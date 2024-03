Chez Dell, nous n'avons pas constaté de différences significatives entre les membres de l'équipe travaillant à distance ou au bureau, même avant que la pandémie n'oblige tout le monde à rentrer chez soi. Et lorsque nous avons à nouveau interrogé les membres de notre équipe cette année, 90 % d'entre eux ont déclaré que tout le monde avait la possibilité de développer et d'acquérir de nouvelles compétences au sein de notre organisation. La perception d'une inégalité des chances n'est qu'un des mythes du travail hybride…

Chez Dell, nous n'avons pas constaté de différences significatives entre les membres de l'équipe travaillant à distance ou au bureau, même avant que la pandémie n'oblige tout le monde à rentrer chez soi. Et lorsque nous avons à nouveau interrogé les membres de notre équipe cette année, 90 % d'entre eux ont déclaré que tout le monde avait la possibilité de développer et d'acquérir de nouvelles compétences au sein de notre organisation. La perception d'une inégalité des chances n'est qu'un des mythes du travail hybride…

L'annonce de Dell constitue une rupture radicale avec sa position antérieure sur le travail à distance et le travail hybride. Le PDG Michael Dell lui-même s'était fait l'avocat du télétravail et l'avait décrit comme étant "l'avenir du travail". Il avait déclaré : « chez Dell, nous n'avons pas constaté de différences significatives entre les membres de l'équipe travaillant à distance ou au bureau, même avant que la pandémie n'oblige tout le monde à rentrer chez soi ». Mais ce changement brutal signifie que l'équipementier n'a pu s'empêcher de suivre la tendance des entreprises qui ont pour la plupart donné des ordres de retour au bureau.Selon le rapport, publié par Business Insider, ce nouvel état d'esprit à conduit à des changements dans la politique de promotion de l'entreprise. Dell a informé les employés travaillant à distance qu'ils ne seront plus pris en considération pour les promotions. Pour pouvoir prétendre à une promotion, les employés doivent travailler dans le "bureau approuvé" le plus proche au moins trois jours par semaine. Selon le rapport, qui cite un mémo interne de Dell, le message de l'entreprise au personnel souligne l'importance des contacts personnels et laisse entendre que les travailleurs à distance devront passer à des rôles hybrides.À partir du mois de mai, les employés de Dell seront pour la plupart classés en deux groupes : les employés travaillant à distance et les travailleurs en mode hybrides. Les travailleurs en mode hybride doivent se rendre au bureau au moins 39 jours par trimestre, ce qui équivaut à environ trois jours par semaine. Les employés travaillant à distance qui refuseront de ne jamais se rendre au bureau ne seront pas considérés pour une promotion : « l'avancement de carrière, y compris la candidature à de nouvelles fonctions dans l'entreprise, nécessitera qu'un membre de l'équipe soit reclassé en tant qu'hybride sur place ».Les travailleurs concernés ont exprimé leur frustration et leur inquiétude face à cette nouvelle politique, craignant l'insécurité de l'emploi et l'impact de l'augmentation des heures de bureau sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, de nombreux travailleurs vivant à des heures de route d'un bureau. En réponse aux commentaires négatifs et des plaintes de son personnel en télétravail, Dell a déclaré : « dans la révolution technologique mondiale d'aujourd'hui, nous pensons que les relations personnelles associées à une approche flexible sont essentielles pour stimuler l'innovation et la différenciation de la valeur ».L'histoire de Dell avec le télétravail a commencé avant la pandémie de Covid-19, il y a plus de 10 ans. Avant 2020, 65 % des employés de Dell travaillaient déjà à distance au moins un jour par semaine. Un travailleur anonyme de Dell qui aurait travaillé à distance pendant plus de 10 ans et avec qui Business Insider s'est entretenu a déclaré que 10 à 15 % de chaque équipe travaillait à distance chez Dell. Michael Dell était autrefois un partisan du travail à distance. Dans son billet de blogue de 2022, le PDG a remis en cause l'idée selon laquelle le travail dans un bureau était la clé d'une bonne culture d'entreprise :À l'époque, le PDG de Dell avait déclaré que l'entreprise était déterminée à permettre aux membres de l'équipe dans le monde entier de choisir le style de travail qui correspond le mieux à leur mode de vie, qu'il s'agisse d'un travail à distance ou dans un bureau, ou d'un mélange des deux. Cependant, les limitations prévues pour les travailleurs à distance pourraient être interprétées comme une volonté de Dell de décourager le travail à domicile. Selon certains employés frustrés par ce changement brutal, le fait de retourner au bureau est une rétrogradation, notamment en raison du temps de trajet, l'essence, l'usure, etc.Dell s'ajoute à une longue liste d'entreprises technologiques qui ont favorisé le travail à distance pendant la pandémie de Covid-19, avant de faire marche arrière et d'exiger que les employés qui travaillaient à distance reviennent au bureau. En août dernier, le PDG d'Amazon, Andy Jassy, aurait dit à ses employés qui ne voulaient pas retourner au bureau que cela ne se passera pas bien pour eux dans l'entreprise. Même Zoom, l'entreprise qui s'est fait connaître grâce à ses technologies de travail à distance, a rappelé ses employés. Microsoft, Google, Meta, etc. ont tous demandé à leurs employés de retourner au bureau.Si Dell a progressivement revu sa politique en matière de travail à distance au cours des dernières années, exigeant des employés vivant à moins d'une heure de l'un de ses bureaux qu'ils s'y rendent au moins trois jours par semaine en 2023, aucun de ces changements n'a semblé être conçu pour être punitif jusqu'à présent. La nouvelle politique de promotion des travailleurs à distance se démarque des autres entreprises technologiques et va à l'encontre de ce que Dell lui-même a déclaré par le passé.Par ailleurs, ce changement fait suite aux licenciements en février 2023 d'environ 6 650 travailleurs, soit environ 5 % des employés . Certains employés de Dell ont déclaré qu'ils craignaient que la nouvelle politique ne soit une tentative pour pousser les gens à démissionner afin que l'entreprise puisse économiser de l'argent sur les ressources humaines sans avoir à supporter les coûts des licenciements et des indemnisations. D'autres craignent que les changements de règles n'affectent les femmes de manière disproportionnée.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des changements dans la politique de promotion de Dell ?Les ordres de retour au bureau sont-ils un moyen de pousser les employés à la démission ?Selon vous, le travail à distance est-il en train de mourir ? Ou est-il en train de redevenir une niche ?