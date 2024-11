Bonjour,



Merci beaucoup à tous pour votre travail et votre dévouement au cours de cette semaine importante pour l'Amérique et le monde.



Nous avons produit un excellent journalisme pour nos clients et le bureau était un endroit très vivant. Je veux que cette énergie du bureau nous accompagne tous les jours. J'ai appris de source sûre que c'est ainsi que les choses se passaient ici avant Covid, et il est important que nous retrouvions cela.



Vous savez tout ce que nous devons tous faire pour améliorer notre entreprise, et je ne crois pas que nous puissions y parvenir par le biais de réunions Zoom. Nous sommes vraiment bons lorsque nous travaillons ensemble en personne.



C'est dans cet esprit que nous retournerons au bureau cinq jours par semaine dans les mois à venir.



D'ici le 3 février 2025, nous voulons que tous les cadres retournent au bureau (c'est-à-dire tous les gestionnaires de personnel à tous les niveaux de l'entreprise). Tous les autres collègues devront retourner au bureau cinq jours par semaine d'ici le 2 juin 2025. Ces plans de retour au bureau s'appliquent également aux collègues éloignés qui se trouvent à proximité de nos bureaux de Washington ou de New York.



Toutes les autres modalités de travail à distance, qu'elles soient nouvelles ou permanentes, devront être approuvées par le département et seront basées sur les besoins de l'entreprise, la nature du rôle et d'autres facteurs connexes.



Nous savons que pour certains, ce passage de trois à cinq jours au bureau sera bien accueilli et constituera une transition facile. Pour d'autres, nous savons qu'il s'agira d'un ajustement - vous devrez peut-être adapter vos habitudes et redécouvrir d'anciennes méthodes de gestion de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. C'est pourquoi nous donnons plus de six mois à beaucoup de nos collègues pour s'adapter.



Lorsque nous disons « retour au bureau », il y a beaucoup de choses qui ne changeront pas. Si vous êtes un journaliste en reportage, un vendeur en déplacement ou un collègue se rendant à un rendez-vous médical, continuez comme si de rien n'était. Ce qui change, c'est que l'on présume qu'entre ces rendez-vous professionnels ou personnels, vous serez au bureau - les mêmes dispositions que celles que vous aviez avec la règle des trois jours par semaine, mais maintenant pendant cinq jours.



Vous aurez sans doute des questions à poser et vos chefs de service vous en diront bientôt plus. Entre-temps, veuillez adresser vos questions spécifiques à



Bonjour à tous



Comme beaucoup d'entre vous, nous sommes bouleversés d'apprendre qu'après quatre années d'accords de travail flexibles couronnés de succès, le Post prévoit d'instituer une politique inflexible et dépassée de travail à partir du bureau qui ne reflète pas la réalité de nos emplois ou de nos vies. La direction de la Guilde voit cela pour ce que c'est : un changement qui risque de perturber davantage notre travail que d'améliorer notre productivité ou notre collaboration.



Voici la bonne nouvelle : Le contrat que vous avez tous approuvé en décembre comprend une lettre d'accompagnement prévoyant un préavis suffisant et la direction admet volontiers que les employés couverts par la Guilde n'auront pas à effectuer de changements avant le 2 juin au plus tôt. Cela signifie que nous avons le temps d'organiser une réponse.

Cette décision du Washington Post s'inscrit dans un contexte où les entreprises font face à un défi majeur avec les obligations de retour au bureau, à savoir leur mise en œuvre . Après des mois, voire des années, de télétravail, de nombreux employés ont adopté cette nouvelle façon de travailler et sont réticents à revenir à un environnement de bureau traditionnel. Un décalage persiste ainsi entre attentes des employeurs en matière de présence au bureau et comportement des employés.Le Washington Post, connu localement sous le nom de The Post et, informellement, WaPo ou WP, est un quotidien américain publié à Washington, D.C., la capitale nationale des États-Unis. C'est le journal le plus largement diffusé dans la région métropolitaine de Washington et son audience est nationale. En 2023, le Post comptait 135 980 abonnés à la version imprimée et 2,5 millions d'abonnés à la version numérique, ce qui le place au troisième rang des journaux américains, après le New York Times et le Wall Street Journal.« Je veux que cette énergie du bureau nous accompagne tous les jours », écrit Will Lewis, éditeur et de directeur général du Washington Post. « Je sais de source sûre que c'est ainsi que les choses se passaient ici avant Covid, et il est important que nous retrouvions cela ».Le Post a renvoyé ses employés chez eux le 10 mars 2020, lorsque l'ampleur de la pandémie de Covid est devenue évidente. Depuis le printemps 2022, les employés sont tenus d'être au bureau au moins trois jours par semaine.Il y a une exception : si vous êtes en reportage, cela compte comme si vous étiez au bureau, tout comme si vous faisiez des appels de vente pour les publicitaires. « Le changement, c'est qu'il y a une présomption qu'entre ces rendez-vous professionnels ou personnels clés, vous serez au bureau », écrit Will Lewis, "les mêmes arrangements que ceux que vous aviez avec la règle des trois jours par semaine, mais maintenant pour cinq jours".En réponse, la Guilde du Washington Post, le syndicat qui représente de nombreux employés de la publication, a envoyé un courriel à ses membres avec pour objet « RTO (Return to Organizing) ». Dans cette note, les dirigeants du syndicat déclarent que « la direction de la Guilde voit cela pour ce que c'est : un changement qui risque de perturber davantage notre travail que d'améliorer notre productivité ou notre collaboration ». Le long délai avant que les membres de la Guilde ne soient tenus de se présenter cinq jours par semaine, disent-ils, « signifie que nous avons le temps d'organiser une réponse ».Vous trouverez ci-dessous le mémo de William Lewis :Et voici ce qu'en dit la Guilde :Après plus de trois ans de plans chaotiques pour faire revenir les salariés sur leur lieu de travail, le retour au bureau est-il une erreur stratégique pour les entreprises ? Selon une étude d'Envoy qui a interrogé plus de 1 000 dirigeants et responsables d'entreprise, 80% des patrons regrettent leurs décisions initiales de retour au bureau et disent qu'ils auraient abordé leurs plans différemment s'ils avaient mieux compris ce que leurs employés voulaient.« Beaucoup d'entreprises se rendent compte qu'elles auraient pu être beaucoup plus mesurées dans leur approche, plutôt que de prendre des décisions audacieuses, très controversées, basées sur les opinions des dirigeants plutôt que sur les données des employés », a déclaré Larry Gadea, PDG et fondateur d'Envoy.William Lewis, éditeur et PDG du Washington Post ; Washington Post Guild