1 entreprise sur 3 remplacera ses employés par l'IA en 2024

Appel à la transparence et à la responsabilité sociale

Certaines entreprises, telles qu'IBM, ont déclaré publiquement qu'elles limiteraient les embauches susceptibles d'être remplacées par l'IA. Cependant, de nombreuses sociétés opèrent discrètement en ralentissant leurs embauches, et des observateurs avertissent qu'un nombre croissant d'emplois pourraient être éliminés à mesure que l'IA progresse. Bien que certains responsables des ressources humaines voient l'IA comme une opportunité d'amélioration de l'efficacité, d'autres reconnaissent que des emplois seront perdus, tout en soulignant des améliorations possibles. La tension persiste entre les avantages de l'IA pour la productivité et les préoccupations croissantes quant à son impact sur l'emploi.Les décisions que nous prenons aujourd'hui ne façonnent pas seulement les bénéfices du prochain trimestre, mais établissent également les fondations d'un avenir guidé par l'IA qui redéfinit notre manière de travailler. Elon Musk, PDG de Tesla, soutient que l'IA conduira les humains à un stade où « aucun travail ne sera nécessaire ». Des indicateurs suggèrent-ils que cette prédiction est déjà en train de se concrétiser ? Les données médiatisées pourraient laisser penser que c'est le cas.« L'IA nous a obligés à le faire » : c'est la nouvelle raison invoquée par les Big Tech pour justifier leurs récents licenciements, lesquels sont désormais présentés comme nécessaires pour rediriger les ressources vers des projets liés à l'intelligence artificielle. Au cours des deux dernières années, les géants de la tech ont licencié des centaines de milliers d'employés dans le but d'économiser des coûts et de réallouer les fonds financiers vers le développement d'outils d'IA destinés à occuper les postes vacants. Les perspectives d'emploi pour la nouvelle année demeurent incertaines, et les analystes redoutent une poursuite de la tendance à la hausse des licenciements. L'IA a impacté négativement les opportunités d'emploi dans divers secteurs de l'industrie technologique, notamment pour les ingénieurs logiciels, bien que les compétences en IA restent fortement demandées.Alors que les investissements dans l'IA sont en pleine expansion, le secteur technologique a débuté la nouvelle année par une série de licenciements, Google en tête. La société a récemment licencié plusieurs centaines de travailleurs, justifiant cette décision par une volonté de se concentrer davantage sur l'IA. Certains de ces employés appartenaient aux équipes dédiées à la publicité, au matériel, et travaillaient sur le développement de Google Assistant, l'un des premiers outils d'IA de la société. Des rumeurs suggèrent que Google envisage progressivement de remplacer Google Assistant par une version plus intelligente basée sur l'IA.De plus, un mémo interne divulgué indique que Google envisage d'autres suppressions d'emplois, touchant potentiellement environ 100 employés au sein du personnel de YouTube. Courtenay Mencini, porte-parole de Google, a déclaré que ces ajustements visent à accroître l'efficacité et à se concentrer sur les priorités principales de l'entreprise. Google a récemment lancé Gemini, présenté comme son modèle de langage (LLM) le plus puissant à ce jour. Certains analystes estiment qu'il est probable que l'entreprise cherche à rationaliser ses ressources grâce à de nouveaux licenciements afin de les rediriger vers ses initiatives en matière d'IA.Selon un récent rapport de ResumeBuilder portant sur 750 chefs d'entreprise utilisant l'IA, 37 % d'entre eux affirment que la technologie remplacera les travailleurs en 2023. Par ailleurs, 44 % d'entre eux déclarent qu'il y aura des licenciements en 2024 en raison de l'efficacité de l'IA. Toutefois, même si des rapports font état de licenciements inspirés par l'IA, de nombreux experts ne sont pas d'accord avec le point de vue de Musk. Julia Toothacre, spécialiste des CV et des stratégies de carrière chez ResumeBuilder, reconnaît que les chiffres de son étude ne reflètent peut-être pas fidèlement le paysage commercial dans son ensemble. « Il y a encore beaucoup d'organisations traditionnelles et de petites entreprises qui n'adoptent pas la technologie de la même manière que certaines grandes entreprises », a déclaré Toothacre.Alex Hood, chef de produit chez l'éditeur de logiciels de gestion de projet et de collaboration Asana, estime que la moitié du temps que nous passons au travail est consacrée à ce qu'il appelle le « travail sur le travail ». Il fait ici référence aux mises à jour de statut, à la communication interdépartementale et à toutes les autres parties du travail qui ne sont pas au cœur de la raison pour laquelle nous sommes là.« Si l'IA permet de réduire ces aspects, cela peut être une grande avancée », a déclaré Hood. Selon lui, sans la nuance derrière les chiffres, les statistiques marquant et prédisant les licenciements induits par l'IA reflètent davantage la peur que la réalité. Selon Marc Cenedella, fondateur de Leet Resumes and Ladders, le fait que l'IA s'attaque au travail à la tâche donne aux humains la possibilité de progresser dans la chaîne de valeur. « Pour l'ensemble de l'économie, les travailleurs pourront se concentrer sur « l'intégration, la structuration ou la définition du travail basé sur les tâches ». Il compare cette évolution à la culture de bureau du milieu du siècle dernier, lorsque des étages entiers étaient occupés par des dactylographes - une situation que l'efficacité des traitements de texte a éliminée.Selon le rapport State of AI at Work 2023 d'Asana, les employés déclarent qu'en moyenne, près d'un tiers (29 %) de leurs tâches sont remplaçables par l'IA. Pour les deux autres tiers, les dirigeants doivent positionner les employés comme des « humains dans la boucle » essentiels et exploiter l'IA pour aider les employés à accroître la productivité, la créativité et l'innovation dans leurs rôles. Cependant, Asana est un partisan de ce qu'elle appelle « l'IA centrée sur l'humain », qui cherche à améliorer les capacités humaines et la collaboration, et non à remplacer purement et simplement les personnes. Plus les gens comprennent l'IA centrée sur l'humain, plus ils pensent qu'elle aura un impact positif sur leur travail, indique le rapport.Selon les Nations unies, les cols blancs et les employés de bureau représentent entre 19,6 % et 30,4 % de l'ensemble des personnes employées dans le monde. Les outils d'analyse et de communication ont réorienté le travail de connaissance au fil des ans, et « l'IA générative doit être considérée comme un autre développement dans ce long continuum de changement ».L'observation selon laquelle l'intelligence artificielle entraîne des licenciements massifs suscite des inquiétudes et pose des questions cruciales sur l'impact de cette technologie sur le monde du travail. Apparemment, les entreprises hésitent à reconnaître ouvertement l'ampleur réelle des suppressions d'emplois liées à l'IA, probablement par crainte des conséquences négatives sur leur réputation.Cette possible dissimulation soulève des préoccupations quant à la transparence des entreprises et met en évidence la nécessité d'une communication franche et éthique sur les changements induits par l'IA. Les licenciements massifs associés à l'automatisation suggèrent un déséquilibre entre les gains de productivité et les répercussions sur les travailleurs, soulevant ainsi des questions éthiques sur la responsabilité sociale des entreprises et leur engagement envers leurs employés.De plus, la critique implicite portant sur la focalisation des bénéfices à court terme au détriment d'une vision à long terme et socialement responsable est justifiée. Si les entreprises privilégient les économies immédiates sans tenir compte des implications à long terme sur l'emploi et la stabilité sociale, cela pourrait accentuer les inégalités et contribuer à une détérioration du tissu social.Les analystes expriment des inquiétudes profondes quant à l'impact potentiel de l'intelligence artificielle sur l'emploi. Certains soulignent la possibilité que les entreprises minimisent les licenciements liés à l'IA pour éviter des réactions négatives du public, suggérant ainsi une dissimulation de la réalité. D'autres commentaires mettent en lumière le risque d'une accélération des licenciements à mesure que l'automatisation devient accessible à un plus large éventail d'entreprises.L'idée de l'émergence d'une classe supérieure prospère qui possède des robots au lieu d'esclaves, tandis que le reste de la population lutte pour sa survie, suscite également des inquiétudes quant à l'accroissement des disparités sociales. Certains commentaires soulignent la préoccupation des entreprises pour les bénéfices à court terme au détriment d'objectifs plus durables ou socialement responsables.Dans l'ensemble, un sentiment de méfiance émerge quant à la façon dont les entreprises gèrent l'impact de l'IA sur l'emploi.Sources : Asana Quel est votre avis sur le sujet ?Quel est votre sentiment quant à la façon dont les entreprises gèrent l'impact de l'IA sur l'emploi ?