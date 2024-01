Dans une lettre adressée au personnel, M. Chriss a indiqué que la décision avait été prise de "" l'entreprise en procédant à des coupes directes et en supprimant des postes vacants tout au long de l'année. Le personnel concerné sera informé "", selon la lettre. PayPal, qui employait environ 29 900 personnes à la fin de l'année 2022, a annoncé une série de réductions similaires en janvier dernier. La dernière mesure en date concernera environ 2 500 travailleurs.La suppression d'emplois permettra à l'entreprise "", a déclaré M. Chriss dans sa lettre. "Les actions du géant des paiements ont chuté de plus de 20 % au cours de l'année 2023 en raison de la baisse des bénéfices et de l'abaissement des prévisions de marge d'exploitation ajustée pour l'ensemble de l'année. PayPal a nommé M. Chriss l'année dernière pour remplacer Dan Schulman.PayPal a été l'un des premiers à bouleverser le secteur des paiements, mais ses rivaux, notamment Apple Inc. et Zelle, ont depuis envahi l'espace, laissant PayPal dans l'incapacité de suivre le rythme. Au moins quatre analystes ont revu l'action à la baisse ce mois de janvier, citant une série de préoccupations allant de l'intensification de la concurrence à la pression sur la rentabilité.Lors de la conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre de PayPal, M. Chriss a déclaré que la "" de l'entreprise avaient ralenti les progrès, un problème qu'il prévoit d'aborder pour augmenter le levier d'exploitation de l'entreprise. La société basée à San Jose, en Californie, devrait bientôt présenter ses résultats du quatrième trimestre.", a déclaré M. Chriss au début du mois. Depuis que M. Chriss a pris la tête de l'entreprise, il a réorganisé les fonctions de direction de PayPal et a clairement indiqué qu'il comptait rationaliser ce qui est devenu une activité pléthorique pendant la pandémie.À titre de comparaison, Block Inc, qui propose les services de paiement Cash App et Square, a commencé aussi à supprimer des emplois dans le cadre de son objectif de réduire ses effectifs à 12 000 personnes d'ici la fin de l'année. À la fin du troisième trimestre de l'année 2023, l'entreprise comptait un peu plus de 13 000 employés.Source : PayPalQuel est votre avis sur cette situation ?