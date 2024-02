L'avenir du travail en péril : Une réalité accentuée par l'avancée de l'IA

Mais cette crainte est déplacée indique David Autor

L'expertise à l'ère de l'intelligence artificielle

L'IA comme collaborateur, pas un concurrent

Autor explique que l'IA ne va pas simplement automatiser des emplois existants, mais plutôt remodeler la valeur et la nature de l'expertise humaine. Il souligne que l'expertise, définie comme les connaissances ou compétences nécessaires pour accomplir une tâche particulière, est la principale source de valeur du travail dans les économies industrialisées. Il donne l'exemple de métiers similaires, tels que contrôleur aérien et brigadier scolaire, soulignant que la rareté de l'expertise explique les écarts de salaires importants.L'auteur soutient que l'IA offre une opportunité unique d'étendre la pertinence de l'expertise humaine à un plus grand nombre de travailleurs. En permettant aux travailleurs formés d'utiliser l'IA pour la prise de décision, des tâches réservées auparavant à une élite d'experts pourraient être effectuées par un plus grand nombre de personnes. Cela, selon Autor, pourrait contribuer à restaurer le marché du travail composé de travailleurs moyennement qualifiés et de la classe moyenne, qui a été affecté par l'automatisation et la mondialisation.L'économiste souligne également que l'IA est un outil, et non un substitut de l'expertise. Il insiste sur le fait que l'utilisation judicieuse de l'IA peut aider les travailleurs qualifiés à accomplir des tâches de plus grande valeur, tout en soulignant que l'IA peut également créer de nouvelles capacités humaines et stimuler la demande pour des expertises encore inconnues. Il met en garde contre une vision déterministe de l'avenir basée sur des inévitabilités technologiques, soulignant que la manière dont l'IA sera utilisée dépend des décisions collectives que la société prendra. Il encourage à maîtriser ces outils et à les utiliser pour améliorer le travail et augmenter les opportunités pour les travailleurs.Selon le blogueur Donald Clark, l'idée selon laquelle l'intelligence artificielle ne va pas remplacer les emplois humains et simplement accroître la productivité est fallacieuse . Il souligne que cette affirmation est déjà contredite par des exemples concrets, citant l'impact d'Amazon sur les librairies et le commerce de détail, la transition vers la recherche en ligne au détriment des bibliothèques, et la disparition d'emplois de dactylographes et de comptables due à l'avènement des traitements de texte et des tableurs.Clark mentionne également les pertes d'emplois massives dans le domaine de la traduction chez Duolingo et d'autres grandes entreprises multilingues. Il évoque en outre les licenciements massifs dans le secteur de l'enseignement, soulignant que prétendre qu'il n'y aura pas de substitution d'emplois réels est absurde. Selon lui, cette idée est souvent propagée lors de discours pour obtenir des acclamations, mais elle témoigne d'une naïveté dangereuse face à la réalité économique selon laquelle les avancées technologiques majeures entraînent inévitablement des pertes d'emplois.Les entreprises technologiques ont déjà supprimé 34 000 emplois depuis le début de l'année pour se tourner vers l'IA. La PDG de United Parcel Service a reconnu que les licenciements massifs étaient en partie attribuables à l'IA, tandis que d'autres sociétés, comme BlackRock, ont annoncé des réductions d'effectifs sans établir explicitement de lien avec l'IA. Les experts estiment que le nombre réel de suppressions d'emplois liées à l'IA est probablement plus élevé que les chiffres officiels. Certaines entreprises, telles qu'IBM, ont déclaré publiquement qu'elles limiteraient les embauches susceptibles d'être remplacées par l'IA.Cependant, de nombreuses sociétés opèrent discrètement en ralentissant leurs embauches, et des observateurs avertissent qu'un nombre croissant d'emplois pourraient être éliminés à mesure que l'IA progresse. Bien que certains responsables des ressources humaines voient l'IA comme une opportunité d'amélioration de l'efficacité, d'autres reconnaissent que des emplois seront perdus, tout en soulignant des améliorations possibles. La tension persiste entre les avantages de l'IA pour la productivité et les préoccupations croissantes quant à son impact sur l'emploi.Les décisions que nous prenons aujourd'hui ne façonnent pas seulement les bénéfices du prochain trimestre, mais établissent également les fondations d'un avenir guidé par l'IA qui redéfinit notre manière de travailler. Elon Musk, PDG de Tesla, soutient que l'IA conduira les humains à un stade où « aucun travail ne sera nécessaire ». Des indicateurs suggèrent-ils que cette prédiction est déjà en train de se concrétiser ? Les données médiatisées pourraient laisser penser que c'est le cas.« L'IA nous a obligés à le faire » : c'est la nouvelle raison invoquée par les Big Tech pour justifier leurs récents licenciements, lesquels sont désormais présentés comme nécessaires pour rediriger les ressources vers des projets liés à l'intelligence artificielle. Au cours des deux dernières années, les géants de la tech ont licencié des centaines de milliers d'employés dans le but d'économiser des coûts et de réallouer les fonds financiers vers le développement d'outils d'IA destinés à occuper les postes vacants. Les perspectives d'emploi pour la nouvelle année demeurent incertaines, et les analystes redoutent une poursuite de la tendance à la hausse des licenciements.L'IA a impacté négativement les opportunités d'emploi dans divers secteurs de l'industrie technologique, notamment pour les ingénieurs logiciels, bien que les compétences en IA restent fortement demandées. Dans une récente interview avec le Premier ministre britannique Rishi Sunak, Elon Musk a proclamé que l'intelligence artificielle était « la force la plus perturbatrice de l'histoire » et a noté qu'« il arrivera un moment où plus aucun emploi ne sera nécessaire". L'année dernière, le parrain de l'IA, Geoffrey Hinton, a conseillé aux gens de « trouver un emploi dans la plomberie ».Le message semble clair : pour beaucoup d'entre nous, l'avenir du travail est en péril. Selon un récent sondage Gallup, 75 % des adultes américains pensent que l'IA entraînera une diminution du nombre d'emplois. Selon vous, quel type d'effet l'intelligence artificielle aura-t-elle sur le nombre total d'emplois au cours des dix prochaines années ?Selon une étude de Washington State University, l'IA rendra certains emplois obsolètes, et près de la moitié des travailleurs craignent d'être "laissés pour compte" s'ils ne suivent pas le mouvement. « Pour les éducateurs, l'évolution de l'IA souligne l'importance de doter nos étudiants d'outils innovants qui remodèlent le travail dans divers secteurs », a déclaré Debbie Compeau, doyenne par intérim du Carson College of Business.« Nous avons constitué un groupe de travail sur l'IA générative afin d'intégrer ces avancées dans nos programmes existants et d'explorer la manière dont l'IA peut transformer l'enseignement des affaires. Lorsque nous embrassons le potentiel de l'IA pour créer de la valeur et transformer le travail - tout en répondant aux préoccupations légitimes concernant son utilisation et son impact - nous créons un environnement d'apprentissage qui permet à nos étudiants d'exceller dans un avenir axé sur l'IA. »Selon l’ économiste, le monde industrialisé regorge d'emplois, et cela ne changera pas. De plus, l'IA modifiera le marché du travail, mais pas comme le pensent Musk et Hinton. Elle va plutôt remodeler la valeur et la nature de l'expertise humaine. En d'autres termes, l'expertise désigne les connaissances ou les compétences requises pour accomplir une tâche particulière, comme la prise des signes vitaux, le codage d'une application ou la préparation d'un repas. L'expertise commande une prime de marché si elle est à la fois nécessaire pour atteindre un objectif et relativement rare. Pour paraphraser le personnage de Syndrome dans le film "Les Incroyables", si tout le monde est expert, personne ne l'est.L'expertise est la principale source de valeur du travail dans les pays industrialisés. Les emplois qui nécessitent peu de formation ou de certification, tels que les serveurs de restaurant, les concierges, les travailleurs manuels et (même) les gardes d'enfants, se situent généralement au bas de l'échelle des salaires. Prenons par exemple les métiers de contrôleur aérien et de brigadier scolaire. Dans les grandes lignes, il s'agit du même travail : prendre rapidement des décisions de vie ou de mort pour éviter les collisions entre les passagers d'un véhicule et les passants. Mais les contrôleurs aériens percevaient un salaire annuel médian de 132 250 dollars en 2022, soit près de quatre fois le salaire annuel médian de 33 380 dollars des brigadiers scolaires.La raison en est l'expertise. Pour devenir contrôleur aérien, il faut des années d'études et d'apprentissage sur le tas - il s'agit d'une compétence rare. À l'inverse, dans la plupart des pays, le métier de brigadier n'exige aucune formation formelle, aucune expertise spécialisée ni aucune certification. La plupart des contrôleurs aériens pourraient répondre à un besoin urgent d'augmentation du nombre de brigadiers, mais l'inverse ne serait pas vrai.L'expertise est en constante évolution. Les formes de travail qui, à une époque, représentaient une prime substantielle sur le marché - maréchalerie, composition, piégeage des fourrures, vérification de l'orthographe - sont toutes aujourd'hui soit désuètes, soit automatisées. Parallèlement, bon nombre des emplois les mieux rémunérés dans les économies industrialisées - oncologues, ingénieurs en informatique, juristes spécialisés dans les brevets, thérapeutes, stars de cinéma - n'existaient pas avant que des innovations technologiques ou sociales spécifiques n'en créent le besoin. Mais les domaines d'expertise qui seront éclipsés ou qui gagneront en importance changent d'une époque technologique à l'autre. « L'ère de l'intelligence artificielle annonce une autre transformation de ce type », déclare David Autor.Comme les révolutions industrielle et informatique avant elle, l'intelligence artificielle marque un point d'inflexion dans la valeur économique de l'expertise humaine. Pour comprendre pourquoi, il faut examiner ce qui distingue l'IA de l'ère informatique que nous sommes en train de laisser derrière nous. Avant l'IA, la principale capacité de l'informatique était l'exécution sans faille et presque sans coût de tâches routinières et procédurales. Son talon d'Achille était son incapacité à maîtriser les tâches non routinières nécessitant des connaissances tacites. Les capacités de l'intelligence artificielle sont précisément l'inverse.Par une ironie, l'IA n'est pas digne de confiance avec les faits et les chiffres - elle ne respecte pas les règles. En revanche, elle est remarquablement efficace pour acquérir des connaissances tacites. Plutôt que de s'appuyer sur des procédures codées en dur, l'IA apprend par l'exemple, acquiert une maîtrise sans instruction explicite et acquiert des capacités qu'elle n'a pas été explicitement conçue pour posséder.La capacité de l'IA à s'écarter du script, à improviser sur la base de la formation et de l'expérience, lui permet d'exercer un jugement d'expert - une capacité qui, jusqu'à présent, était réservée à une élite d'experts. Bien qu'elle n'en soit qu'à ses débuts, il s'agit là d'un superpouvoir. Au fur et à mesure que la capacité de jugement expert de l'IA deviendra plus fiable, plus incisive et plus accessible dans les années à venir, elle émergera comme une présence quasi omniprésente dans nos vies professionnelles. Son rôle principal sera de conseiller, d'accompagner et d'alerter les décideurs lorsqu'ils appliqueront leur jugement d'expert.Dans son analyse approfondie, David Autor explore les transformations fondamentales induites par l'intelligence artificielle sur la valeur économique de l'expertise humaine. Contrairement à la période informatique antérieure, où les systèmes informatiques excellaient dans l'exécution de tâches routinières, l'IA se démarque par sa capacité à acquérir des connaissances tacites et à exercer un jugement d'expert.Autor souligne que l'IA ne se limite pas à suivre strictement des procédures codées en dur, mais qu'elle apprend par l'exemple, acquérant ainsi une maîtrise sans instruction explicite. Cette caractéristique lui permet de s'affranchir du script, d'improviser et de prendre des décisions complexes, faisant d'elle un outil puissant pour exercer un jugement expert. L'auteur met également en avant l'idée que l'IA, loin de supplanter l'expertise humaine, pourrait la compléter. En offrant une assistance à la décision en temps réel, elle pourrait permettre à un plus grand nombre de travailleurs non élitistes d'engager des prises de décision cruciales, réduisant ainsi les inégalités et améliorant la qualité des emplois.Autor étaye ses arguments avec des exemples concrets, citant les infirmières praticiennes comme un domaine où l'IA pourrait étendre la portée de l'expertise humaine. Il met en lumière des études récentes démontrant que des outils d'IA tels que GitHub Copilot, ChatGPT, et des applications d'IA générative dans le service clientèle ont significativement amélioré la productivité tout en maintenant une complémentarité avec l'expertise humaine.Cependant, Autor met en garde contre l'idée que l'IA pourrait rendre l'expertise humaine obsolète. Il souligne que l'expertise demeure cruciale, et bien que l'IA automatise certaines tâches, elle requiert une formation et une acquisition supplémentaire d'expertise pour être utilisée efficacement. En conclusion, l'auteur envisage un avenir où l'IA, en complément de l'expertise humaine, pourrait répondre aux défis de la pénurie de travailleurs dans un contexte de croissance démographique stagnante.David Autor déclare: « Plutôt que de catalyser une nouvelle ère d'expertise de masse comme l'avait fait la révolution industrielle, l'informatisation a alimenté une tendance à l'accroissement des inégalités qui dure depuis quatre décennies. » Son analyse suscite des perspectives optimistes quant à l'impact potentiel de l'intelligence artificielle sur l'élargissement de l'accès à des tâches cruciales de prise de décision. Autor suggère que l'IA pourrait permettre à un plus grand nombre de travailleurs, dotés de la formation de base, d'assumer des responsabilités actuellement réservées à une élite d'experts, démocratisant ainsi l'accès à des postes de décision au-delà des barrières traditionnelles.Cependant, des voix critiques émergent dans les commentaires, remettant en question la concrétisation de ces avantages potentiels. Certains soulignent que, dans la réalité actuelle, l'IA est souvent perçue comme un simple outil visant à réduire les coûts de main-d'œuvre à court terme, mettant en lumière l'importance des considérations de profit plutôt que le véritable désir d'améliorer la condition des travailleurs.