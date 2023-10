Par rapport au Developer Survey de 2023, 8 % des développeurs ont quitté l'industrie technologique et occupent de plus en plus des postes dans des entreprises de fabrication et de chaîne d'approvisionnement (11 % contre 7 %)

La technologie est le secteur dans lequel la plupart des développeurs travaillent actuellement (46 %), suivi par la fabrication/chaîne d'approvisionnement (14 %) et les services financiers (13 %).

Les nouveaux talents de la technologie intègrent autant d'emplois à 24 ans que ceux qui ont jusqu'à 10 ans d'ancienneté, et ce cycle d'expérience rapide pourrait rivaliser avec les connaissances et l'expérience de ceux à qui ils rendent compte.

Les résultats de cette enquête révèlent que les nouveaux talents technologiques et les développeurs en fin de carrière sont les plus susceptibles d'être à la recherche d'un emploi. Au cours des trois dernières années, les nouveaux développeurs ont davantage changé d'emploi que les développeurs en début ou en milieu de carrière... L'intérêt pour la recherche d'un nouvel emploi diminue avec l'âge pour les développeurs en début ou en milieu de carrière âgés de 44 ans ou moins (86 % à 74 %), mais remonte pour les développeurs âgés de 55 à 64 ans (88 %).Les développeurs en fin de carrière reconnaissent que la curiosité à l'égard d'autres entreprises est la deuxième raison la plus importante de chercher un nouvel emploi cette année, derrière "un meilleur salaire", que tous les groupes d'âge classent comme leur première raison. La curiosité a gagné en importance pour les développeurs en fin de carrière depuis l'année dernière, plus que pour tous les autres groupes d'âge (32 % contre 22 %), et elle est plus importante pour ce groupe que les raisons avancées par d'autres groupes, telles que le travail avec de nouvelles technologies et les opportunités de croissance...Dans l'enquête Developer Survey de 2023, des questions ont été posées sur l'IA et sur le sentiment qu'elle suscite au sein de la communauté des développeurs ; les résultats ont été très similaires lorsque l'enquête a été renouvelée (70 % des développeurs utilisent l'IA ou prévoient de le faire). Les développeurs peuvent également se montrer moins enthousiastes à l'égard des possibilités d'apprentissage maintenant que les outils d'IA se développent rapidement pour aider de nombreuses personnes à être plus productives dans leur travail (30 % citent cela comme le principal avantage).