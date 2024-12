Les régions de l'OCDE sont confrontées à une série de défis sur le marché du travail et sont en pleine transformation. Le vieillissement de la population active, la faible croissance de la productivité du travail, les disparités régionales persistantes, les pénuries de main-d'œuvre omniprésentes et les nouvelles technologies nécessiteront des transitions à la fois pour les personnes et pour les lieux.



Ce rapport, intitulé Job Creation and Local Economic Development 2024 : The Geography of Generative AI, examine la santé des marchés du travail régionaux et locaux, notamment au moyen de nouvelles estimations sur les pénuries de main-d'œuvre régionales et leurs causes. De nouveaux outils et technologies, tels que l'IA générative, pourraient aider les décideurs politiques à relever ces défis et à saisir de nouvelles opportunités de création d'emplois et de croissance économique locale. Ce rapport fournit des preuves inédites de la géographie de l'impact de l'IA générative sur l'emploi au sein de l'OCDE.



Il examine quels lieux au sein des pays et quels types de travailleurs sont les plus exposés à l'IA générative et les compare à l'impact sur le marché du travail des vagues antérieures de technologies qui ont favorisé l'automatisation. Enfin, il examine les actions et les politiques locales et localisées permettant de tirer parti des avantages de l'IA générative, tels que la stimulation de la productivité, l'atténuation des pénuries de main-d'œuvre et des changements démographiques, ainsi que l'atténuation des risques de déplacement d'emplois. Les régions de l'OCDE sont confrontées à une série de défis sur le marché du travail et sont en pleine transformation. Le vieillissement de la population active, la faible croissance de la productivité du travail, les disparités régionales persistantes, les pénuries de main-d'œuvre omniprésentes et les nouvelles technologies nécessiteront des transitions à la fois pour les personnes et pour les lieux.Ce rapport, intitulé, examine la santé des marchés du travail régionaux et locaux, notamment au moyen de nouvelles estimations sur les pénuries de main-d'œuvre régionales et leurs causes. De nouveaux outils et technologies, tels que l'IA générative, pourraient aider les décideurs politiques à relever ces défis et à saisir de nouvelles opportunités de création d'emplois et de croissance économique locale. Ce rapport fournit des preuves inédites de la géographie de l'impact de l'IA générative sur l'emploi au sein de l'OCDE.Il examine quels lieux au sein des pays et quels types de travailleurs sont les plus exposés à l'IA générative et les compare à l'impact sur le marché du travail des vagues antérieures de technologies qui ont favorisé l'automatisation. Enfin, il examine les actions et les politiques locales et localisées permettant de tirer parti des avantages de l'IA générative, tels que la stimulation de la productivité, l'atténuation des pénuries de main-d'œuvre et des changements démographiques, ainsi que l'atténuation des risques de déplacement d'emplois.

Les taux d'emploi dans les régions de l'OCDE ont atteint des niveaux record, mais de grandes disparités subsistent. En 2023, environ 3 régions de l'OCDE sur 5 (59 %) auront des taux d'emploi supérieurs à 70 %. Au sein des pays, l'emploi est particulièrement élevé dans les régions métropolitaines où la part de l'emploi dans les secteurs échangeables est importante et où les marchés du travail sont « jeunes ». Si la majorité des régions se sont remises de la pandémie de COVID-19, la reprise a été plus rapide et plus importante dans les régions métropolitaines.



Dans l'ensemble, d'importantes disparités persistent, avec peu de convergence entre les régions les plus performantes et les moins performantes dans des mesures essentielles telles que l'emploi, la participation de la main-d'œuvre et la productivité du travail. En moyenne, les taux d'emploi régionaux diffèrent de 10,5 points de pourcentage dans les pays de l'OCDE.





En 2023, environ 3 régions de l'OCDE sur 5 (59 %) auront des taux d'emploi supérieurs à 70 %. Au sein des pays, l'emploi est particulièrement élevé dans les régions métropolitaines où la part de l'emploi dans les secteurs échangeables est importante et où les marchés du travail sont « jeunes ». Si la majorité des régions se sont remises de la pandémie de COVID-19, la reprise a été plus rapide et plus importante dans les régions métropolitaines. Dans l'ensemble, d'importantes disparités persistent, avec peu de convergence entre les régions les plus performantes et les moins performantes dans des mesures essentielles telles que l'emploi, la participation de la main-d'œuvre et la productivité du travail. En moyenne, les taux d'emploi régionaux diffèrent de 10,5 points de pourcentage dans les pays de l'OCDE. Au cours de ce boom de l'emploi, les inégalités entre les hommes et les femmes sur les marchés du travail régionaux se sont réduites, mais les disparités liées à l'âge se sont creusées dans la plupart des régions, au détriment des jeunes travailleurs. L'écart entre les hommes et les femmes en matière de participation à la population active a diminué dans plus de quatre régions de l'OCDE sur cinq (83 %), les deux tiers des régions de l'OCDE enregistrant une baisse de plus de 1,5 point de pourcentage.



En revanche, les disparités par groupe d'âge ont augmenté dans la majorité des régions. L'écart de participation au marché du travail entre les jeunes (15-24 ans) et la population active dans la force de l'âge (25-64 ans) s'est creusé dans trois régions sur cinq (près de 60 %), augmentant de manière significative de plus de 1,5 point de pourcentage dans la moitié des régions de l'OCDE. Les jeunes ont plus de mal à s'intégrer au marché du travail, en particulier dans les régions métropolitaines.





L'écart entre les hommes et les femmes en matière de participation à la population active a diminué dans plus de quatre régions de l'OCDE sur cinq (83 %), les deux tiers des régions de l'OCDE enregistrant une baisse de plus de 1,5 point de pourcentage. En revanche, les disparités par groupe d'âge ont augmenté dans la majorité des régions. L'écart de participation au marché du travail entre les jeunes (15-24 ans) et la population active dans la force de l'âge (25-64 ans) s'est creusé dans trois régions sur cinq (près de 60 %), augmentant de manière significative de plus de 1,5 point de pourcentage dans la moitié des régions de l'OCDE. Les jeunes ont plus de mal à s'intégrer au marché du travail, en particulier dans les régions métropolitaines. Un ralentissement inquiétant de la croissance de la productivité du travail et des différences marquées entre les régions persistent. La croissance de la productivité du travail est restée faible au cours de la dernière décennie, la moitié des régions de l'OCDE ayant enregistré une croissance inférieure à 0,8 % par an. Si les régions les moins productives ont progressé plus rapidement que les plus productives au cours des dix dernières années, cela n'a pas été suffisant pour entraîner une convergence régionale significative.



En 2022, les 20 % de régions les plus productives enregistraient encore des niveaux de productivité du travail 50 % plus élevés que les 20 % de régions les moins productives du même pays. Dans l'ensemble, la productivité du travail reste considérablement plus élevée dans les régions capitales (un tiers de plus) et dans les régions spécialisées dans les secteurs marchands (un cinquième de plus) que dans le reste du pays.





La croissance de la productivité du travail est restée faible au cours de la dernière décennie, la moitié des régions de l'OCDE ayant enregistré une croissance inférieure à 0,8 % par an. Si les régions les moins productives ont progressé plus rapidement que les plus productives au cours des dix dernières années, cela n'a pas été suffisant pour entraîner une convergence régionale significative. En 2022, les 20 % de régions les plus productives enregistraient encore des niveaux de productivité du travail 50 % plus élevés que les 20 % de régions les moins productives du même pays. Dans l'ensemble, la productivité du travail reste considérablement plus élevée dans les régions capitales (un tiers de plus) et dans les régions spécialisées dans les secteurs marchands (un cinquième de plus) que dans le reste du pays. Une base de compétences diversifiée et alignée sur les besoins du marché du travail renforce la résilience ; cependant, les régions de l'OCDE ont enregistré une augmentation notable de la polarisation des compétences et sont confrontées à d'importantes inadéquations de compétences. En moyenne, la part des emplois moyennement qualifiés a diminué dans quatre des cinq régions de l'OCDE au cours de la dernière décennie, remplacés dans de nombreux cas par des emplois hautement qualifiés, mais aussi dans certains cas par des emplois peu qualifiés.



L'inadéquation des compétences (travailleurs sous-qualifiés ou surqualifiés pour leur emploi) persiste et varie considérablement d'une région à l'autre, un tiers des pays présentant des différences régionales d'inadéquation des compétences de plus de 10 points de pourcentage entre les régions où l'inadéquation des compétences est la plus forte et celles où elle est la plus faible.

Les pénuries de main-d'œuvre et de compétences sont devenues l'une des préoccupations politiques les plus pressantes dans la plupart des régions de l'OCDE, et pas seulement sur les marchés du travail urbains dynamiques. Sous l'effet d'une combinaison de facteurs cycliques et structurels, les marchés du travail sont devenus extrêmement « tendus », les entreprises s'efforçant de trouver des travailleurs adéquats pour pourvoir les postes vacants à différents niveaux de compétences.



Les conséquences pour les entreprises et les économies locales peuvent être considérables, freinant les opérations et les investissements des entreprises, inhibant la croissance économique locale et créant des obstacles pour saisir les nouvelles opportunités économiques offertes par la technologie ou pour atteindre les objectifs environnementaux.





Sous l'effet d'une combinaison de facteurs cycliques et structurels, les marchés du travail sont devenus extrêmement « tendus », les entreprises s'efforçant de trouver des travailleurs adéquats pour pourvoir les postes vacants à différents niveaux de compétences. Les conséquences pour les entreprises et les économies locales peuvent être considérables, freinant les opérations et les investissements des entreprises, inhibant la croissance économique locale et créant des obstacles pour saisir les nouvelles opportunités économiques offertes par la technologie ou pour atteindre les objectifs environnementaux. Les pénuries régionales de main-d'œuvre ont considérablement augmenté depuis 2019 et touchent de plus en plus des régions où les pénuries de main-d'œuvre étaient auparavant peu importantes. Les tensions sur le marché du travail (définies comme les postes vacants par personne employée) ont augmenté de manière significative (par exemple, 50 % en Allemagne, 80 % aux États-Unis) par rapport à la période pré-COVID (2019-2022).



Si la gravité des pénuries de main-d'œuvre diffère d'un pays à l'autre, les disparités régionales sont également importantes. Au sein des pays, les marchés du travail régionaux les plus tendus enregistrent en moyenne cinq fois plus de postes vacants par personne employée que les régions les moins tendues. Les pénuries de main-d'œuvre sont particulièrement graves dans les régions axées sur les services marchands ou les industries à forte croissance.





Les tensions sur le marché du travail (définies comme les postes vacants par personne employée) ont augmenté de manière significative (par exemple, 50 % en Allemagne, 80 % aux États-Unis) par rapport à la période pré-COVID (2019-2022). Si la gravité des pénuries de main-d'œuvre diffère d'un pays à l'autre, les disparités régionales sont également importantes. Au sein des pays, les marchés du travail régionaux les plus tendus enregistrent en moyenne cinq fois plus de postes vacants par personne employée que les régions les moins tendues. Les pénuries de main-d'œuvre sont particulièrement graves dans les régions axées sur les services marchands ou les industries à forte croissance. De nombreuses régions sont confrontées à d'importantes pénuries de main-d'œuvre dans des emplois cruciaux pour les transitions verte et numérique. Dans presque toutes les régions de l'OCDE (95 %), les pénuries de main-d'œuvre dans les technologies de l'information et de la communication (TIC) sont plus importantes que pour les autres emplois, avec un marché du travail deux fois plus tendu en moyenne. Les pénuries de main-d'œuvre sont également plus prononcées pour les emplois verts dans neuf régions sur dix (90 %). Dans les régions européennes, les pénuries de main-d'œuvre sont en moyenne plus de 40 % plus élevées pour les emplois verts que pour les autres emplois.



La rareté des « talents » verts et numériques reflète l'adaptation des économies locales à la double transition, mais pourrait également indiquer une inadéquation importante des compétences, résultant d'une transformation structurelle du marché du travail qui ne s'est pas encore accompagnée des changements nécessaires dans les systèmes d'éducation et de formation adaptés aux besoins de la main-d'œuvre régionale.





Dans presque toutes les régions de l'OCDE (95 %), les pénuries de main-d'œuvre dans les technologies de l'information et de la communication (TIC) sont plus importantes que pour les autres emplois, avec un marché du travail deux fois plus tendu en moyenne. Les pénuries de main-d'œuvre sont également plus prononcées pour les emplois verts dans neuf régions sur dix (90 %). Dans les régions européennes, les pénuries de main-d'œuvre sont en moyenne plus de 40 % plus élevées pour les emplois verts que pour les autres emplois. La rareté des « talents » verts et numériques reflète l'adaptation des économies locales à la double transition, mais pourrait également indiquer une inadéquation importante des compétences, résultant d'une transformation structurelle du marché du travail qui ne s'est pas encore accompagnée des changements nécessaires dans les systèmes d'éducation et de formation adaptés aux besoins de la main-d'œuvre régionale. Le vieillissement généralisé de la population risque d'exacerber les pénuries de main-d'œuvre, en particulier dans les régions où la structure d'âge est la plus élevée. Plus de quatre régions de l'OCDE sur dix ont connu une diminution de la population en âge de travailler au cours de la dernière décennie. Si les tendances démographiques actuelles se poursuivent, les pénuries régionales moyennes sur le marché du travail pourraient augmenter de près de 9 % au cours des 20 prochaines années, et de près de 16 % dans les 20 % de régions les plus âgées de l'OCDE (passant d'un poste vacant pour 21 personnes en âge de travailler à un poste vacant pour 18 personnes en âge de travailler).



Les politiques conçues pour atténuer les pénuries de main-d'œuvre doivent tenir compte des défis propres à chaque lieu, tels que le vieillissement, la rétention et l'attraction des (jeunes) talents dans les régions éloignées et la facilitation des transitions professionnelles, en tenant compte de la répartition géographique des emplois.

L'IA générative pourrait avoir un impact beaucoup plus important sur le marché du travail que les technologies précédentes qui ont conduit à l'automatisation des tâches, en affectant un groupe plus large de personnes et de lieux. Dans l'ensemble de l'OCDE, environ un quart des travailleurs sont exposés à l'IA générative, ce qui signifie que 20 % (ou plus) de leurs tâches professionnelles pourraient être accomplies au moins 50 % plus rapidement avec l'aide de l'IA générative. L'exposition à l'IA continuera de croître, à mesure que de nouveaux logiciels seront développés ou intégrés aux technologies d'IA générative, la part des travailleurs qui pourraient être fortement exposés (50 % de leurs tâches pourraient être accomplies au moins 50 % plus rapidement avec l'IA générative) pouvant aller de 16 % à plus de 70 % dans les régions de l'OCDE.



Contrairement aux technologies d'automatisation précédentes, l'IA générative excelle dans l'exécution de tâches cognitives et non routinières, ce qui modifie l'exposition du marché du travail régional, les régions concentrant des industries telles que l'éducation, les TIC ou la finance devenant les plus exposées à l'IA générative.





Dans l'ensemble de l'OCDE, environ un quart des travailleurs sont exposés à l'IA générative, ce qui signifie que 20 % (ou plus) de leurs tâches professionnelles pourraient être accomplies au moins 50 % plus rapidement avec l'aide de l'IA générative. L'exposition à l'IA continuera de croître, à mesure que de nouveaux logiciels seront développés ou intégrés aux technologies d'IA générative, la part des travailleurs qui pourraient être fortement exposés (50 % de leurs tâches pourraient être accomplies au moins 50 % plus rapidement avec l'IA générative) pouvant aller de 16 % à plus de 70 % dans les régions de l'OCDE. Contrairement aux technologies d'automatisation précédentes, l'IA générative excelle dans l'exécution de tâches cognitives et non routinières, ce qui modifie l'exposition du marché du travail régional, les régions concentrant des industries telles que l'éducation, les TIC ou la finance devenant les plus exposées à l'IA générative. Les régions précédemment considérées comme présentant un risque d'automatisation relativement faible sont les plus exposées à l'IA générative. L'automatisation induite par la technologie, y compris par d'autres formes d'IA, a particulièrement affecté les régions non métropolitaines et manufacturières. En revanche, l'IA générative a le potentiel de modifier une part nettement plus importante des emplois dans les régions métropolitaines. L'exposition à l'IA générative est plus importante pour les travailleurs hautement qualifiés et les femmes, alors que l'automatisation induite par les technologies précédentes touchait principalement les travailleurs peu qualifiés et les hommes.





L'automatisation induite par la technologie, y compris par d'autres formes d'IA, a particulièrement affecté les régions non métropolitaines et manufacturières. En revanche, l'IA générative a le potentiel de modifier une part nettement plus importante des emplois dans les régions métropolitaines. L'exposition à l'IA générative est plus importante pour les travailleurs hautement qualifiés et les femmes, alors que l'automatisation induite par les technologies précédentes touchait principalement les travailleurs peu qualifiés et les hommes. Si les effets exacts de l'IA générative sur la géographie de la création et du déplacement d'emplois restent à voir, les tendances en matière d'automatisation montrent une création nette d'emplois dans l'ensemble. La part des emplois exposés à un risque élevé d'automatisation, y compris par des formes d'IA antérieures à l'IA générative, varie de 1 % à 29 % environ dans les régions de l'OCDE. Toutefois, en moyenne, les risques régionaux d'automatisation plus élevés n'ont pas entraîné de réduction globale de l'emploi au cours de la dernière décennie. Au contraire, une augmentation de 10 % de la part des emplois exposés à un risque élevé d'automatisation est liée à une augmentation de 5,6 % de la productivité du travail sur cinq ans.



Pourtant, dans certaines régions, l'automatisation semble avoir contribué directement à une perte d'emploi globale. En outre, même si la création de nouveaux emplois a dépassé les pertes d'emplois dans la plupart des régions, les emplois nouvellement créés n'ont peut-être pas bénéficié aux travailleurs qui ont perdu leur emploi en raison de l'automatisation.





La part des emplois exposés à un risque élevé d'automatisation, y compris par des formes d'IA antérieures à l'IA générative, varie de 1 % à 29 % environ dans les régions de l'OCDE. Toutefois, en moyenne, les risques régionaux d'automatisation plus élevés n'ont pas entraîné de réduction globale de l'emploi au cours de la dernière décennie. Au contraire, une augmentation de 10 % de la part des emplois exposés à un risque élevé d'automatisation est liée à une augmentation de 5,6 % de la productivité du travail sur cinq ans. Pourtant, dans certaines régions, l'automatisation semble avoir contribué directement à une perte d'emploi globale. En outre, même si la création de nouveaux emplois a dépassé les pertes d'emplois dans la plupart des régions, les emplois nouvellement créés n'ont peut-être pas bénéficié aux travailleurs qui ont perdu leur emploi en raison de l'automatisation. Les nouvelles technologies de l'IA pourraient constituer un outil stratégique permettant aux régions de l'OCDE de relever des défis économiques et de marché du travail critiques, notamment les pénuries de main-d'œuvre, et de contribuer à stimuler la faible croissance de la productivité du travail. Favoriser l'adoption des technologies de l'IA pourrait constituer un catalyseur indispensable à la productivité des économies régionales. L'accès aux outils d'IA et à la formation peut aider les régions à exploiter les talents inexploités des travailleurs peu qualifiés ou handicapés, pour lesquels de nombreux emplois étaient auparavant hors de portée. En outre, les technologies de l'IA peuvent être exploitées pour compléter directement les travailleurs lorsque cela est possible, contribuant ainsi à atténuer les pénuries de main-d'œuvre et les effets d'une main-d'œuvre vieillissante.

Les politiques nationales du marché du travail pourraient tirer des enseignements de la reprise inégale après la crise COVID-19 et des tendances récentes des performances des marchés du travail régionaux. En réfléchissant aux divers impacts et à la reprise après la pandémie, les décideurs politiques pourraient prendre en considération les différents degrés de résilience aux chocs du marché du travail dans les régions et identifier les défis et les réponses politiques appropriées à la lumière des transformations en cours telles que la double transition verte et numérique.





En réfléchissant aux divers impacts et à la reprise après la pandémie, les décideurs politiques pourraient prendre en considération les différents degrés de résilience aux chocs du marché du travail dans les régions et identifier les défis et les réponses politiques appropriées à la lumière des transformations en cours telles que la double transition verte et numérique. En essayant d'atténuer les pénuries de main-d'œuvre, les décideurs politiques doivent s'attaquer à leurs causes exactes et sous-jacentes, qui sont souvent spécifiques à un lieu donné. Dans certaines régions, les pénuries de main-d'œuvre peuvent être principalement dues à un manque de travailleurs disponibles, un problème qui pourrait être exacerbé par le vieillissement et la diminution de la main-d'œuvre. Toutefois, dans d'autres contextes, l'inadéquation et les lacunes des compétences pourraient être le principal moteur des pénuries de main-d'œuvre.



En outre, certaines régions sont confrontées à un manque d'attractivité pour attirer et retenir une main-d'œuvre qualifiée. Enfin, certaines régions peuvent s'appuyer sur des emplois qui sont devenus moins attrayants pour les travailleurs en raison de la baisse de la qualité des emplois ou des conditions de travail, ce qui entraîne des pénuries de main-d'œuvre. Ainsi, la bonne combinaison de réponses politiques devra prendre en compte les facteurs spécifiques au lieu à l'origine des pénuries de main-d'œuvre.





Dans certaines régions, les pénuries de main-d'œuvre peuvent être principalement dues à un manque de travailleurs disponibles, un problème qui pourrait être exacerbé par le vieillissement et la diminution de la main-d'œuvre. Toutefois, dans d'autres contextes, l'inadéquation et les lacunes des compétences pourraient être le principal moteur des pénuries de main-d'œuvre. En outre, certaines régions sont confrontées à un manque d'attractivité pour attirer et retenir une main-d'œuvre qualifiée. Enfin, certaines régions peuvent s'appuyer sur des emplois qui sont devenus moins attrayants pour les travailleurs en raison de la baisse de la qualité des emplois ou des conditions de travail, ce qui entraîne des pénuries de main-d'œuvre. Ainsi, la bonne combinaison de réponses politiques devra prendre en compte les facteurs spécifiques au lieu à l'origine des pénuries de main-d'œuvre. Pour saisir les opportunités offertes par les nouvelles technologies et répondre aux risques qu'elles représentent pour le marché du travail, les décideurs politiques pourraient évaluer l'exposition du marché du travail régional à différentes formes d'IA. La collaboration avec le secteur privé pourrait favoriser une meilleure compréhension des changements en matière d'emploi et de compétences qui résultent de la diffusion de nouvelles formes d'IA dans différentes régions. Cela permettrait de jeter les bases de programmes de perfectionnement et de requalification plus efficaces, adaptés aux besoins du marché du travail local, ainsi que d'un soutien sur mesure pour les travailleurs déplacés.



La collaboration entre les secteurs public et privé pourrait contribuer à stimuler l'adoption des outils d'IA, qui pourraient accroître la productivité du travail au niveau régional, atténuer les pénuries de main-d'œuvre ou offrir un nouvel outil pour atténuer le vieillissement dans les régions connaissant un déclin démographique important. Les décideurs politiques régionaux pourraient également envisager de nouvelles possibilités offertes par les outils d'IA, telles que la promotion de gains d'efficacité et l'amélioration de la qualité des services publics régionaux ou la facilitation de l'inclusion des personnes handicapées sur le marché du travail. Ces efforts devraient s'accompagner d'une collaboration avec les partenaires sociaux pour contrôler la qualité des emplois et les droits des travailleurs.

À mesure que la technologie progresse, les emplois que l'on croyait peu menacés par l'automatisation et l'IA générative sont aujourd'hui les plus exposés. En 2023, l'OCDE a rapporté que les emplois les plus qualifiés sont les plus menacés par l’essor de l’intelligence artificielle (IA) , qui pourrait transformer le marché du travail et accroître les inégalités. Les travailleurs ayant des compétences cognitives élevées, comme les avocats, les ingénieurs ou les médecins, sont plus susceptibles de voir leurs tâches automatisées ou externalisées que ceux ayant des compétences sociales ou créatives, comme les enseignants, les artistes ou les infirmiers.L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), qui collabore avec plus de 100 pays pour servir de forum politique mondial, a publié une nouvelle étude sur la géographie de l'IA générative. Les conclusions de cette étude suggèrent que "", tandis que l'automatisation induite par la technologie a particulièrement affecté les régions non métropolitaines et les régions manufacturières."[I]L'exposition à l'IA générative est plus importante pour les travailleurs hautement qualifiés et les femmes, alors que l'automatisation technologique précédente a principalement touché les travailleurs peu qualifiés et les hommes", selon le rapport. Les fonctions réelles ne sont pas indiquées, mais l'OCDE explique que "La part des emplois exposés à un risque élevé d'automatisation, y compris par des formes d'IA antérieures à l'IA générative, varie d'environ 1 % à 29 % dans les régions de l'OCDE. Bien que cela semble alarmant, l'organisation précise que "".", indique le rapport.On pense que l'évolution de la technologie pourrait en fait contribuer à remédier aux pénuries de main-d'œuvre et à stimuler la croissance anémique de la productivité, que l'OCDE décrit comme un "" "" ajoute le rapport.Ces technologies d'IA sont également considérées comme bénéfiques lorsqu'elles sont utilisées pour compléter directement les travailleurs lorsque cela est possible, car cela pourrait atténuer les pénuries de main-d'œuvre et les effets d'une main-d'œuvre vieillissante.Si le rapport semble nuancer l'impact de l'IA sur l'emploi, d'autres rapports évoquent une apocalypse due à l’adoption de l’IA , notamment aux Royaume-Uni. Les prévisions font état de 8 millions d’emplois qui pourraient faire l’objet de suppression en raison de la montée en puissance de cette technologie. La publication du rapport fait suite à celle d’une enquête mondiale de l’Organisation Internationale du Travail qui annonce la perte de 21 millions de postes occupés par des humains. Ce dernier précise pour ce qui est de la filière des technologies de l’information les programmeurs d’applications font partie des professions menacées par l’automatisation.L'OCDE résume son rapport :Voici les principales conclusions du rapport selon l'OCDE :Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?