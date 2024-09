Le New York Times (NYT) est un quotidien américain basé à New York. Il couvre l'actualité nationale et internationale et publie des articles d'opinion, des rapports d'enquête et des critiques. En tant que l'un des journaux les plus anciens des États-Unis, le Times est l'un des journaux de référence du pays. En 2023, le New York Times est le deuxième journal des États-Unis en termes de tirage, avec 296 330 abonnés. Le Times compte 8,83 millions d'abonnés en ligne, soit le plus grand nombre de journaux aux États-Unis et son siège est situé dans le New York Times Building, à Midtown Manhattan.Plus tôt cette année, le New York Times aurait licencié plusieurs employés de son département de production artistique pour les remplacer par l'IA . Le syndicat du New York Times allègue que 9 des 16 postes du département de production artistique du journal ont été supprimés en raison de l'IA. Selon le groupe de défense, cela représente l'une des plus importantes réductions de personnel liées à l'IA à ce jour. Le syndicat demande à la direction du journal de reconsidérer sa décision, mais le New York Times nie que les réductions soient liées de quelque manière que ce soit à ses initiatives en matière d'IA. En effet, l'ensemble du secteur est confronté à cette technologie en plein essor.Le mardi 10 septembre 2024, le syndicat des employés de la technologie du New York Times a voté pour autoriser la grève. « Nous envoyons à la direction du Times un message fort avec notre vote d'aujourd'hui », a déclaré mardi Kathy Zhang, présidente de l'unité du syndicat et responsable principale de l'analyse au Times. « Notre travail produit une valeur incroyable dans cette entreprise. Nos membres ont mérité un contrat équitable et nous sommes prêts à faire tout ce qu'il faut pour l'obtenir ».Selon la guilde, 89 % de ses membres ont participé au vote d'autorisation et le vote a été adopté à 95 %.Dans une déclaration, le syndicat a indiqué qu'il avait fait coïncider son vote d'autorisation de grève avec le premier débat présidentiel entre la vice-présidente Kamala Harris et l'ancien président Donald Trump. La guilde indique que la moitié des employés qui participent aux négociations travaillent sur des contenus liés aux élections.Le Times a déclaré qu'il respectait les droits de la Tech Guild de mener des actions protégées, mais que les demandes du syndicat étaient uniques et qu'elles avaient allongé la durée des négociations.« Depuis juillet 2022, les négociations se sont concentrées sur un large éventail de propositions non économiques de la TechGuild, telles que le congé de deuil pour les animaux de compagnie, les produits de nettoyage non parfumés et l'interdiction de l'apprentissage automatique, parmi de nombreux autres sujets qui ne font généralement pas partie des conventions collectives », a déclaré un porte-parole du Times dans un communiqué. « Nous sommes impatients de travailler avec le groupe pour parvenir à un contrat équitable, qui prend en compte le fait qu'ils sont déjà parmi les mieux payés de la société et que le journalisme est notre priorité absolue. »Le Times a également noté que la rémunération moyenne d'un employé de la Tech Guild est d'environ 190 000 dollars, soit 40 000 dollars de plus que les journalistes du Times.À moins de deux mois des élections, une grève pourrait nuire au journal. Cependant, bien que le soutien à une grève semble écrasant, le vote de mardi ne garantit pas qu'une grève aura lieu.La Tech Guild a été créée en 2022 et négocie régulièrement avec la direction du Times depuis plus de deux ans. Les principales revendications du syndicat comprennent des augmentations de salaire, des protections sur le lieu de travail et des garanties de travail à distance.Si la Tech Guild décide d'organiser un piquet de grève au Times, il s'agira de la première grève au journal depuis deux ans. Fin 2022, les membres de la NewsGuild of New York ont débrayé au Times après l'échec des négociations contractuelles.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous les revendications de ces employés du New York Times crédibles ou pertinentes ?