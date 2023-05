Emploi informatique 2022 : les SGBD les plus demandés et les mieux payés

« Très bien payés »

La pandémie a changé les méthodes de travail, en particulier dans l'informatique, qui était probablement bien plus « télétravaillable » que d'autres types de métiers. Maintenant que cette pandémie est, espérons-le, derrière nous, comment a évolué le marché de la technologie de l'information ? De plus, cette année marque le début d'une période de forte inflation en raison de la guerre, donc on est aussi en droit de se demander si les salaires ont suivi l'augmentation des prix ou pas.Nous vous proposons de découvrir les différentes technologies SGBD, basées sur les 30 000 offres d'emploi postées en 2022 sur le, spécialisé dans les offres d'emploi destinées aux développeurs et professionnels de l'informatique. Cette étude fait suite à six autres études réalisées les années précédentes.Voici pour commencer la popularité des différents SGBD dans les offres d'emploi postées en 2022 sur Developpez.com :Ainsi que l'évolution de la popularité des différents SGBD de 2013 à 2022 :Sur la première marche du podium, on retrouve MySQL, qui occupait déjà cette place l'année dernière pour la première fois. Ce résultat était déjà surprenant l'année dernière, et il est non seulement confirmé, mais l'écart vis-à-vis du deuxième du classement s'est encore creusé.Mais la vraie surprise de cette année est la montée fulgurante d'Oracle Database, la base de données professionnelle d'Oracle (rappelons que MySQL est désormais édité par Oracle également suite au rachat de Sun). Oracle Database se paye cette année le luxe de doubler non seulement SQL Server, la base de données de Microsoft, mais aussi PostgreSQL, la base de données open-source.SQL Server, qui était donc en première place en 2019 et 2020, est donc en chute depuis 2021, et se retrouve maintenant à la troisième place. PostgreSQL occupe la quatrième place avec une dynamique légèrement à la baisse. Enfin, MongoDB qui avait bénéficié d'une belle embellie en 2021 et pouvait envisager d'entrer sur le podium, renverse la tendance, mais conserve néanmoins sa cinquième place.La demande plus ou moins élevée d'une base de données par rapport à une autre est une chose, mais un autre aspect tout aussi important est ce que ça peut vous rapporter comme salaire. On dit souvent que ce qui est rare est cher, du coup est-ce que les technologies plus confidentielles rapportent vraiment plus, au prix d'une recherche d'emploi plus délicate ? C'est ce que nous allons voir.Pour commencer, voici les salaires moyens proposés en région parisienne.Cette année, SAP Hana remporte la palme, suivi par Redis et Cassandra, au niveau des salaires les plus élevés offerts en région parisienne. On remarquera qu'à l'ordre prêt, ce podium est le même que dans l'étude 2021.Après ces trois-là, on trouve MariaDB et PostgreSQL qui se démarquent positivement des autres qui forment une ligne presque uniforme de salaire. ElasticSearch et MongoDB sont moins bien valorisés en revanche. Quant à Access, on dirait du comique de répétition. Les salaires proposés pour la base de données fichier de Microsoft sont nettement plus faibles, comme pour les années précédentes.Voilà une situation peu habituelle. SAP Hana décroche la palme du meilleur salaire proposé en province, comme pour la région parisienne, même si le salaire moyen proposé n'est bien sûr pas du même ordre de grandeur. Après cela, les salaires sont tout de même très proches pour l'ensemble des bases, y compris Access qui est bien mieux valorisée en province, comme les autres années.Les bases les plus populaires sont MySQL, Oracle et SQL Server. Trouver un poste dans l'une de ces trois bases ne devrait pas poser de difficultés, mais comme à chaque fois où il y a beaucoup d'offres, il ne faut pas s'attendre à des salaires proposés faramineux.SAP Hana décroche sans conteste le titre cette année, en étant la base la mieux payée à la fois en région parisienne et en province. Cela est à mettre en relation avec le faible nombre d'offres d'emploi. Ce qui est rare est cher. Redis et Cassandra sont néanmoins bien placés également, pour les mêmes raisons.