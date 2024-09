Aux États-Unis, les syndicats commencent à avoir un pouvoir et une influence croissante dans l'industrie technologique, un secteur traditionnellement réfractaire à la syndicalisation. Par exemple, fin juillet 2024, Apple Inc. et le syndicat représentant ses employés du commerce de détail à Towson, dans le Maryland, ont conclu un accord syndical préliminaire. Ce premier accord historique constitue une étape importante pour Apple et ses employés du secteur de la distribution aux États-Unis. Il crée un précédent pour les futures négociations collectives et pourrait inciter d'autres entreprises technologiques à suivre cet exemple.Un autre cas récent, le syndicat des employés de la technologie du New York Times a voté à une écrasante majorité le 10 septembre 2024 pour autoriser une grève contre le journal. La New York Times Tech Guild, qui représente plus de 600 employés du journal, a déclaré que ses membres avaient voté en faveur de la grève en raison de l'impasse des négociations contractuelles. Le syndicat avait déclaré : "Avec tous ces évènements, il est intéressant de connaitre l'avis des travailleurs américains de la technologie sur l'adhésion à un syndicat. Un rapport de Visual Capitalist révèle qu'en moyenne, 67 % des personnes interrogées ont déclaré qu'elles étaient susceptibles d'adhérer à un syndicat et 73 % ont déclaré que les syndicats les aidaient "en grande partie".Les travailleurs américains de la technologie, ainsi que les avocats et les comptables, ont l'un des taux d'adhésion syndicale les plus faibles du pays. Mais ces dernières années, les licenciements se sont multipliés, et les sentiments sont peut-être en train de changer. Ce graphique montre le pourcentage d'employés de la technologie aux États-Unis qui adhéreraient à un syndicat si leur entreprise y avait accès. Les données proviennent de Blind, qui a mené une enquête en ligne auprès de 1 901 professionnels de la technologie.Parmi les entreprises, c'est chez Intuit (logiciels financiers), General Motors et Oracle (logiciels d'entreprise) que le soutien aux syndicats semble le plus élevé. En revanche, les employés de Tesla, DocuSign et Google sont ceux qui souhaitent le moins se syndiquer. Il se trouve que plus d'un millier de travailleurs en Amérique du Nord appartiennent déjà à l'Alphabet Workers Union, qui représente les employés de Google et d'autres filiales comme Waymo. Entre-temps, Tesla a été impliqué dans plusieurs controverses concernant les syndicats. Par exemple, en mai 2024, une agence américaine du travail a accusé Tesla de décourager les travailleurs de créer un syndicat dans son usine de Buffalo, dans l'État de New York.Cependant, en moyenne, 67 % des personnes interrogées dans le cadre de l'enquête de Blind ont déclaré qu'elles étaient susceptibles d'adhérer à un syndicat et 73 % ont déclaré que les syndicats les aidaient "en grande partie". Lorsque Blind a demandé aux travailleurs du secteur technologique pourquoi le taux de syndicalisation était si faible par rapport à d'autres emplois, le sentiment général était que les employés du secteur étaient déjà bien rémunérés pour leur travail, sans qu'il soit nécessaire de recourir à la négociation collective.Pour rappel, en janvier 2023, les travailleurs d'assurance qualité des studios ZeniMax de Microsoft, les personnes derrière les jeux Elder Scrolls, Fallout et Doom, ont voté pour former un syndicat, ce qui en fait le premier studio de jeux à se syndiquer sous Microsoft et le plus grand groupe d'assurance qualité représenté par les syndicats des testeurs dans n'importe quel studio de jeu américain. De son coté Microsoft avait reconnu le syndicat.Pensez-vous que ce sondage est crédible ou pertinent ?Pensez-vous que pour les travailleurs de la tech, il est pertinent ou pas de ce syndiquer ?Quel est votre avis sur le sujet ?