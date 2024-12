Amazon can deliver a package to your house in 2 hours but can't figure out how many desks they need in 4 months? 🤔



Wild that the logistics king just postponed RTO because they...ran out of office space. pic.twitter.com/Pm4UM1868o — Financial Tech Recruiter (@jenwiderberg) December 19, 2024

BREAKING: New survey of 1,000+ Amazon corporate workers finds major problems with return-to-office mandate. Nearly half of respondents have ALREADY applied to NEW JOBS since RTO announcement in Sept. More than 2 in 3 respondents say they are likely to leave company in next 12mos.… pic.twitter.com/s5kvmqhIXT — Strategic Organizing Center (@TheSOC) December 19, 2024

Les données à disposition n’établissent pourtant pas que les employés sont plus productifs au bureau qu’en télétravail

Amazon RTO … it’s like the media story that will never die now… and here it is carrying on because ya know… someone couldn’t count cubicles. 😬😬😬 https://t.co/mfIPCQ5zeY — Amanda Goodall (@thejobchick) December 20, 2024

Les chefs d’entreprise évoquent la nécessité de bâtir une culture d’entreprise comme justificatif aux ordres de retour au bureau à temps plein

Une nouvelle enquête menée auprès de plus de 1000 travailleurs d'Amazon révèle des problèmes majeurs liés à l'obligation de retour au bureau. Près de la moitié des personnes interrogées ont déjà postulé à de nouveaux emplois depuis l'annonce de retour au bureau en septembre. Plus de 2 personnes interrogées sur 3 déclarent qu'elles sont susceptibles de quitter l'entreprise dans les 12 prochains mois. Plus de 500 employés d'Amazon ont envoyé une lettre au PDG de l'unité AWS pour l'exhorter à revenir sur sa politique de retour au bureauDans bien de pays au monde, la journée de travail a une durée de 8 heures. Pour un employé de bureau, on arrive au lieu de service, s’installe sur un siège devant un ordinateur et se lance dans ses activités. Mais, lesquelles ? De quoi s’agit-il dans la réalité ? De « 8 heures de travail » ou « 8 heures au travail » ? En d’autres termes, pour combien de temps les travailleurs sont-ils productifs sur une journée de travail ? Dans une publication parue en 2017, Invitation Digital Ltd – une firme de marketing basée au Royaume-Uni – répond aux questions.L’étude d’Invitation Digital Ltd a porté sur près de 2000 (1989 pour être exact) employés de bureau (à temps plein) âgés de plus de 18 ans et disséminés sur l’ensemble du territoire du Royaume-Uni. En réponse à la question de savoir s’ils se considèrent productifs tout au long d’une journée de travail, la grande majorité (soit 79 %) avait répondu non. D’après les résultats de l’étude, seul le cinquième (donc les 21 % restants) a répondu par l’affirmative. Le sondage avait ensuite révélé que la durée moyenne de productivité sur le lieu de service est de 2 h 53 min, soit moins de 3 h.D’après l’enquête, si les travailleurs se retrouvaient avec moins de 3 h de productivité sur une journée de travail c’est parce qu’ils étaient la plupart du temps distraits par des activités comme : surfer sur les réseaux sociaux – 47 % (des répondants au sondage) ; lire les sites Web d'actualités – 45 % ; discuter des activités en dehors du travail avec des collègues – 38 % ; préparation de boissons chaudes – 31 % ; pauses cigarettes – 28 % ; messagerie texte et messagerie instantanée – 27 % ; manger par petits bouts – 25 % ; faire de la nourriture au bureau – 24 % ; téléphoner à son partenaire/à ses amis – 24 % ; recherche d'un nouvel emploi – 19 %. Bref, un ensemble de facteurs aisément applicables à la situation de tiers en télétravail.87 % des participants de l’enquête de Microsoft disent être plus productifs en télétravail. La publication du géant technologique fait suite à une étude d’une équipe de l’université du Texas qui souligne que le travail à distance a zéro impact négatif sur la productivité des travailleurs. Ce serait même plutôt le contraire. L'équipe de l'université du Texas a travaillé sur des données d’un logiciel fourni par une grande entreprise pétrolière et gazière de Houston. Pendant la période d'étude (de janvier 2017 à décembre 2018), l'entreprise a été contrainte de fermer ses bureaux en raison des inondations provoquées par l'ouragan Harvey, ce qui a obligé les employés à travailler à distance pendant une période prolongée.Les chercheurs ont examiné les données technologiques des employés (le nombre total d'heures travaillées par employé, le temps de travail actif total, l'utilisation du clavier par minute active, l'utilisation de la souris par minute active, les mots tapés par heure et le nombre d'erreurs typographiques par mot tapé) avant, pendant et après l'ouragan Harvey. Ils ont constaté que, bien que l'utilisation totale des ordinateurs ait diminué pendant l'ouragan, les comportements professionnels des employés pendant la période de sept mois de travail à distance sont revenus aux niveaux d'avant l'ouragan. Cette conclusion suggère que le travail à distance n'a pas d'impact négatif sur la productivité des personnes lancées sur la formule télétravail.Les patrons d’entreprises telles que JPMorgan, Boots, Goldman Sachs et Amazon citent le renforcement de la culture d'entreprise comme l'une des principales raisons qui les poussent à faire passer ses exigences en matière de présence au bureau de trois jours à un temps plein. Le travail « en équipe » au bureau permet l’atteinte de cimes de productivité que l’approche télétravail ne permet pas, d’après ces derniers« Travailler ensemble sur un problème à l'aide d'un tableau blanc procure un réel sentiment de satisfaction », souligne le PDG de Lyft après avoir indiqué que le télétravail a isolé ses employés. Ces prises de position s’accordent avec celle de Marissa Meyer PDG de Yahoo en 2013 : « certaines des meilleures décisions et idées viennent de discussions de couloir et de cafétéria, en rencontrant de nouvelles personnes et dans des réunions d'équipe improvisées » avant d’ajouter que « la rapidité et la qualité sont souvent sacrifiées lorsque nous travaillons à la maison » et qu'avoir un Yahoo! uni « commence par être physiquement ensemble ». En 2017, IBM a mis en avant des arguments allant dans le même sens pour mettre fin au télétravail. Comme quoi, le présentiel serait un plus dans la stimulation de la productivité des employés.Que pensez-vous de ces tendances ? Sont-elles cohérentes avec la réalité dont vous êtes au fait ?Partagez-vous de l’argument des employeurs selon lequel les employés en télétravail sont moins productifs ?Télétravail ou bureau : dans quelle situation êtes-vous le plus productif ? 