« Très bien payés »

~ 4 500 euros « Bien payés »

~ 4 250 euros « Assez bien payés »

~ 4 000 euros « Correctement payés »

~ 3 500 euros « Mal payés »

~ 3 000 euros MariaDB, Splunk MongoDB Oracle, PostgreSQL,

Access, SQL Server ElasticSearch, SQLite SAP HANA

« Très bien payés »

~ 4 000 euros « Bien payés »

~ 3 750 euros « Assez bien payés »

~ 3 250 euros « Correctement payés »

~ 3 000 euros « Mal payés »

~ 2 750 euros Redis Hive, Oracle,

Cassandra, MongoDB ElasticSearch, Couchbase MariaDB, MySQL, PostgreSQL,

Teradata, DB2, SQL Server Solr, Access, Azure SQL

L'année 2023 est l'année de la popularisation de ChatGPT. Pourquoi en parler dans cette étude ? C'est parce que de plus en plus de responsables IT envisagent que ChatGPT, et de manière plus générale, l'IA, prenne la place de vrais employés. Quel effet cette tendance peut avoir sur les offres d'emploi dans le domaine de l'informatique professionnelle ?Nous vous proposons de découvrir les différentes technologies SGBD, basées sur les 30 000 offres d'emploi postées en 2023 sur le, spécialisé dans les offres d'emploi destinées aux développeurs et professionnels de l'informatique. Cette étude fait suite à sept autres études réalisées les années précédentes.Voici pour commencer la popularité des différents SGBD dans les offres d'emploi postées en 2023 sur Developpez.com :Ainsi que l'évolution de la popularité des différents SGBD de 2013 à 2023 :Oracle Database est numéro 1 des bases de données en 2023 dans les offres d'emploi. C'est une belle remontée pour cette base de données, qui n'a eu la première place qu'en 2013 et 2018. Oracle, tout le monde connaît. Sa réputation de puissance, bien sûr, mais aussi sa réputation de complexité. Les audits agressifs d'Oracle ont contribué à ternir sa réputation, et on trouve maintenant des bases de données qui peuvent rivaliser en puissance avec Oracle. Mais Oracle est bien le numéro 1 cette année. Après tout, on dit bien qu'une vie entière de DBA ne serait pas suffisante pour connaître totalement Oracle, ce qui sous-entend qu'Oracle, en tant que base de données, est bien génératrice d'emploi.Le second (et ancien numéro 1) est MySQL. Très connue, très utilisée dans le domaine du Web, elle est aujourd'hui éditée par la même société qu'Oracle Database. Cela a d'ailleurs été à l'origine de la création de MariaDB, mais malgré la création de ce fork, c'est bien MySQL qu'on demande en priorité dans les offres d'emploi, MariaDB n'atteignant péniblement que la neuvième place.En troisième, on trouve la base de données open-source PostgreSQL. Contrairement à MySQL et MariaDB, cette base de données a bien l'intention de se frotter aux géants du secteur et, contrairement à MySQL, son utilisation est en hausse. De manière générale, la progression depuis 2013 de ce SGBD est excellente, c'est un bon point pour sa pérénité.En quatrième position, on trouve SQL Server de Microsoft. Du côté des bases propriétaires, il est souvent considéré comme le concurrent le plus dangereux. Bien que souvent porté aux nues par les évangélistes de ce logiciel, le marché de l'emploi voit le logiciel de Microsoft en baisse constante depuis 2019. À sa décharge, il est souvent considéré qu'il faut moins d'intervention humaine de DBA pour SQL Server que pour Oracle Database.Au niveau des autres bases, on peut en particulier noter la remontée d'Access, à son plus haut niveau depuis le début de l'étude. MongoDB, la célèbre base de données Big Data, voit son utilisation se stabiliser après le boom de 2021 lié au boom du Big Data. Redis, la base de données mémoire, était une technologie au niveau stable bien qu'en progression légère, à voir suite aux récents scandales liés au nom de la société qui le maintenant aura une influence par la suite.La demande plus ou moins élevée d'une base de données par rapport à une autre est une chose, mais un autre aspect tout aussi important est ce que ça peut vous rapporter comme salaire. On dit souvent que ce qui est rare est cher, du coup est-ce que les technologies plus confidentielles rapportent vraiment plus, au prix d'une recherche d'emploi plus délicate ? C'est ce que nous allons voir.Pour commencer, voici les salaires moyens proposés en région parisienne.En région parisienne, c'est MariaDB et Splunk qui tiennent le haut du podium. On trouve ensuite MongoDB, suivi par Oracle. MySQL commence un peu le décrochement, tandis que SAP HANA ferme la marche.On remarquera l'absence de certains SGBD par rapport à la version province. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a aucune offre dans les SGBD en question, mais qu'il n'y en a pas suffisamment, renseignés avec un salaire cohérent, pour pouvoir en tirer un chiffre utilisable dans l'étude.En province, Redis se positionne sur la première marche du podium, qui ferait frémir d'envie un développeur de la grisaille parisienne. On trouve après Hive, Oracle, Cassandra et MongoDB. Au bas du tableau, on constate Solr, Access et Azure SQL qui décrochent tous les trois nettement.Les bases les plus populaires sont MySQL, Oracle et SQL Server. Trouver un poste dans l'une de ces trois bases ne devrait pas poser de difficultés, mais comme à chaque fois où il y a beaucoup d'offres, il ne faut pas s'attendre à des salaires proposés faramineux.SAP Hana décroche sans conteste le titre cette année, en étant la base la mieux payée à la fois en région parisienne et en province. Cela est à mettre en relation avec le faible nombre d'offres d'emploi. Ce qui est rare est cher. Redis et Cassandra sont néanmoins bien placés également, pour les mêmes raisons.