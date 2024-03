Beaucoup trouvent la recherche d'emploi très compétitive

L'IA, le nouvel eldorado des chercheurs d'emploi ?

Alors, qu’est-ce qui motive cette vague de suppression d'emploi ?

Conclusion

Depuis le début de l’année, le secteur technologique a été témoin d’une vague de licenciements sans précédent depuis l’éclatement de la bulle Internet. Plus de 50 000 travailleurs ont été licenciés dans plus de 200 entreprises technologiques. Cette tendance alarmante rappelle les jours sombres du début des années 2000, lorsque des entreprises emblématiques ont disparu presque du jour au lendemain.Les raisons de ces licenciements sont multiples. Les entreprises cherchent à réduire leurs coûts et à optimiser leurs opérations dans un contexte économique incertain. De plus, l’essor de l’intelligence artificielle (IA) a permis de réaliser des gains d’efficacité qui rendent certains postes obsolètes. Paradoxalement, alors que de nombreux professionnels de la tech se retrouvent sans emploi, les salaires des ingénieurs spécialisés en IA ont connu une hausse de 12%, soulignant la valeur croissante de cette expertise sur le marché du travail.Les emplois informatiques ne sont plus la valeur sûre qu’ils étaient autrefois. Depuis le début de l'année, 209 entreprises technologiques ont licencié 50 312 salariés, selon Layoffs.fyi. L’année dernière, un total de 1 191 entreprises technologiques ont licencié 269 180 employés.Ce ne sont pas seulement les startups qui licencient leurs employés. Alphabet, Amazon, Cisco, eBay, Meta, Microsoft, SAP et Unity Software ont tous réduit leurs effectifs ces derniers mois et en nombre important. PayPal est un autre exemple : la société a annoncé en janvier son intention de supprimer 2 500 emplois, soit 9 % de ses effectifs.Le carnage est si grand qu'il est juste derrière l'effondrement des entreprises Internet en 2001, selon Challenger, Gray & Christmas. Son dernier rapport offre un léger soulagement au secteur puisque les réductions dans le secteur entre janvier et février 2024 ont chuté de 55 pour cent par rapport aux 63 216 réductions jusqu'en février 2023.Notamment, les chiffres ne correspondent pas parfaitement aux calculs de Layoffs.fyi. La société d’outplacement indique qu’entre janvier et février 2024, quelque 28 218 suppressions d’emplois dans le secteur technologique ont été réalisées, dont 12 412 en février.Quelle que soit votre idée, les chiffres sont mauvais pour les travailleurs de l’industrie, habitués à être courtisés par plusieurs entreprises lorsqu’ils recherchent un emploi.Selon une série d'interview de CNBC, la recherche d'emploi est très compétitive.Le quotidien parle par exemple de Krysten Powers, qui a été licenciée en janvier de la start-up Flyr, spécialisée dans les technologies du voyage, après deux ans passés au marketing dans l'entreprise. Elle a déclaré que naviguer sur le marché du travail actuel est comme un travail à temps plein, « parfois encore plus difficile ».« Vous publiez des CV et obtenez des refus presque immédiats », a déclaré Powers, qui travaille dans le marketing depuis une décennie. « Cela nuit à votre confiance et vous souffrez de ce genre de syndrome de l'imposteur ».Powers vit avec son mari et ses deux enfants dans la petite ville de Natchez, dans le Mississippi. Un mois avant qu'elle ne perde son emploi, sa famille a acheté une nouvelle maison. Powers a déclaré que déménager n’était pas une option et qu’elle n’envisageait que des rôles à distance dans le marketing. Elle est cependant prête à accepter une baisse de salaire.« C'est certainement une leçon d'humilité », a-t-elle déclaré.La même dynamique se joue dans l’ensemble du secteur, même pour les anciens employés de Google, qui a longtemps été considérée comme le foyer des talents d’élite de la Silicon Valley.Christopher Fong, qui a travaillé chez Google de 2006 à 2015, est le fondateur d'un groupe appelé Xoogler.co, qui cherche à apporter une aide aux personnes licenciées par la société Internet. L'organisation créée il y a 9 ans, composée de milliers d'employés anciens et actuels de Google, propose un soutien par les pairs et des centaines d'événements en personne.En janvier, Google a supprimé plusieurs centaines de postes dans ses équipes matérielles, d'ingénierie centrale et Google Assistant. Un an plus tôt, l'entreprise avait supprimé 12 000 emplois, soit environ 6 % de ses effectifs à temps plein.Fong a déclaré que le « plus grand défi » aujourd’hui pour de nombreux anciens employés de Google est de trouver un emploi qui maintienne leur niveau de salaire antérieur.Michael Kascsak, licencié par Google en mars de l'année dernière, a adopté une approche différente dans sa recherche d'emploi.Kascsak a déclaré qu'il se félicitait d'une réduction de salaire pour commencer en janvier en tant que responsable de l'acquisition de talents pour l'entreprise vétérinaire CityVet, après avoir postulé à des centaines d'emplois. Il a reconnu que son ancien employeur avait fixé des attentes en matière de rémunération exceptionnellement élevées.« Je me suis lancé dans cette démarche en sachant que j’avais eu la chance de travailler dans une entreprise qui payait au centile supérieur et je suis réaliste. Je me suis préparé à faire preuve de flexibilité », a déclaré Kascsak, qui vit à Austin, au Texas, et qui a auparavant travaillé dans la recherche de talents pour Google. « Le salaire me convient maintenant parce que je suis dans l'environnement dans lequel je veux évoluer, avec des gens formidables ».Roger Lee, créateur de Layoffs.fyi, a noté que bon nombre de ces travailleurs abandonnent complètement la technologie. « Même les ingénieurs font des compromis : ils acceptent des postes moins stables, un environnement de travail plus difficile ou des salaires et avantages sociaux inférieurs », a-t-il déclaré.Et la situation est encore pire pour les demandeurs d’emploi qui restent dans le secteur technologique. Les augmentations de salaire autrefois robustes semblent n'exister plus, car les salaires du secteur technologique ont « largement stagné » au cours des deux dernières années, a déclaré Lee. Cela ne veut pas dire qu'ils ne paient pas bien – relativement parlant – une fois qu'un emploi est obtenu.Une personne débutante dans le domaine de l'intelligence artificielle pourrait gagner entre 109 500 et 138 500 dollars, selon Comprehensive.io, un outil de suivi des rémunérations que Lee a récemment aidé à lancer. À l’autre extrémité du spectre, un directeur principal – quelqu’un qui gère des administrateurs de divers groupes ou est responsable d’une fonction commerciale – peut percevoir un salaire compris entre 178 500 $ et 310 050 $, selon le site.L’essentiel est la raison des réductions, mais les entreprises semblent avoir déplacé les objectifs cette année. En 2023, les entreprises technologiques ont affirmé qu’elles devaient réduire leurs effectifs après une frénésie d’embauches pendant la pandémie, ainsi qu’en raison de l’inflation et de la faible demande des consommateurs. Cette année, l’inflation est nettement en baisse et bon nombre de ces entreprises sont rentables et disposent de liquidités abondantes.« Il y a un effet grégaire dans la technologie », a déclaré Jeff Shulman, professeur à la Foster School of Business de l'Université de Washington, qui suit l'industrie technologique. « Les licenciements semblent aider le cours de leurs actions, donc ces entreprises ne voient aucune raison de s'arrêter ».Certaines petites startups technologiques sont à court de liquidités et sont confrontées à des difficultés de collecte de fonds avec l'ère de l'argent facile désormais révolue, ce qui a entraîné des réductions d'effectifs. Mais les experts affirment que pour la plupart des grandes entreprises technologiques cotées en bourse, la tendance aux licenciements de ce mois-ci vise à satisfaire les investisseurs.Shulman ajoute : « Ils s'en sortent parce que tout le monde le fait. Et ils s'en sortent parce que maintenant c'est la nouvelle normalité », a-t-il déclaré. « Les travailleurs sont plus à l'aise avec cela, les investisseurs en actions l'apprécient, et je pense donc que nous allons voir cela continuer pendant un certain temps ».Les taux d’intérêt, autour de 5,5 %, ont considérablement augmenté par rapport aux taux proches de zéro de la pandémie. Et certaines entreprises technologiques remanient leur personnel pour donner la priorité aux nouveaux investissements dans l’IA générative. Mais les experts estiment que ces facteurs n'expliquent pas suffisamment la frénésie de licenciements de ce mois-ci.Quelle que soit la raison qui alimente la réduction des effectifs dans le secteur technologique, Wall Street en a pris note. Le S&P 500 a atteint plusieurs sommets historiques ce mois-ci, menés par les actions technologiques dites Magnificent Seven. Alphabet, Meta et Microsoft ont tous établi de nouveaux records, la valeur de Microsoft dépassant désormais les 3 000 milliards de dollars.Et alors que Wall Street se rallie à l’annonce du licenciement d’employés du secteur technologique, de plus en plus d’entreprises technologiques licencient des travailleurs.« Vous voyez que ces entreprises technologiques sont presque récompensées par Wall Street pour leur discipline en matière de coûts, ce qui pourrait encourager ces entreprises, ainsi que d'autres entreprises du secteur technologique, à réduire leurs coûts et à licencier du personnel », a déclaré créateur de Layoffs.fyi.Jeffrey Pfeffer, professeur de commerce à Stanford, a qualifié le phénomène des entreprises d'un secteur qui imitent les licenciements d'employés de « licenciements imitateurs ». Comme il l'explique : « Les licenciements dans l'industrie technologique sont fondamentalement un exemple de contagion sociale, dans lequel les entreprises imitent ce que font les autres. »L’impact de ces licenciements ne se limite pas aux individus concernés. Il a des répercussions sur l’économie globale et la dynamique du marché de l’emploi dans le secteur technologique. Les travailleurs licenciés doivent souvent accepter des postes moins rémunérateurs ou changer de carrière. Cependant, il est important de noter que le secteur de l’IA reste robuste, avec des salaires médians atteignant 136 620 $ par an aux États-Unis, ce qui reflète la demande soutenue pour des compétences en IA.Aussi, bien que le secteur technologique traverse une période difficile, marquée par des licenciements massifs, l’IA émerge comme un domaine résilient offrant des opportunités de carrière prometteuses. Les ingénieurs en IA sont de plus en plus recherchés, et leur expertise est récompensée par des salaires en hausse, même dans un climat économique tendu.Sources : Layoff, Comment la tendance actuelle des licenciements dans la tech affecte-t-elle l’attractivité du secteur pour les nouveaux diplômés et les professionnels en début de carrière ?Quelles stratégies les travailleurs technologiques devraient-ils adopter pour sécuriser leur avenir professionnel dans un paysage en constante mutation?Quelles compétences spécifiques pensez-vous que les ingénieurs en IA devraient développer pour rester pertinents dans un marché du travail en évolution ?Comment les entreprises technologiques peuvent-elles équilibrer la nécessité de réduire les coûts avec l’importance de maintenir une main-d’œuvre qualifiée et motivée ?Comment pensez-vous que les entreprises peuvent mieux préparer leurs employés à l’évolution rapide des technologies?En quoi la hausse des salaires des ingénieurs en IA influence-t-elle l’innovation et l’investissement dans d’autres domaines technologiques ?Quel rôle les gouvernements devraient-ils jouer pour soutenir les travailleurs affectés par les licenciements dans le secteur technologique ?