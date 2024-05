J'ai une forte inquiétude. Je suis à un an de la cinquantaine, je ne suis pas aussi robuste physiquement que je l'étais quand j'avais 20 ans et que je faisais des travaux physiques pour payer mes études universitaires, et personne ne va embaucher un type pour un travail non technique qui prendrait probablement quelques années pour se mettre à niveau dans un domaine qui ne m'est pas encore familier.



Je n'ai pas la jeunesse de mon côté, et il me reste encore une bonne décennie avant d'être suffisamment stable financièrement pour prendre ma retraite, parce que j'ai passé ma vingtaine dans le monde universitaire et que j'ai refusé de m'impliquer dans des activités de gestion. J'ai fait de la gestion de projet pendant un certain temps et j'ai détesté cela avec passion. Je fais de la science, c'est ce que j'aime.



Nous avons encore une bonne année, deux si nous sommes chanceux, avant que l'IA puisse remplacer les codeurs, elle n'a pas besoin d'être inventive, elle doit juste être capable de remplacer le travail de base, et la plupart d'entre nous sont bien conscients que 99 % de l'informatique commerciale est plus ou moins la même chose sur la répétition. Nous nous leurrons si nous pensons que la plupart de ces tâches ne peuvent pas être automatisées.

Si vous payez de l'argent pour qu'un travail de connaissance soit effectué aujourd'hui, il doit être soit très précis (comme le travail juridique ou la rédaction technique), soit très convaincant (comme l'écriture d'une bonne histoire ou d'un slogan publicitaire). ChatGPT est une fonction d'autocomplétion très fantaisiste dont l'empreinte carbone est astronomique. La plupart des choses qu'il peut raisonnablement faire, vous ne payez pas beaucoup d'argent pour les faire aujourd'hui.



Si votre tâche est si insignifiante que vous pouvez tolérer les taux d'erreur et les hallucinations de ChatGPT, vous l'avez probablement déjà confiée au plus bas soumissionnaire à l'étranger ou vous ne payez tout simplement personne pour la faire aujourd'hui (pensez aux traductions dans des langues obscures).



Je crois que si vous pensez que ChatGPT et ses concurrents peuvent faire une percée massive sur le marché du travail, soit vous mentez et essayez de vendre vos solutions d'IA, soit vous n'avez jamais vraiment pris la peine de les regarder ou de les essayer.

« Nous avons très peu de temps pour préparer les gens et les entreprises à cette évolution. Cela pourrait entraîner une augmentation considérable de la productivité si nous le gérons bien, mais cela pourrait aussi conduire à plus de désinformation et, bien sûr, à plus d'inégalité dans notre société », a déclaré Kristalina Georgieva lors d'un événement organisé par l'Institut suisse d'études internationales de l'université de Zurich. Ses propos font écho à une analyse publiée en janvier dernier par le FMI. Le rapport indique que le monde a besoin d'un équilibre prudent entre les politiques pour exploiter le potentiel de l'IA.La popularisation de l'IA a mis en lumière ses avantages et ses risques. Le rapport du FMI a conclu que l'IA pourrait affecter environ 60 % des emplois dans les économies avancées et 40 % des emplois dans le monde au cours des deux prochaines années. Dans la moitié de ces cas, les travailleurs peuvent s'attendre à bénéficier de l'intégration de l'IA, qui améliorera leur productivité. Dans d'autres cas, l'IA aura la capacité d'effectuer des tâches clés qui sont actuellement exécutées par des humains. Cette évolution pourrait réduire la demande pour la main-d'œuvre humaine, affecter les salaires et même supprimer des emplois.L'année dernière, Goldman Sachs a publié une étude selon laquelle l'IA pourrait automatiser jusqu'à 25 % de l'ensemble du marché du travail. Plus en détail, les économistes de Goldman Sachs prévoient que l'IA devrait remplacer les humains dans 46 % des tâches administratives, 44 % des emplois juridiques et 37 % des professions de l'architecture et de l'ingénierie. Ainsi, environ 300 millions d'emplois pourraient être supprimés par l'IA dans les années à venir, ce qui, selon la banque d'investissement, signifie que l'IA générative est en bonne voie pour bouleverser fondamentalement le travail tel que nous le connaissons.Cependant, l'analyse du FMI et les récents propos de la directrice de l'institution ont suscité des réactions mitigées. Certains critiques pensent que le remplacement de la main-d'œuvre humaine par l'IA pourrait poser des problèmes à long terme, car les algorithmes d'IA ne pourront jamais s'affranchir de la supervision humaine. L'un d'entre eux écrit : « l'IA ne peut pas accomplir des tâches qui nécessitent un certain niveau de raisonnement et si vous licenciez les personnes qui s'occupent de cette partie, cela deviendra un problème majeur et pourrait même tuer votre organisation ». Un autre partageant les craintes liées à l'IA a écrit :L'analyse du FMI suggère que les marchés émergents et les économies en développement sont moins confrontés aux perturbations immédiates de l'IA. Dans le même temps, nombre de ces pays ne disposent pas des infrastructures ou de la main-d'œuvre qualifiée nécessaires pour exploiter les avantages de l'IA, ce qui accroît le risque que cette technologie aggrave à terme les inégalités entre les nations. En outre, l'IA pourrait également avoir une incidence sur les inégalités de revenus et de richesses au sein des pays. Selon les économistes du FMI, l'humanité pourrait assister à une polarisation au sein des tranches de revenus.Par exemple, les travailleurs capables d'exploiter l'IA pourraient voir leur productivité et leurs salaires augmenter, tandis que ceux qui ne le peuvent pas resteraient à la traîne. Les recherches montrent également que l'IA peut aider les travailleurs moins expérimentés à améliorer leur productivité plus rapidement. Les jeunes travailleurs pourraient avoir plus de facilité à exploiter les opportunités, tandis que les travailleurs plus âgés pourraient avoir du mal à s'adapter. « L'effet sur le revenu du travail dépendra en grande partie de la mesure dans laquelle l'IA complétera les travailleurs à haut revenu », indique le rapport du FMI.Si l'IA complète de manière significative les travailleurs à revenus élevés, elle peut conduire à une augmentation disproportionnée de leurs revenus du travail. En outre, les gains de productivité des entreprises qui adoptent l'IA stimuleront probablement les rendements du capital, ce qui pourrait favoriser les revenus élevés. Ces phénomènes pourraient exacerber les inégalités. Dans la plupart des scénarios, l'IA aggravera probablement les inégalités globales, une tendance inquiétante à laquelle les décideurs politiques doivent s'attaquer de manière proactive afin d'éviter que la technologie attise davantage les tensions sociales.Il convient de noter que certains critiques dénoncent également le battage médiatique dont l'IA fait l'objet. Selon ces derniers, la plupart des personnes qui vantent l'IA n'ont probablement aucune idée des capacités réelles de la technologie. Lors d'une interview l'année dernière, Rodney Brooks, chercheur en robotique et expert en IA, a déclaré que les grands modèles de langage comme GPT-4 et Bard sont beaucoup plus "stupides" qu'on le pense et qu'ils sont encore loin de pouvoir rivaliser avec l'intelligence humaine dans n'importe quelle tâche. Réagissant aux propos de la directrice générale du FMI, un autre critique a écrit :En fin de compte, l'effet direct de l'IA sur les emplois préexistants dépendra de la question de savoir si la nouvelle technologie vient compléter ou remplacer les compétences des travailleurs. Selon certains analystes, si l'IA peut remplacer les travailleurs dans les tâches qu'ils effectuaient auparavant, la réduction des coûts de production, l'augmentation de l'accumulation de capital et l'accroissement de la productivité des machines pourraient compenser ce remplacement. En outre, la création de nouvelles tâches peut directement contrebalancer le déplacement initial d'emplois.Source : Kristalina Georgieva, directrice générale du FMIQuel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des déclarations de la directrice générale du FMI sur l'impact de l'IA sur le marché mondial de la main-d'œuvre ?L'utilisation du mot "tsunami" pour décrire cet impact est-elle exagérée ? Ses déclarations sont-elles conformes à la réalité ?Selon vous, quels pourraient être les impacts de l'IA sur le marché mondial de la main-d’œuvre humaine dans les années à venir ?