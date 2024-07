L'évolution du marché du travail pour les développeurs de logiciels

Indexé sur 100 au 1er février 2020 ; quotidien, du 1er février 2020 au 12 juillet 2024

Offres d'emploi pour les développeurs de logiciels sur Indeed

Le Bureau of Labor Statistics (BLS) des États-Unis prévoit que le nombre total d'emplois passera de 164,5 millions en 2022 à 169,1 millions en 2032, soit une augmentation de 2,8 % (voir graphique 1). (Cette croissance projetée est beaucoup plus lente que la croissance de l'emploi de 12,9 % enregistrée au cours de la décennie 2012-22, qui a été marquée par une forte reprise de la croissance après la grande récession de 2007-09 et la récession induite par la pandémie de 2020 COVID-19. Alors que l'emploi salarié devrait augmenter de 3 %, le nombre de travailleurs indépendants devrait augmenter de 0,6 % au cours de la décennie de projection.La demande pour les développeurs de logiciels, autrefois en plein essor, a connu une diminution notable depuis les années 2021 et 2022. Durant la pandémie, les entreprises technologiques ont intensifié les embauches pour répondre à une augmentation rapide de la demande en services numériques. Les développeurs de logiciels étaient courtisés par les recruteurs et avaient le pouvoir de négocier des salaires élevés. Cette période de frénésie d'embauche a contribué à une croissance rapide des effectifs dans le secteur technologique.Cependant, la situation a changé récemment. Les entreprises ont ralenti le rythme de leurs embauches, et certaines ont même réduit leurs effectifs pour s'adapter à une nouvelle réalité économique. Ce ralentissement peut être attribué à une saturation du marché et à une approche plus prudente des entreprises en matière d'expansion et de gestion des coûts.Malgré cette baisse temporaire de la demande, les développeurs de logiciels restent parmi les professionnels les plus recherchés. Le département du travail des États-Unis projette que les emplois de développeurs de logiciels seront en deuxième position en termes de croissance au cours de la prochaine décennie, juste après les aides-soignants à domicile. Cette prévision souligne l'importance continue des compétences en développement logiciel dans une économie de plus en plus numérique.Les salaires des développeurs de logiciels restent également attractifs, reflétant la valeur de leurs compétences. Par exemple, les développeurs de logiciels dans la région métropolitaine de Cleveland gagnent un salaire médian de plus de 100 000 dollars par an, tandis que ceux travaillant dans la Silicon Valley touchent un salaire médian de 163 000 dollars. Ces chiffres illustrent non seulement la demande continue pour ces professionnels, mais aussi les disparités régionales en termes de rémunération.La situation actuelle des développeurs de logiciels doit être examinée dans un contexte plus large de l'évolution du marché du travail. La pandémie a provoqué une demande artificiellement élevée pour des compétences spécifiques, entraînant une vague de recrutements massifs pour répondre aux besoins immédiats. Cette surchauffe du marché a rendu les talents rares et coûteux. La baisse actuelle de la demande peut donc être considérée comme une correction nécessaire après une période de croissance exceptionnelle.De plus, l'adoption rapide de nouvelles technologies, dont l'IA, modifie la nature des emplois dans le secteur technologique. Bien que Nick Bunker indique que la diminution de la demande pour les développeurs de logiciels a commencé avant l'apparition de ChatGPT, l'impact de l'IA ne peut pas être ignoré. À long terme, l'IA pourrait automatiser certaines tâches de développement, réduisant ainsi la demande pour certaines compétences humaines tout en créant de nouvelles opportunités dans d'autres domaines.Historiquement, l'ingénierie logicielle a été perçue comme un secteur stable sur le marché de l'emploi américain, malgré ses fluctuations. Cependant, les signes indiquent que ce domaine devient progressivement moins stable en raison du ralentissement général de l'industrie et de la concurrence croissante causée par l'intelligence artificielle.« La concurrence est insensée », affirme Joe Forzano, un ingénieur logiciel au chômage qui a travaillé chez Alma, une start-up en santé mentale, et chez Blackstone, un géant du capital-investissement. Depuis la perte de son emploi en mars 2023, Forzano a postulé à plus de 250 postes, passant par des processus de recrutement longs et difficiles, pour finalement apprendre qu'il n'avait pas été retenu. « Cela a été très, très dur », confie-t-il.Forzano n'est pas seul dans son pessimisme. Une enquête menée en décembre auprès de 9 338 ingénieurs logiciels par Blind, une plateforme de discussion anonyme pour employés vérifiés, révèle que près de 90 % des ingénieurs estiment qu'il est plus difficile de trouver un emploi aujourd'hui qu'avant la pandémie, 66 % d'entre eux jugeant cette difficulté « beaucoup plus grande ». Environ 80 % des répondants affirment que la compétitivité du marché de l'emploi a augmenté au cours de l'année écoulée. Seuls 6 % des ingénieurs logiciels sont « extrêmement confiants » dans leur capacité à retrouver un emploi avec une rémunération équivalente s'ils perdaient leur poste, tandis que 32 % ne se sentent « pas du tout confiants ».Le ralentissement des embauches dans les emplois de bureau bien rémunérés, comme la technologie, le marketing et la finance, reflète une tendance plus large vers la prudence économique. Les entreprises sont désormais plus sélectives dans leurs embauches, privilégiant l'efficacité et la rentabilité. Cela signifie que même les professionnels hautement qualifiés doivent faire face à un marché du travail plus compétitif et plus exigeant.De plus, la répartition géographique des opportunités et des salaires souligne les disparités régionales. Les développeurs de logiciels dans des hubs technologiques comme la Silicon Valley bénéficient de salaires nettement plus élevés que ceux dans d'autres régions. Cette concentration de richesse et d'opportunités peut exacerber les inégalités économiques et sociales, créant des déséquilibres entre les différentes régions.Enfin, il est crucial de considérer l'impact à long terme de ces tendances sur le marché du travail global. Si la demande pour les développeurs de logiciels reste forte, les fluctuations à court terme peuvent créer une incertitude pour les professionnels en début de carrière. Les systèmes éducatifs et les programmes de formation doivent s'adapter pour préparer les travailleurs à une économie en constante évolution, en mettant l'accent sur des compétences polyvalentes et la capacité à s'adapter rapidement aux nouvelles technologies et aux conditions du marché.Sources : ADP Reseach, Les conclusions de cette analyse sont-elles pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujet ?