler, on dirait que vous n'êtes pas d'accord. Dans ce cas, vous pouvez partir ou être en désaccord mais travailler ».Avant la réunion de janvier de l'entreprise, le vice-président des communications internes de Meta a annoncé aux employés, dans un message publié sur Workplace, que le géant des médias sociaux modifiait son processus de sélection des questions lors des séances de questions-réponses.« Nous laisserons de côté les questions dont nous pensons qu'elles pourraient être improductives en cas de fuite ou les questions liées aux personnes qui ont déjà reçu une réponse », a écrit le dirigeant.Dans d'autres commentaires, plusieurs employés de Meta ont exprimé leur inquiétude quant aux récents changements apportés à la modération du contenu. Un employé a critiqué ce qu'il a appelé le silence de la direction sur les « politiques transphobes/homophobes ». Un autre a demandé où les employés pouvaient exprimer leurs critiques si les discussions internes étaient découragées. Un troisième employé a déclaré que la situation faisait de Meta un « lieu de travail plus hostile ».En janvier, Meta a annoncé qu'elle prévoyait de supprimer environ 5 % de ses effectifs en ciblant les employés les moins performants de l'entreprise , en prévision d'une année qui s'annonce « intense », selon le PDG Mark Zuckerberg. Cependant, les récentes vagues de licenciements chez Meta ont pris de court certains employés, qui affirment ne pas être des « low-performers » et se questionnent sur les critères ayant mené à leur éviction.Cette décision de Meta fait suite à une autre mesure prise par l'entreprise en octobre 2024, dans laquelle Meta a déclaré qu'elle procéderait à des licenciements sur Instagram, WhatsApp et Reality Labs pour cause de « restructuration » . Au cours de cette même période, Meta a également licencié deux autres douzaines d'employés pour avoir utilisé leurs crédits repas quotidiens de 25 dollars pour acheter des articles ménagers.Les travailleurs de Meta dont l'emploi a été supprimé ont commencé à publier des messages sur les plateformes de médias sociaux pour demander des références. Certains ont exprimé leur surprise d'avoir été licenciés alors qu'ils étaient bien notés dans leurs évaluations de performance, d'autres ont déclaré avoir reçu la notification alors qu'ils étaient en congé parental. Dans un groupe Facebook privé d'anciens employés de Meta, d'anciens collègues ont souhaité la bienvenue aux nouveaux venus dans leur groupe, selon des copies des messages.Un chef de produit licencié a déclaré qu'on lui avait dit que ses performances étaient « égales ou supérieures » aux attentes lors d'un entretien de mi-année. « Je n'ai reçu aucun signal indiquant que mes performances étaient insuffisantes ou que je risquais de faire l'objet d'un plan d'amélioration des performances », a déclaré le travailleur, qui a parlé sous le couvert de l'anonymat afin de préserver ses perspectives d'emploi.Plusieurs employés ont déclaré qu'ils étaient frustrés que Meta ait publiquement présenté les licenciements comme visant les employés les moins performants, alors que certains d'entre eux avaient auparavant reçu d'excellentes évaluations de leurs performances.Dans des messages publiés sur Workplace, la plateforme de communication interne de Meta, plusieurs employés licenciés ont fait part de l'historique de leurs performances, selon des captures d'écran. Un employé qui a déclaré avoir été licencié de manière « inattendue » a publié des documents montrant qu'il avait constamment atteint ou dépassé les attentes pendant quatre ans avant d'être rétrogradé à « Satisfait à la plupart » à la fin de l'année 2024. Un autre employé a déclaré avoir été licencié peu de temps après son retour de congé parental, alors qu'il avait obtenu la mention « Satisfait ou supérieur aux attentes » au début de l'année 2024.« Je ne comprends pas du tout comment j'ai pu être licencié », a-t-il écrit. « Je pense toujours qu'il s'agit d'une erreur ».L'abaissement soudain des notes de performance a donné à de nombreux employés le sentiment d'être mal représentés par la position publique de Meta sur les licenciements. Certains employés craignaient que le fait d'être considéré publiquement comme « peu performant » ne nuise à leurs futures perspectives d'emploi Source : Andrew BosworthQuelle lecture faites-vous de la gestion de Meta de ses ressources humaines ?Que pensez-vous de la réaction d'Andrew Bosworth ?Que pensez-vous des fuites des employés ?