La société a annoncé que son bénéfice d'exploitation - ou bénéfice de ses activités principales qui exclut certains éléments tels que les investissements dans d'autres entreprises et les frais d'intérêt - a augmenté de 383 % d'une année sur l'autre pour atteindre 13,2 milliards de dollars au quatrième trimestre 2023, marquant le deuxième trimestre consécutif au cours duquel Amazon a réalisé le bénéfice d'exploitation le plus élevé de son histoire.Ces bénéfices records interviennent alors que M. Jassy, qui a succédé au fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, en 2021, continue d'imprimer sa propre marque sur le géant de la technologie, notamment en procédant à d'importantes suppressions d'emplois. Amazon a déjà annoncé 27 000 licenciements, qui ont commencé en 2022 et se sont poursuivis jusqu'en 2023, marquant ainsi le plus grand licenciement de l'histoire du géant de la technologie. Puis, plus tôt cette année, Amazon a annoncé des centaines de suppressions d'emplois dans ses divisions jeux et vidéo.À l'avenir, Amazon n'est pas opposé à de nouvelles suppressions d'emplois, a déclaré Brian Olsavsky, directeur financier d'Amazon, lors d'une conférence de presse jeudi. Amazon "".Sous la houlette de M. Jassy, Amazon stimule ses résultats par d'autres moyens également. La croissance du chiffre d'affaires des deux divisions les plus rentables d'Amazon - Amazon Web Services et l'énorme activité publicitaire d'Amazon - s'est accélérée au quatrième trimestre, et M. Olsavsky a déclaré que l'entreprise s'attendait à ce que cette accélération se poursuive dans AWS jusqu'en 2024.Alors qu'Amazon a refusé de dire quelle part de la croissance d'AWS provient d'un regain d'intérêt des entreprises pour les applications et les services d'IA générative, Jassy a déclaré aux analystes de Wall Street qu'il s'attendait à ce que ce domaine produise des dizaines de milliards de dollars de revenus dans les années à venir.Le bénéfice d'exploitation record n'est que l'un des points saillants d'un rapport sur les résultats du quatrième trimestre qui a fait grimper les actions d'Amazon de plus de 8 % dans les échanges après la clôture. Le chiffre d'affaires de l'activité de vente au détail en ligne d'Amazon en Amérique du Nord a augmenté de 8 % hors fluctuations monétaires, ce qui représente la croissance la plus rapide de ce segment depuis cinq trimestres. Les dirigeants ont déclaré que l'énorme entreprise de commerce électronique a bénéficié de promotions élargies pour les fêtes et de vitesses de livraison accrues qui ont permis d'attirer de nombreux acheteurs de dernière minute.: AmazonQuel est votre avis sur le sujet ?