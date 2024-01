Une posture de Google qui n'est pas bien nouvelle

La réaction du Syndicat des travailleurs d'Alphabet-CWA

La naissance du syndicat

Google avait un projet secret visant à « convaincre » les employés que les syndicats sont nuls

Les sous-traitants de Cognizant au sein de l'équipe YouTube ont voté en faveur de leur adhésion à l'Alphabet Workers Union-Communication Workers of America (AWU-CWA) en avril dernier. Peu de temps après, l'AWU a accusé Google et Cognizant de refuser de négocier avec lui au nom des sous-traitants de YouTube.Selon le panel du NLRB, Google admet ouvertement avoir refusé de négocier avec le syndicat parce qu'il « conteste, avec Cognizant, la validité de l'accréditation du syndicat » sur la base de la position des deux partenaires « selon laquelle Cognizant et Google ne sont pas des employeurs conjoints ».Le NLRB a conclu autrement que « Cognizant et Google ont codéterminé les conditions générales d'emploi essentielles [de l'équipe YouTube] et ont été des employeurs conjoints » à toutes les époques concernées. « En omettant et en refusant… de reconnaître et de négocier avec le syndicat, [Google et Cognizant] se sont livrés à des pratiques de travail déloyales affectant le commerce au sens de l'article 8(a)(5) et (1) et de l'article 2(6) et ( 7) de la loi [nationale sur les relations de travail] », a décidé le panel de trois juges.Google, cependant, maintient fermement que ces employés de Cognizant peuvent travailler chez Google, mais pas pour lui.« Comme nous l'avons déjà dit, nous n'avons aucune objection à ce que ces employés de Cognizant choisissent de former un syndicat », a déclaré la porte-parole de Google, Courtenay Mencini. « Nous pensons simplement qu'il est tout à fait approprié que Cognizant, en tant qu'employeur, s'engage dans des négociations collectives ».« Nous faisons appel de la décision conjointe du NLRB devant la Cour fédérale car Google ne contrôle pas les conditions d'emploi de ces travailleurs de Cognizant », a ajouté Mencini.Si Google refuse de se conformer à l'ordonnance du NLRB, le conseil d'administration n'aura pas beaucoup de moyens de le pénaliser, du moins pas pour l'instant. Selon les juges, une « réparation compensatoire » a été demandée, mais le conseil a écarté la question pour un examen ultérieur, car infliger une amende à Google pour ses actions nécessiterait de revoir la jurisprudence antérieure et de « définir un cadre méthodologique pour calculer une telle réparation ».Si toute cette situation vous semble familière, c'est parce qu'il s'agit pratiquement d'une répétition point par point d'une autre situation dans laquelle Google s'est retrouvé l'année dernière.Dans ce cas, un groupe d'employés contractuels de Google embauchés par Accenture et travaillant à la formation de Bard auraient été licenciés après avoir tenté de se syndiquer, mais les membres restants de l'équipe ont réussi et ont remporté leur vote pour rejoindre l'AWU-CWA en novembre. Mencini avait déclaré la même chose lorsqu'il a été dit que le NLRB a décidé que Google et Accenture étaient des employeurs conjoints malgré les affirmations contraires de Google.« Nous n'avons aucune objection à ce que ces travailleurs d'Accenture choisissent de former un syndicat. Nous avons depuis longtemps de nombreux contrats avec des fournisseurs syndiqués », a déclaré Mencini l'année dernière. « Cependant, comme nous l'avons clairement indiqué dans notre appel actif au NLRB, nous ne sommes pas un co-employeur car nous ne contrôlons tout simplement pas leurs conditions d'emploi ou de travail ».L'appel d'Accenture est en cours. Google a appris l'année dernière que Cognizant et lui-même respectaient les conditions de travail commun, mais son dernier appel signifie que l'affaire est portée devant le système judiciaire fédéral. Dans ce domaine, la question pourrait avoir de vastes implications pour l’avenir du droit du travail contractuel.« Une fois de plus, le Conseil national des relations du travail a déclaré Alphabet coupable d'avoir enfreint le droit du travail et d'avoir enfreint nos droits en tant que travailleurs de s'organiser librement et de négocier des conditions de travail équitables », Katie-Marie Marschner, experte en la matière chez YouTube Music et membre du Syndicat des travailleurs d'Alphabet-CWA, a déclaré.« Après une victoire électorale unanime du syndicat et des décisions cohérentes du NLRB déterminant qu'Alphabet façonne considérablement nos conditions de travail et est en fait notre employeur, l'entreprise a refusé de nous rencontrer à la table de négociation. Google et Cognizant ont procédé à des changements unilatéraux à nos conditions de travail, telles qu'un retour forcé au bureau, la suppression des indemnités de maladie pendant une pandémie mondiale et la mise en œuvre d'une politique de "salle blanche" qui nous interdit d'avoir nos téléphones, papiers ou stylos dans notre bureau, sans négocier avec notre syndicat ».« Tout appel futur d'Alphabet n'est qu'une tentative d'éviter les négociations collectives avec le syndicat et de remplir les poches des actionnaires et des dirigeants. Alphabet et Cognizant sont nos employeurs communs et nous, en tant qu'employés de l'une des plus grandes entreprises au monde, méritons de gagner quelque chose au-dessus du salaire de pauvreté ».Pour mémoire, c'est en janvier 2021 qu'un groupe d'employés de Google a annoncé son intention de se syndiquer à Communications Workers of America (CWA), le plus grand syndicat des communications et des médias aux États-Unis, qui représentait alors environ 700 000 membres des secteurs privé et public. Dès le départ, il a été indiqué que l’Alphabet Workers Union serait ouvert à tous les employés et sous-traitants de la société mère de Google. Son objectif sera de s'attaquer aux problèmes actuels tels que la disparité salariale, les représailles et les contrats gouvernementaux controversés.« Ce syndicat s'appuie sur des années d'organisation courageuse de la part des employés de Google », a déclaré Nicki Anselmo, responsable du programme Google. « Qu'il s'agisse de lutter contre la politique des 'vrais noms', de s'opposer au Projet Maven, de protester contre les paiements énormes de plusieurs millions de dollars qui ont été versés aux dirigeants qui ont commis un harcèlement sexuel, nous avons vu de première main qu'Alphabet répond lorsque nous agissons collectivement. »Le travail de Google sur le projet Maven, un effort pour utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer les frappes ciblées de drones, a suscité des protestations parmi les employés qui considéraient le travail comme contraire à l'éthique. En 2018, l'entreprise a décidé de ne pas renouveler son contrat avec le Pentagone. La société a également mis fin à sa politique d'arbitrage forcé après que 20 000 travailleurs ont organisé une grève pour protester contre l'ancien cadre Andy Rubin qui a obtenu un forfait de sortie de 90 millions de dollars après avoir été accusé de manière crédible de harcèlement sexuel.Ce syndicat est organisé en tant que members-only. Comme son nom le suggère, c'est un type de syndicat qui ne comprend qu'une partie des employés d'un lieu de travail, plutôt que d'inclure tous les travailleurs dans l'unité de négociation. Les travailleurs qui ne souhaitent pas devenir membres ne sont pas obligés de devenir membres et, à leur tour, le syndicat n'est pas tenu de fournir des services aux employés non membres. En fait, selon la loi américaine, un syndicat organisé en tant que members-only ne peut représenter que ceux qui ont adhéré, au lieu de représenter tous les employés comme dans une unité de négociation traditionnelle.Ainsi, l'Alphabet Workers Union ne représentera que les employés qui adhèrent volontairement. Cette structure lui permettra également de représenter tous les employés qui cherchent à participer (y compris les intérimaires, les vendeurs et les prestataires) qui seraient exclus par le droit du travail de la négociation collective conventionnelle.Les prestataires de Google se plaignent depuis longtemps de leur inégalité de traitement par rapport au personnel à plein temps. Bien qu'ils constituent la majorité des effectifs de Google, ils ne bénéficient souvent pas des avantages des employés salariés. En 2019, environ 80 prestataires de Google à Pittsburgh ont voté pour rejoindre le syndicat United Steelworkers.Le 30 novembre 2021, le NLRB a décidé que Google devait produire « immédiatement » plus de 70 documents cités à comparaître dans le cadre de sa campagne antisyndicale connue sous le nom de code « Project Vivian » et menée pour écraser la campagne syndicale au sein de l'entreprise. C'est dans ce contexte qu'en janvier 2022, une décision du NLRB a fait la lumière sur la campagne antisyndicale menée par Google qu'un cadre supérieur a explicitement décrite comme une initiative visant à « convaincre les employés que les syndicats sont nuls. » Dans sa décision sur les documents relatifs au projet Vivian, le juge du NLRB décrit les preuves qu'il a examinées d'une situation dans laquelle un avocat de Google a proposé de trouver une « voix respectée pour publier un éditorial décrivant ce à quoi ressemblerait un lieu de travail technologique syndiqué, et conseillant aux employés de Facebook, Microsoft, Amazon et Google de ne pas le faire ».Kara Silverstein, directrice des ressources humaines de Google, a déclaré qu'elle « aimait l'idée » de l'article, mais qu'il devait être écrit de manière à « ne pas laisser d'empreintes et à ne pas être spécifique à Google ». Selon le rapport du juge, IRI Consultants a finalement fourni une proposition d'ébauche de l'éditorial à un avocat de Google.Les documents secrets relatifs au projet Vivian de Google révèlent également que « la décision d'engager IRI n'a pas été prise par des avocats, mais par un groupe composé principalement de non-avocats », dont Silverstein, directeur des ressources humaines de Google, et Danielle Brown, vice-présidente de l'engagement des employés de Google.Sources : NLRB Qu'en pensez-vous ? Les sous-traitants de Google devraient-ils être considérés comme ses employés et bénéficier des mêmes droits ? Dans quelle mesure ?Que pensez-vous de la tentative de Google visant à « convaincre » les employés que les syndicats sont nuls ? Êtes-vous surpris par cette stratégie ?